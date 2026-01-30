Arasan 宣佈即日起推出業界首個 xSPI NOR + eMMC NAND Combo PHY IP

NOR 或 NAND Flash? 授權 AND! Arasan 宣佈推出 xSPI NOR AND eMMC NAND Combo PHY IP，與其 xSPI + eMMC Combo Controller IP 無縫整合。

美國加州聖荷西2026年1月30日 /美通社/ -- 為流動和汽車單晶片系統 (SoC) 提供半導體 IP 的領先供應商 Arasan Chip Systems 今日宣佈即時供應其 xSPI + eMMC Combo PHY IP。 此 IP 將 xSPI 與 eMMC 5.1 PHY 整合為單一統一解決方案，可在同一個 IP 內支援兩種不同的記憶體協定。 xSPI + eMMC Combo PHY IP 主要針對國防及航空航天業的關鍵任務應用，適用於需要 NOR Flash 和 NAND Flash 大容量儲存能力及成本優勢的單晶片系統 (SoC)。 此 IP 亦適用於於涉及生命安全的應用，例如醫療器材，其可靠性極其重要。

xSPI + eMMC Combo PHY IP 專為應對嵌入式及啟動應用中對高效能、空間節省儲存解決方案日益增長的需求而設計。 透過採用共用 I/O 及模擬前端架構，此設計可大幅減少引腳數量及晶片面積，為單晶片系統 (SoC) 及 微控制器 (MCU) 平台帶來更具成本效益及功耗優化的實現方案。

Arasan xSPI + eMMC Combo PHY IP

Arasan 銷售副總裁 Ron Mabry 表示：「這款雙模式 PHY 讓客戶可透過單一、低引腳數量的 IP，無縫支援 eMMC 及新一代 xSPI 裝置，從而降低系統成本並加快產品上市時間。 隨着我們推出 xSPI + eMMC Combo PHY IP，Arasan 將繼續推動儲存介面 IP 的創新界限。」

Arasan 提供全面的流動儲存 IP 產品組合，涵蓋 UFS、eMMC、xSPI、NAND Flash 等固態儲存介面，以及 I2C Controller IP。 Arasan 已售出超過 200 個 eMMC IP 授權，同時亦是 xSPI IP 的領先供應商，分別覆蓋 NOR 及 NAND Flash 市場，並透過此產品進一步提供整合式解決方案。

xSPI 與 eMMC Combo PHY IP 現已可於代工廠，以 28 納米至 3 納米製程技術授權使用。

關於 Arasan：

Arasan Chip Systems 是流動儲存及流動連接介面 IP 的領先供應商，使用其 IP 產品的晶片出貨數量已超過十億。 Arasan 高質素、通過矽驗證的整體 IP 解決方案包括數碼 IP、AMS PHY IP、驗證 IP、HDK 和軟件。 我們專注於流動單晶片系統 (SoC)，自九十年代中期以來一直走在流動技術發展的尖端，透過我們的標準 IP 支援各類流動裝置，包括智能手機、汽車、無人機及物聯網裝置。

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.