朱拉隆功大學發佈AnthoRice™ Complex，開啟髮根科學新突破

校方領導強調，此次合作體現了兩校對大學作為社會影響力引擎的共同願景。簽約儀式正式確立了Chula PharTech Co., Ltd.與Thaithonburi Corporation Co., Ltd.之間的技術轉讓協議，兩校藥學院及醫學院高層領導共同見證了這一時刻。此次合作整合了科研、醫學與產業領域的專業力量，旨在達到功效、安全性和可持續性的國際標準。

科學報告追溯了AnthoRice™ Complex從細胞研究到臨床應用的歷程，重點闡釋了自噬激活、氧化應激降低及真皮乳頭細胞（毛囊健康的關鍵）干細胞刺激等機制。研究人員解釋稱，富含花青素與抗氧化物的Riceberry提取物通過雙重生物通路刺激黑色素生成，有望從細胞根源而非表面症狀入手，解決脫髮與早生白髮問題。

該項目同樣注重社會與經濟價值創造。有機Riceberry米採購自碧差汶府與披集府的農業社區，這些地區受氣候波動和價格波動影響較大。通過標準化、符合GMP認證的提取工藝及下游製造環節提升產品附加值，該計劃旨在提高農民收入，同時增強泰國草本及稻米研究領域的公信力。

AnthoRice™ Complex是泰國兩所頂尖高校首次開展的全鏈條國家級合作，致力於開發從農田到臨床的稻米基藥妝產品。這一貫穿農業、實驗室科學、臨床試驗與商業化的端到端模式，契合聯合國多項可持續發展目標，有望推動泰國創新走向全球。為期24周的臨床試驗將評估發量、髮色變化、頭皮健康及整體安全性。

