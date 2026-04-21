Arasan logra la primera certificación ASIL-D de la industria para su núcleo IP CAN XL

Arasan anuncia la primera certificación ASIL-D del sector para su propiedad intelectual CAN XL. La certificación también abarca las propiedades intelectuales CAN FD y CAN 2.0 de Arasan.

SAN JOSE, California, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, proveedor líder en la industria de propiedad intelectual (IP) para SoC móviles y de automoción, anunció hoy que su IP CAN XL ha obtenido la certificación ASIL-D. La IP CAN XL ha sido certificada de forma independiente por SGS-TÜV Saar como ASIL-D, el nivel de seguridad funcional más alto definido en la norma ISO 26262, el estándar internacional para la seguridad funcional en vehículos de carretera.

Industry's First CAN XL and CAN FD IP ASIL-D Certification

El IP CAN XL es compatible con versiones anteriores de los estándares CAN FD y CAN 2.0. La certificación ASIL-D también abarca los IP CAN FD y CAN 2.0 de Arasan, que seguirán comercializándose como productos independientes con certificación ASIL-D.

Arasan ofrece una actualización gratuita a su propiedad intelectual CAN XL para los clientes interesados en obtener la licencia de CAN FD hasta el 30 de junio de 2026. El aumento en el número de compuertas de CAN FD a CAN XL es mínimo, y se anima a los clientes a aprovechar esta promoción para adoptar la última versión de la especificación CAN, CAN XL.

"La propiedad intelectual de Arasan se ha utilizado ampliamente en aplicaciones críticas y de alto riesgo para la vida en sistemas en chip (SoC) ADAS para defensa, energía nuclear, aeroespacial, medicina y automoción", declaró Ron Mabry, vicepresidente de ventas de Arasan. "La certificación ASIL-D da fe de nuestra filosofía de diseño a prueba de fallos".

Arasan cuenta con una amplia cartera de productos con certificación ASIL-B, ASIL-C y ASIL-D, que incluye la IP MIPI DSI-2 para pantallas, la IP MIPI CSI-2 para cámaras, ambas perfectamente integradas con la IP MIPI D-PHY o la IP MIPI C-PHY, la IP JEDEC eMMC para almacenamiento y la IP Ethernet de grado automotriz con certificación UNH cuando se requiere conectividad automotriz de alta velocidad.

Para obtener más información, visite: https://www.arasan.com/product/can-bus-controller-ip/

Disponibilidad

Arasan ofrece licencias inmediatas de productos CAN IP con certificación ASIL-D, incluyendo CAN XL IP, CAN FD IP y CAN 2.0 IP. Para obtener una licencia de nuestros productos CAN IP, póngase en contacto con [email protected].

Arasan Chip Systems, fundada en 1995, es un proveedor de soluciones de propiedad intelectual (PI) para interfaces de conectividad y almacenamiento móvil. Arasan se especializa en SoC móviles, que han evolucionado para abarcar una amplia gama de aplicaciones, desde las PDA de mediados de los 90 hasta los automóviles, drones y dispositivos IoT actuales. Arasan se mantiene a la vanguardia de esta evolución móvil, proporcionando PI basada en estándares que constituye la base de los SoC móviles. Se han comercializado más de mil millones de chips con PI de Arasan.

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