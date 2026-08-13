Angelaligner sa odvolá proti rozhodnutiu čínskeho súdu o riešení extrakcie premolárov, bez dopadu na zákazníkov
News provided byAngelalign Technology Inc.
Aug 13, 2026, 09:04 ET
ŠANGHAJ, 13. august 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Angelalign Technology Inc. (6699.HK) („Angel") http://www.angelaligner.com dnes oznámila, že sa odvolá proti rozsudku prvého stupňa vynesenému Stredným ľudovým súdom Jinan (mesto Jinan, Čína) zo dňa 10. augusta, ktorý nariadil čínskym dcérskym spoločnostiam Angel, aby prestali používať simulačný systém biomechaniky masterForce a digitálny diagnostický a dizajnový systém ATreat na generovanie riešení extrakcie premolárov A7 a A7 Speed.
Predbežné rozhodnutie, ktoré platí iba v Číne, nenadobudlo účinnosť, a preto nemá dopad na zákazníkov ani pacientov spoločnosti. Rozhodnutie súdu nadobudne účinnosť, ak by odvolanie spoločnosti Angel nebolo úspešné.
Spoločnosť Angel je presvedčená, že riešenie na extrakciu premolárov A7 neporušuje žiadny platný patent. Spoločnosť vyhrala niekoľko patentových sporov proti žalobcovi v rôznych jurisdikciách po celom svete a dôrazne sa zasadzuje za spravodlivú hospodársku súťaž na trhu so zubnými strojčekmi a skenermi.
„Rozhodnutie súdu je obmedzené len na Čínu. Dokonca ani v Číne nemá okamžitý dopad na našich zákazníkov," povedal Fox Hu, generálny riaditeľ spoločnosti Angel. „Veľmi nás teší rast ortodontistickej podpory našich profesionálnych riešení po celom svete. Keďže sme už vyhrali celý rad podobných prípadov, sme presvedčení, že toto odvolanie proti nášmu konkurentovi vyhráme."
Dňa 12. mája 2026 vydala miestna divízia Jednotného patentového súdu v Düsseldorfe (Nemecko) predbežné rozhodnutie, ktorým výslovne zamietol žiadosť žalobcu o predbežné opatrenie, ktoré by spoločnosti Angel nariadilo prestať používať riešenie A7 na extrakciu premolárov. Žalobca sa proti rozhodnutiu neodvolal, takže je teraz právoplatné. Sporný európsky a čínsky patent v prípade z Jinan patria do tej istej patentovej skupiny.
Dňa 26. júna 2026 vyniesol Stredný ľudový súd v Zhengzhou dva rozsudky prvého stupňa v dvoch sporoch o porušenie patentu, ktoré podal žalobca proti spoločnosti Angel, a zamietol všetky žalobné návrhy žalobcu. Žalobca sa proti rozsudkom odvolal.
Spoločnosť Angel rešpektuje duševné vlastníctvo a za viac ako 20 rokov podnikania má za sebou bohatú históriu inovácií. Mnohí z najlepších ortodontistov na svete, dokonca aj z radov konkurencie, považujú značku Angel za lídra v liečbe zložitých ortodontických prípadov. Niektorí konkurenti dokonca idú v našich šľapajach, vrátane nášho riešenia angelButton™ a systému na posun čeľuste A6 Mandibular Advancement System.
Spoločnosť Angel má trhovú kapitalizáciu 2 miliardy dolárov, silnú ziskovosť, solídnu súvahu a globálny tím starostlivých profesionálov. Vďaka tomu je Angel dlhodobým partnerom ortodontistov a umožňuje im dosahovať výnimočné klinické výsledky.
Čínsky prípad je súčasťou prebiehajúceho súdneho sporu, ktorý proti spoločnosti Angel podala spoločnosť Align Technology Inc. (ALGN) („žalobca") a v ktorom tvrdí, že bol porušený patent, čo spoločnosť Angel popiera. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/
O spoločnosti Angelalign Technology Inc.
Spoločnosť Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner), bola založená v roku 2003 a má po celom svete na konte už vyše 2 milióny úsmevov. Poskytuje digitálne produkty a služby v oblasti neviditeľných strojčekov na zuby založené na technológii, ktoré spĺňajú potreby zubných lekárov a pacientov po celom svete. Inovatívne portfólio spoločnosti – vrátane systému zubných strojčekov KiD, angelButton, A6 Mandibular Advancement, angelHook a digitálnej plánovacej platformy iOrtho™ – zahŕňa viac ako 23 rokov klinických inovácií a poslanie poskytovať ortodontistom a ich pacientom komplexnosť s istotou. Spoločnosť Angelalign, ktorá bola v roku 2021 kótovaná na hongkonskej burze cenných papierov, spustila svoju stratégiu globálnej expanzie v roku 2023, pričom jej produkty a služby aktuálne pokrývajú viac ako 60 krajín a regiónov. Pred tromi rokmi spoločnosť Angel Aligner vstúpila na severoamerický trh a rýchlo sa rozširuje, a to aj s novým výrobným závodom v USA s rozlohou 52 000 štvorcových stôp. Viac informácií nájdete na stránke www.angelaligner.com
Kontakt pre médiá:
Sue Kolb
[email protected]
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