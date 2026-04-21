Arasan ने अपने CAN XL IP Core के लिए उद्योग का पहला ASIL-D Certification हासिल किया

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Arasan Chip Systems, Inc.

21 Apr, 2026, 20:40 IST

Arasan ने अपने CAN XL IP के लिए उद्योग का पहला ASIL-D Certification घोषित किया है। इस प्रमाणन में Arasan के CAN FD IP और CAN 2.0 IP भी शामिल हैं।

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, अप्रैल 21, 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, Mobile और Automobile SoC के लिए IP उद्योग के अग्रणी प्रदाता, ने आज अपने CAN XL IP द्वारा ASIL-D Certification प्राप्ति घोषित की है। CAN XL IP को SGS-TÜV Saar द्वारा स्वतंत्र रूप से सड़क वाहनों में कार्यात्मक सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 26262 में परिभाषित कार्यात्मक सुरक्षा के उच्चतम सुरक्षा स्तर ASIL-D के रूप में प्रमाणित किया गया है।  

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Industry's First CAN XL and CAN FD IP ASIL-D Certification
Industry's First CAN XL and CAN FD IP ASIL-D Certification

CAN FD और CAN 2.0 मानकों के साथ CAN XL IP बैकवर्ड कम्पैटिबल है।  ASIL-D प्रमाणन में Arasan के CAN FD IP और CAN 2.0 IP भी शामिल हैं, जिन्हें ASIL-D प्रमाणित स्वतंत्र उत्पादों के रूप में बेचा जाता रहेगा। 

CAN FD का लाइसेंस लेने के इच्छुक ग्राहकों को Arasan अपने CAN XL IP में 30 जून, 2026 तक निशुल्क अपग्रेड की सुविधा दे रहा है। CAN FD से CAN XL में गेट काउंट में वृद्धि मामूली है और ग्राहकों को इस प्रमोशन का लाभ उठाकर CAN Specification के नवीनतम संस्करण, CAN XL को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

"रक्षा, परमाणु, एयरोस्पेस, चिकित्सा और ऑटोमोटिव ADAS SoC's में मिशन-महत्वपूर्ण और जीवन-खतरे वाली एप्लीकेशनों में बड़े पैमाने पर Arasan की IP का उपयोग किया गया है," Arasan के बिक्री उपाध्यक्ष, Ron Mabry, ने कहा। "ASIL-D Certification हमारी त्रुटि-मुक्त डिजाइन पद्धति की पुष्टि करता है।"

Arasan के पास उच्च गति वाली ऑटोमोटिव कनेक्टिविटी की आवश्यकता होने पर दोनों MIPI D-PHY IP या MIPI C-PHY IP के साथ सहज रूप से एकीकृत Display के लिए MIPI DSI-2 IP, कैमरे के लिए MIPI CSI-2 IP युक्त ASIL-B, ASIL-C और ASIL-D प्रमाणित उत्पादों या स्टोरेज के लिए JEDEC eMMC IP के UNH प्रमाणित ऑटोमोटिव ग्रेड ईथरनेट IP का एक व्यापक पोर्टफोलियो है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ जाएं: https://www.arasan.com/product/can-bus-controller-ip/

उपलब्धता

CAN XL IP, CAN FD IP और CAN 2.0 IP सहित ASIL-D प्रमाणित CAN IP उत्पाद, Arasan से लाइसेंस के लिए तुरंत उपलब्ध हैं। हमारे CAN IP का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कृपया [email protected] पर संपर्क करें।

1995 में स्थापित Arasan Chip Systems, मोबाइल स्टोरेज और कनेक्टिविटी इंटरफेसों के लिए IP समाधान प्रदान करने वाली कंपनी है। Arasan का पूरा ध्यान 90 के दशक के मध्य के PDAs से लेकर आज के ऑटोमोबाइलों, ड्रोनों और IoT उपकरणों तक, एप्लीकेशनों की एक विस्तृत रेंज को शामिल करने के लिए विकसित किए गए मोबाइल SoCs पर केंद्रित है। Mobile SoCs की बुनियाद के निर्माण हेतु मानक-आधारित IP प्रदान करते हुए, Arasan इस "Mobile" विकास में सबसे आगे है। Arasan की IP के साथ एक बिलियन से अधिक चिप्स प्रेषित किए जा चुके हैं।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2959027/Arasan_CAN_XL_CAN_FD_Certification.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2724571/5922313/Arasan_Chip_Systems_Inc_Logo.jpg

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