방콕, 2026년 2월 18일 /PRNewswire/ -- 쭐랄롱꼰 대학교와 마히돌 대학교가 유기농 라이스베리 쌀에서 유래한 태국 개발 모근 케어 혁신 기술 AnthoRice™ Complex의 상용화를 위한 획기적인 기술이전 협력에 착수했으며, 이는 학술 연구 성과를 실제 건강 및 웰니스 분야에 적용하는 중요한 전환점으로 평가된다.

쭐랄롱꼰 대학교 약학대학 연구진이 개발한 AnthoRice™ Complex는 유기농 라이스베리 쌀 추출물과 StemAktiv® 기술을 결합한 제품이다. 해당 연구는 국제 학술지에서 검증받았으며, 2026년 초 시리랏 병원(Siriraj Hospital)에서 임상시험에 착수할 예정이다. 이에 따라 본 제품은 일반 화장품에서 코스메슈티컬로의 나아갈 수 있는 가능성을 모색하고 있다.

쭐랄롱꼰대학교, 모근 과학의 혁신 AnthoRice™ Complex 공개

양 대학의 리더들은 이번 협력이 대학을 사회적 가치 창출의 핵심 동력으로 삼겠다는 공동 비전을 반영한다고 강조했다. 협약 체결식에서는 쭐라 파테크(Chula PharTech Co., Ltd.)와 타이톤부리 코퍼레이션(Thaithonburi Corporation Co., Ltd.) 간 기술이전 계약이 공식화됐으며, 양 기관 약학 및 의학 분야 고위 경영진들이 참석했다. 이번 협력은 연구, 의학 및 산업 전반의 전문성을 통합해 효능, 안전성, 지속가능성 측면에서 국제 기준을 충족하는 것을 목표로 한다.

과학 발표에서는 AnthoRice™ Complex가 세포 연구 단계에서 임상 적용 단계로 발전해 온 과정을 소개했으며 특히 자가포식 활성화, 산화 스트레스 감소, 모유두 세포의 줄기세포 자극 등 모낭 건강의 핵심 기전을 강조했다. 연구진에 따르면 안토시아닌과 항산화 물질이 풍부한 라이스베리 추출물은 이중 생물학적 경로를 통해 멜라닌 생성을 촉진해, 표면적인 증상이 아닌 세포 수준의 근본 원인에 작용함으로써 탈모 및 조기 백모 개선 가능성을 제시한다.

이번 프로젝트는 사회적 및 경제적 가치 창출 측면에서도 의미가 있다. 유기농 라이스베리 쌀은 기후 변동성과 가격 변동의 영향을 받아온 펫차분주와 피칫주 농가에서 공급된다. GMP 인증을 받은 표준화 추출 공정과 후속 제조 과정을 통해 부가가치를 창출함으로써, 농가 소득 증대와 태국 허브 및 쌀 기반 연구의 국제적 신뢰도 제고를 동시에 도모한다는 계획이다.

AnthoRice™ Complex는 태국을 대표하는 두 대학이 농장에서 임상에 이르기까지 쌀 기반 코스메슈티컬을 개발한 최초의 국가 차원 협력 사례다. 농업, 실험실 연구, 임상시험, 상용화를 아우르는 전주기 모델은 유엔 지속가능발전목표 다수와 부합하고 태국 혁신 기술을 전 세계적 영향력으로 연결하며, 24주간의 임상시험을 통해 모발 밀도, 색상 변화, 두피 건강 및 전반적 안전성을 평가할 예정이다.

https://www.chula.ac.th/en/highlight/285760/에서 기사 전문을 읽어볼 수 있다.

미디어 문의처:

쭐라 커뮤니케이션 센터(Chula Communication Center)

이메일: [email protected]

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center