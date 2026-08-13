Angelaligner Sẽ Kháng Cáo Phán Quyết của Tòa Án Trung Quốc về Giải Pháp Nhổ Răng Tiền Hàm, Phán Quyết Này Không Ảnh Hưởng Đến Khách Hàng.

THƯỢNG HẢI, ngày 13 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") http://www.angelaligner.com hôm nay cho biết công ty sẽ kháng cáo phán quyết sơ thẩm ngày 10 tháng 8 của Tòa Án Nhân Dân Trung Cấp Tế Nam (Thành Phố Tế Nam, Trung Quốc), trong đó yêu cầu các công ty con của Angel tại Trung Quốc ngừng sử dụng hệ thống mô phỏng cơ sinh học masterForce và hệ thống chẩn đoán và thiết kế kỹ thuật số ATreat để tạo ra các giải pháp nhổ răng tiền hàm A7 và A7 Speed.

Phán quyết sơ bộ này chỉ áp dụng tại Trung Quốc, chưa có hiệu lực và do đó không ảnh hưởng đến khách hàng hoặc bệnh nhân của công ty. Phán quyết của tòa án sẽ có hiệu lực nếu kháng cáo của Angel không thành công.

Angel cho rằng Giải Pháp Nhổ Răng Tiền Hàm A7 không xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế hợp lệ nào. Công ty đã thắng nhiều vụ tranh chấp bằng sáng chế với Nguyên Đơn tại các khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới và kiên quyết ủng hộ cạnh tranh công bằng trên thị trường khay chỉnh nha và máy quét.

"Phán quyết của tòa án chỉ áp dụng tại Trung Quốc. "Ngay cả ở Trung Quốc, phán quyết này cũng không gây ảnh hưởng ngay lập tức đến khách hàng của chúng tôi", Fox Hu, CEO của Angel, cho biết. "Chúng tôi rất lạc quan về sự tăng trưởng trong việc các bác sĩ chỉnh nha sử dụng và hỗ trợ các giải pháp chuyên môn của chúng tôi trên toàn thế giới. Chúng tôi tự tin sẽ thắng trong vụ kháng cáo này trước đối thủ cạnh tranh, bởi chúng tôi đã thắng một loạt các vụ việc tương tự."

Ngày 12 tháng 5 năm 2026, Phân Khu Düsseldorf (Đức) thuộc Tòa Án Sáng Chế Thống Nhất đã ban hành phán quyết sơ bộ, trong đó bác bỏ rõ ràng yêu cầu của Nguyên Đơn về lệnh cấm sơ bộ buộc Angel ngừng sử dụng Giải Pháp Nhổ Răng Tiền Hàm A7. Nguyên Đơn đã không kháng cáo phán quyết này, và phán quyết hiện đã có hiệu lực cuối cùng. Bằng sáng chế Châu Âu đang tranh chấp và bằng sáng chế Trung Quốc đang tranh chấp trong vụ việc Tế Nam thuộc cùng một nhóm bằng sáng chế.

Ngày 26 tháng 6 năm 2026, Tòa Án Nhân Dân Trung Cấp Trịnh Châu, Trung Quốc đã đưa ra hai phán quyết sơ thẩm trong hai vụ tranh chấp về hành vi xâm phạm bằng sáng chế do Nguyên Đơn khởi kiện chống lại Angel, trong đó bác bỏ toàn bộ yêu cầu của Nguyên Đơn. Nguyên đơn đã kháng cáo hai phán quyết này.

Angel tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và có bề dày kinh nghiệm đổi mới trong hơn 20 năm hoạt động. Một số bác sĩ chỉnh nha giỏi nhất thế giới, trong đó có cả các bác sĩ làm việc cho những đối thủ cạnh tranh, coi Angel là một đơn vị dẫn đầu trong điều trị các ca chỉnh nha phức tạp. Một số đối thủ cạnh tranh thậm chí còn đang đi theo bước chúng tôi, bao gồm angelButton™ và Hệ Thống Đưa Hàm Dưới Ra Trước A6 của chúng tôi.

Angel có vốn hóa thị trường 2 tỷ USD, khả năng sinh lời cao, bảng cân đối kế toán vững mạnh và đội ngũ chuyên gia tận tâm trên toàn cầu. Điều này giúp Angel trở thành một đối tác lâu dài vững chắc cho các bác sĩ chỉnh nha, cùng họ tạo ra những kết quả lâm sàng vượt trội.

Vụ việc tại Trung Quốc là một phần trong vụ kiện đang diễn ra do Align Technology Inc. (ALGN) ("Nguyên Đơn") khởi kiện Angel, cáo buộc Angel xâm phạm bằng sáng chế, điều mà Angel phủ nhận. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/

Giới thiệu về Angelalign Technology Inc.

Được thành lập vào năm 2003 và làm rạng ngời hơn 2 triệu nụ cười trên toàn thế giới, Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner) cung cấp các sản phẩm và dịch vụ niềng răng trong suốt ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia nha khoa và bệnh nhân trên toàn thế giới. Danh mục sản phẩm đổi mới của Công Ty — bao gồm hệ thống khay chỉnh nha KiD, angelButton, Hệ Thống Đưa Hàm Dưới Ra Trước A6, angelHook và nền tảng lập kế hoạch kỹ thuật số iOrtho™ — cho thấy hơn 23 năm đổi mới trong lĩnh vực lâm sàng và sứ mệnh giúp các bác sĩ chỉnh nha và bệnh nhân Tự Tin xử lý những ca Phức Tạp. Được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông vào năm 2021, Angelalign bắt đầu chiến lược mở rộng toàn cầu vào năm 2023, với các sản phẩm và dịch vụ hiện đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và khu vực. Angel Aligner đã gia nhập thị trường Bắc Mỹ cách đây ba năm và đang mở rộng nhanh chóng, bao gồm việc xây dựng một cơ sở sản xuất mới rộng 52.000 ft tại Mỹ. Tìm hiểu thêm tại www.angelaligner.com

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Sue Kolb

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SOURCE Angelalign Technology Inc.