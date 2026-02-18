バンコク、2026年2月18日 /PRNewswire/ -- チュラロンコン大学とマヒドン大学は、タイで開発されたオーガニックのライスベリー米由来の毛根ケア革新技術であるAnthoRice™ Complexを商用化するための、画期的な技術移転提携を締結しました。これは、学術研究を実世界の健康とウェルネス分野へ応用するための重要な一歩となります。

チュラロンコン大学薬学部の研究者たちによって開発されたAnthoRice™ Complexは、オーガニックのライスベリー米抽出物とStemAktiv®テクノロジーを組み合わせたものです。この研究は国際的な学術誌で検証されており、2026年初頭にはSiriraj Hospitalでの臨床試験が行われる予定です。これにより、製品が化粧品からコスメシューティカル（薬用化粧品）へと格上げされる可能性があります。

チュラロンコン大学、毛根科学の画期的成果となるAnthoRice™ Complexを発表

大学の指導者たちは、このパートナーシップが「社会的インパクトの原動力としての大学」という共通のビジョンを反映していることを強調しました。調印式では、Chula PharTech Co., Ltd.とThaithonburi Corporation Co., Ltd.との間で技術移転契約が正式に締結され、両機関の薬学部および医学部の幹部が立ち会いました。この提携は、有効性、安全性、持続可能性の国際基準を満たすために、研究、医療、産業の専門知識を統合するものとなります。

科学的なプレゼンテーションでは、AnthoRice™ Complexの細胞研究から臨床応用までの道のりが紹介されました。そこでは、毛包の健康の鍵となる毛乳頭細胞におけるオートファジーの活性化、酸化ストレスの軽減、幹細胞の刺激といったメカニズムが強調されました。研究者たちは、アントシアニンと抗酸化物質を豊富に含むライスベリー抽出物が、二重の生物学的経路を通じてメラニン生成を刺激すると説明しています。これにより、表面的な症状ではなく、細胞の根源レベルで抜け毛や若白髪に対処できる可能性があります。

また、このプロジェクトは社会的・経済的価値の創造も強調しています。原料となるオーガニックのライスベリー米は、気候変動や価格変動の影響を受けやすいタイのペッチャブーン県やピチット県の農業コミュニティから調達されています。標準化されたGMP認証済みの抽出および製造工程を通じて付加価値を高めることで、農家の収入を向上させると同時に、タイのハーブおよび米ベースの研究の信頼性を強化することを目指しています。

AnthoRice™ Complexは、タイを代表する2つの大学が、農場からクリニックまで完全に統合して共同開発する、初の米由来のコスメシューティカル（薬用化粧品）です。農業、実験室科学、臨床試験、そして商用化までを網羅するこのエンド・ツー・エンドのモデルは、複数の国連の持続可能な開発目標（SDGs）に合致しています。さらに、24週間にわたる臨床試験で毛髪密度、色の変化、頭皮の健康、安全性を評価することで、タイのイノベーションを世界的な展開へと導くものです。

記事全文はこちらhttps://www.chula.ac.th/en/highlight/285760/

