Angelaligner fait appel de la décision d'un tribunal chinois concernant sa solution d'extraction des prémolaires, ce qui n'aura aucune incidence sur les clients

SHANGHAI, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- La société Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (« Angel ») http://www.angelaligner.com a annoncé aujourd'hui qu'elle ferait appel du jugement de première instance rendu le 10 août par le tribunal populaire intermédiaire de Jinan (ville de Jinan, Chine), qui ordonnait aux filiales chinoises d'Angel de cesser d'utiliser le système de simulation biomécanique masterForce et le système de diagnostic et de conception numérique ATreat pour générer les solutions d'extraction des prémolaires A7 et A7 Speed.

Cette décision préliminaire, qui ne s'applique qu'en Chine, n'est pas encore entrée en vigueur et n'a donc eu aucune incidence sur les clients de l'entreprise ni sur les patients. La décision du tribunal ne prendrait effet que si l'appel d'Angel était rejeté.

La société Angel soutient que sa solution d'extraction des prémolaires A7 n'enfreint aucun brevet valide. Elle a remporté plusieurs litiges en matière de brevets contre le demandeur devant diverses juridictions à travers le monde, et défend avec vigueur la concurrence loyale sur le marché des aligneurs dentaires et des scanners intraoraux.

« La décision du tribunal ne s'applique qu'à la Chine. Et même en Chine, elle n'a pas d'impact immédiat sur nos clients », déclare Fox Hu, directeur général d'Angel. « Nous sommes très satisfaits de l'engouement croissant des orthodontistes pour nos solutions professionnelles à travers le monde. Nous sommes convaincus d'obtenir gain de cause en appel contre notre concurrent, étant donné que nous avons déjà remporté une série d'affaires similaires. »

Le 12 mai 2026, la section locale de Düsseldorf (Allemagne) de la juridiction unifiée du brevet a rendu une décision provisoire rejetant expressément la demande de mesure provisoire déposée par le demandeur, qui visait à contraindre Angel de cesser d'utiliser sa solution d'extraction de prémolaires A7. Le demandeur n'a pas fait appel de cette décision, qui est désormais définitive. Le brevet européen en cause et le brevet chinois en cause dans l'affaire de Jinan appartiennent à la même famille de brevets.

Le 26 juin 2026, le tribunal populaire intermédiaire de Zhengzhou, en Chine, a rendu deux jugements en première instance dans le cadre de deux actions en contrefaçon de brevet intentées par le demandeur contre Angel, rejetant l'ensemble de ses prétentions. Le demandeur a interjeté appel de ces jugements.

Angel respecte la propriété intellectuelle et possède une tradition d'innovation depuis plus de 20 ans. Certains des meilleurs orthodontistes au monde, y compris parmi nos concurrents, considèrent Angel comme une référence dans le traitement des cas orthodontiques complexes. Certains concurrents vont même jusqu'à s'inspirer de nos innovations, comme notre système angelButton™ ou notre système d'avancée mandibulaire A6.

Angel affiche une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars, une forte rentabilité et un bilan solide, qui s'appuient sur une équipe mondiale de professionnels dévoués. Angel apparaît ainsi pour les orthodontistes comme un partenaire à toute épreuve, qui les aide dans la durée à obtenir des résultats cliniques exceptionnels.

L'affaire chinoise fait partie d'un procès en cours intenté par Align Technology Inc. (ALGN) (« le demandeur ») contre Angel pour contrefaçon de brevet, ce qu'Angel conteste. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/

À propos d'Angelalign Technology Inc.

Fondée en 2003 et célébrant plus de 2 millions de sourires à travers le monde, la société Angelalign Technology Inc. (HK : 6699) (Angel Aligner) propose des produits et services basés sur la technologie numérique dans le domaine des aligneurs transparents, afin de répondre aux besoins des professionnels des soins dentaires et des patients du monde entier. Le portefeuille de produits innovants de la société, qui comprend le système d'aligneurs KiD, angelButton, le dispositif d'avancée mandibulaire A6, angelHook et la plateforme de planification numérique iOrtho™, est le fruit de plus de 23 ans d'innovation clinique au service d'une mission : donner aux orthodontistes et à leurs patients une possibilité de traitement des cas complexes en toute confiance. Cotée à la Bourse de Hong Kong depuis 2021, la société Angelalign a lancé sa stratégie d'expansion mondiale en 2023, et distribue désormais ses produits et services dans plus de 60 pays et régions. Angel Aligner, qui a fait son entrée sur le marché nord-américain il y a trois ans, s'y développe rapidement, notamment avec une nouvelle installation de fabrication de 52 000 pieds carrés aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.angelaligner.com

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