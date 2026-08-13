Angelaligner złoży apelację od wyroku chińskiego sądu w sprawie rozwiązania dotyczącego ekstrakcji zębów przedtrzonowych; wyrok nie ma wpływu na interesy klientów

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Angelalign Technology Inc.

Aug 13, 2026, 09:39 ET

SZANGHAJ, 13 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc. (6699.HK) („Angel") http://www.angelaligner.com poinformowała dziś, że złoży apelację od wyroku sądu pierwszej instancji wydanego 10 sierpnia przez Sąd Pośredni w Jinan (miasto Jinan w Chinach), na mocy którego chińskie spółki zależne Angel zostały zobowiązane do zaprzestania wykorzystywania systemu symulacji biomechanicznej masterForce oraz systemu cyfrowej diagnostyki i projektowania ATreat do opracowywania rozwiązań A7 i A7 Speed dotyczących ekstrakcji zębów przedtrzonowych.

Wstępne rozstrzygnięcie, które ma zastosowanie wyłącznie na terytorium Chin, nie jest jeszcze prawomocne i w związku z tym nie wywołało żadnych skutków dla klientów ani pacjentów spółki. Wyrok sądu stanie się prawomocny w przypadku nieuwzględnienia apelacji Angel.

Firma Angel jest przekonana, że rozwiązanie A7 dotyczące ekstrakcji zębów przedtrzonowych nie narusza żadnego obowiązującego patentu. Spółka wygrała kilka sporów patentowych ze stroną powodową w różnych jurysdykcjach na całym świecie i zdecydowanie opowiada się za uczciwą konkurencją na rynku nakładek ortodontycznych i skanerów.

„Decyzja sądu dotyczy wyłącznie Chin. Nawet w Chinach nie ma ona obecnie żadnego wpływu na naszych klientów" – powiedział Fox Hu, dyrektor generalny Angel. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z rosnącego na całym świecie zainteresowania ortodontów naszymi profesjonalnymi rozwiązaniami. Jesteśmy przekonani, że wygramy tę apelację przeciwko naszemu konkurentowi, ponieważ wygraliśmy już szereg podobnych spraw".

12 maja 2026 r. wydział lokalny w Düsseldorfie jednolitego sądu patentowego wydał postanowienie wstępne, w którym jednoznacznie oddalił wniosek strony powodowej o udzielenie zabezpieczenia w postaci nakazu zobowiązującego Angel do zaprzestania stosowania rozwiązania A7 dotyczącego ekstrakcji zębów przedtrzonowych. Strona powodowa nie zaskarżyła tego rozstrzygnięcia, które jest obecnie prawomocne. Patent europejski będący przedmiotem postępowania i patent chiński będący przedmiotem sprawy przed sądem w Jinan należą do tej samej rodziny patentów.

26 czerwca 2026 r. sąd Zhengzhou Intermediate People's Court w Chinach wydał dwa wyroki sądu pierwszej instancji w dwóch sprawach dotyczących naruszenia patentów wszczętych przez stronę powodową przeciwko Angel, oddalając wszystkie roszczenia powoda. Strona powodowa złożyła apelacje od tych wyroków.

Angel szanuje prawa własności intelektualnej i może pochwalić się ponad 20-letnią historią działalności innowacyjnej. Niektórzy z najlepszych ortodontów na świecie, w tym również ortodonci współpracujący z konkurencyjnymi firmami, uznają Angel za lidera w leczeniu złożonych przypadków ortodontycznych. Niektórzy konkurenci również podążają śladem Angel, m.in. wprowadzając rozwiązania takie jak angelButton™ i A6 Mandibular Advancement System.

Kapitalizacja rynkowa Angel wynosi 2 mld USD, a spółka charakteryzuje się wysoką rentownością, solidną sytuacją finansową oraz dysponuje globalnym zespołem zaangażowanych specjalistów. Dzięki temu Angel może być stabilnym, długoterminowym partnerem dla ortodontów, wspierając ich w osiąganiu wyjątkowych efektów leczenie.

Sprawa w Chinach jest częścią toczącego się postępowania sądowego wszczętego przez Align Technology Inc. (ALGN) („Strona powodowa") przeciwko Angel, w którym zarzuca się Angel naruszenie praw patentowych. Angel zaprzecza tym zarzutom. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/.

Angelalign Technology Inc.
Założona w 2003 r. Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner), która pomogła już ponad 2 milionom osób na całym świecie osiągnąć piękny uśmiech, oferuje oparte na technologii cyfrowej produkty i usługi w zakresie przezroczystych nakładek ortodontycznych, odpowiadając na potrzeby specjalistów stomatologii i pacjentów na całym świecie. Innowacyjne portfolio spółki – obejmujące system nakładek KiD, angelButton, A6 Mandibular Advancement, angelHook oraz platformę cyfrowego planowania iOrtho™ – jest efektem ponad 23 lat innowacji klinicznych i realizacji misji polegającej na umożliwianiu ortodontom i ich pacjentom leczenia złożonych przypadków z pełnym przekonaniem o jego powodzeniu (Complexity with Confidence). Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu od 2021 r. spółka Angelalign rozpoczęła realizację strategii globalnej ekspansji w 2023 r., a jej produkty i usługi są obecnie dostępne w ponad 60 krajach i regionach. Angel Aligner weszła na rynek Ameryki Północnej trzy lata temu i szybko się rozwija, m.in. dzięki nowemu zakładowi produkcyjnemu w Stanach Zjednoczonych o powierzchni 52 000 stóp kwadratowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.angelaligner.com/.

Kontakt dla mediów:
Sue Kolb
[email protected]

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