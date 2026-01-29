Arasan、業界初のxSPI NOR + eMMC NAND Combo PHY IPの即時提供を発表

NORフラッシュか、NANDフラッシュか？両方を1つのライセンスで！Arasan、xSPI + eMMC Combo Controller IPとシームレスに統合されたxSPI NOR & eMMC NAND Combo PHY IPを発表

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年1月30日 /PRNewswire/ -- モバイルおよび自動車SoC向け半導体IPの大手プロバイダーであるArasan Chip Systemsは本日、xSPI + eMMC Combo PHY IPの即時提供を発表しました。このIPは、xSPIとeMMC 5.1 PHYの両方を単一の統一ソリューションに統合しており、同じIP内で2つの異なるメモリプロトコルをサポートできます。xSPI + eMMC Combo PHY IPは、防衛および航空宇宙産業におけるミッションクリティカルなアプリケーションを想定しており、NORフラッシュの信頼性と、NANDフラッシュの大容量データストレージ機能およびコスト面での優位性の両立を求めるSoC向けに設計されています。このIPは、信頼性が最優先される医療機器など、生命に関わるアプリケーションにも使用できます。

xSPI + eMMC Combo PHY IPは、組み込みおよびブートアプリケーションにおける高性能で面積効率の高いストレージソリューションへの需要の高まりに対応するように設計されています。共有I/Oとアナログ・フロントエンド・アーキテクチャを活用することで、ピン数とシリコン・フットプリントを大幅に削減し、SoCおよびMCUプラットフォーム向けにコスト効率と消費電力を最適化した実装を実現しています。

Arasan xSPI + eMMC Combo PHY IP

「このデュアルモードPHYにより、お客様はeMMCと次世代xSPIデバイスの両方を単一のIPでシームレスにサポートでき、ピン数の削減によってシステムコストを抑え、市場投入までの時間を短縮できます。xSPI + eMMC Combo PHY IPの提供開始により、ArasanはストレージインターフェースIP分野における限界を広げ続けていきます」とArasanの営業担当副社長Ron Mabryは述べています。

Arasanは、UFS、eMMC、xSPI、NANDフラッシュ、I2CコントローラIPなど、ソリッド・ステート・ストレージ・インターフェース向けのモバイルストレージIPを包括的に提供しています。ArasanはこれまでにeMMC IPを200ライセンス以上販売しており、またxSPI IPの主要プロバイダーでもあるため、NORフラッシュおよびNANDフラッシュ市場に対し、個別のソリューションとしても、本製品による統合ソリューションとしても対応しています。

xSPIおよびeMMC Combo PHY IPは、主要ファウンドリにおいて、28nmから3nmまでのノードに対応し、即時のライセンス提供が可能です。

Arasanについて：

Arasan Chip Systemsは、モバイル・ストレージとモバイル・コネクティビティ・インターフェース向けIPの主要プロバイダーであり、同社のIPを搭載したチップは10億個以上出荷されています。高品質でシリコン実証済みのトータルIPソリューションには、デジタルIP、アナログ/ミックスドシグナルPHY IP、検証IP、HDK、ソフトウェアが含まれます。モバイルSoCに強く注力しており、1990年代半ばからモバイル進化の最前線に立ち続け、標準ベースのIPにより、スマートフォン、自動車、ドローン、IoTデバイスなど、さまざまなモバイルデバイスをサポートしてきました。

