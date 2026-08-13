Angelaligner 將就中國法院有關前臼齒拔除方案的判決提出上訴，客戶不受影響

上海2026年8月13日 /美通社/ -- Angelalign Technology Inc.（6699.HK）（「Angel」）今日表示，將就濟南市中級人民法院於 8 月 10 日作出的一審判決提出上訴。該判決要求 Angel 旗下中國附屬公司停止使用 masterForce 生物力學模擬系統及 ATreat 數碼診斷與設計系統，生成 A7 及 A7 Speed 前臼齒拔除方案。詳情請瀏覽 www.angelaligner.com。

上述一審判決僅適用於中國，目前尚未生效，因此公司的客戶及患者不受影響。只有在 Angel 上訴未能得直的情況下，有關判決才會生效。

Angel 深信，A7 前臼齒拔除方案並未侵犯任何有效專利。公司過往曾在全球多個司法管轄區，就多宗與原告之間的專利爭議取得勝訴，並堅定支持隱形矯治器及口腔掃描儀市場的公平競爭。

Angel 行政總裁 Fox Hu 表示：「法院的判決僅適用於中國。即使在中國，我們的客戶目前亦不受任何影響。我們很高興看到全球各地愈來愈多正畸醫生採用及支持我們的專業矯治方案。鑑於我們已在一系列類似案件中取得勝訴，我們有信心是次上訴亦會得直。」

2026 年 5 月 12 日，統一專利法院杜塞爾多夫地方分院（德國）作出初步裁決，明確駁回原告要求頒佈臨時禁制令的申請。原告透過該申請要求 Angel 停止使用 A7 前臼齒拔除方案。原告並未就該裁決提出上訴，因此裁決現已確定並具最終效力。該案涉及的歐洲專利，與濟南案件涉及的中國專利同屬一個專利族。

2026 年 6 月 26 日，中國鄭州市中級人民法院就原告針對 Angel 提起的兩宗專利侵權糾紛分別作出一審判決，駁回原告的全部訴訟請求。原告已就有關判決提出上訴。

Angel 一向尊重知識產權，並在逾 20 年的營運歷史中持續推動創新。全球多位頂尖正畸醫生，包括來自競爭對手的專業人士，均視 Angel 為複雜正畸病例治療領域的領導者。Angel 的部分創新方案亦成為競爭對手跟隨的方向，包括 angelButton™ 及 A6 Mandibular Advancement System。

Angel 市值達 20 億美元，盈利表現強勁，資產負債表穩健，並擁有一支以關懷患者為本的全球專業團隊。此舉讓 Angel 成為矯齒醫生的長期穩固夥伴，攜手締造卓越臨床療效。

該宗中國案件是 Align Technology Inc.（ALGN）（「原告」）針對 Angel 提起的專利侵權訴訟的一部分。原告指控 Angel 侵犯專利，Angel 否認有關指控。如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/

關於 Angelalign Technology Inc.

Angelalign Technology Inc.（香港聯交所代碼：6699）（Angel Aligner）創立於 2003 年，至今已成就全球逾 200 萬個笑容。公司提供由數碼科技驅動的隱形矯治產品及服務，滿足全球牙科專業人士及患者的需要。公司的創新產品組合包括 KiD aligner system、angelButton、A6 Mandibular Advancement、angelHook 及 iOrtho™ 數碼規劃平台，充分體現逾 23 年的臨床創新成果，以及協助正畸醫生和患者「從容應對複雜病例」的使命。Angelalign 於 2021 年在香港聯合交易所上市，並於 2023 年啟動全球擴展策略，目前產品及服務已遍及逾 60 個國家及地區。Angel Aligner 於 3 年前進軍北美市場，目前正迅速拓展當地業務，包括新設一座佔地 52,000 平方呎的美國生產設施。詳情請瀏覽 www.angelaligner.com

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SOURCE Angelalign Technology Inc.