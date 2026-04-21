Arasan obtient la toute première certification ASIL-D de l'industrie pour son cœur IP CAN XL.

Arasan annonce la toute première certification ASIL-D de l'industrie pour son cœur IP CAN XL. La certification concerne également l'IP CAN FD et l'IP CAN 2.0 d'Arasan.

SAN JOSE, Californie, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, le plus important fournisseur de cœur IP pour les systèmes sur puce (SoC) mobiles et automobiles, a annoncé aujourd'hui que son cœur IP CAN XL a obtenu la certification ASIL-D. Le cœur IP CAN XL a été indépendamment certifié par SGS-TÜV Saar comme étant conforme à ASIL-D, le plus haut niveau de sécurité fonctionnelle défini dans ISO 26262, la norme internationale pour la sécurité fonctionnelle dans les véhicules routiers.

Industry's First CAN XL and CAN FD IP ASIL-D Certification

L'IP CAN XL IP est rétrocompatible avec les normes CAN FD et CAN 2.0. La certification ASIL-D couvre également l'IP CAN FD et l'IP CAN 2.0 d'Arasan qui continueront à être vendus en tant que produits indépendants homologués ASIL-D.

Arasan offre une mise à jour gratuite de son IP CAN XL aux clients intéressés par une licence CAN FD jusqu'au 30 juin 2026. L'augmentation du nombre de portes de CAN FD à CAN XL est minime et les clients sont encouragés à profiter de cette promotion pour adopter la dernière version de la spécification CAN, CAN XL.

« Les cœurs IP d'Arasan ont été largement utilisés dans des applications critiques et dangereuses pour la vie dans les domaines de la défense, du nucléaire, de l'aérospatiale, de la médecine et de l'automobile ADAS SoC », a déclaré Ron Mabry, vice-président des ventes d'Arasan. « L'homologation ASIL-D valide notre philosophie de conception à sécurité intégrée. »

Arasan dispose d'un vaste portefeuille de produits certifiés ASIL-B, ASIL-C et ASIL-D, notamment l'IP MIPI DSI-2 pour l'affichage, l'IP MIPI CSI-2 pour la caméra, tous deux intégrés de manière transparente à l'IP MIPI D-PHY ou à l'IP MIPI C-PHY, l'IP JEDEC eMMC pour le stockage et l'IP Ethernet de qualité automobile certifiée UNH lorsqu'une connectivité automobile à grande vitesse est requise.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter : https://www.arasan.com/product/can-bus-controller-ip/

Disponibilité

Les produits IP CAN certifiés ASIL-D, y compris CAN XL IP, CAN FD IP et CAN 2.0 IP, sont disponibles immédiatement sous licence auprès d'Arasan. Veuillez contacter [email protected] pour obtenir une licence de notre IP CAN.

Arasan Chip Systems, fondée en 1995, est un fournisseur de solutions IP pour les interfaces de stockage et de connectivité mobiles. Arasan se concentre sur les SoC mobiles, qui ont évolué pour englober une large gamme d'applications, des PDA au milieu des années 90 aux automobiles, drones et appareils IoT d'aujourd'hui. Arasan reste à l'avant-garde de cette évolution « mobile », en fournissant une IP basée sur des normes qui constitue la base des SoC mobiles. Plus d'un milliard de puces ont été livrées avec la propriété intellectuelle d'Arasan.

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