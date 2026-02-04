Arasan 的超低功耗 MIPI D-PHY IP 獲得 ISO 26262 認證

新聞提供者

Arasan Chip Systems, Inc.

05 2月, 2026, 00:11 CST

Arasan 宣佈其超低功耗 MIPI D-PHY IP 通過 ISO 26262 功能安全認證 

加州聖荷西2026年2月5日 /美通社/ -- 作為業界首家提供 MIPI 標準 IP 的供應商，Arasan Chip Systems 今日宣佈，其第二代超低功耗 MIPI® D-PHY IP 已通過 ISO 26262 功能安全認證。 Arasan 自 2005 年起成為 MIPI Association 的執行成員，並提供業界最全面的 MIPI IP 產品組合。 通過 ISO 26262 認證的 MIPI D-PHY IP 現已可即時授權，支援由 40 納米至 4 納米的晶圓代工製程節點。更多安全相關文件及技術細節，將於簽署保密協議 (NDA) 後，按要求提供予合資格客戶。  

通過 ISO 26262 認證的 MIPI D-PHY IP，可與 Arasan 同樣通過 ISO 26262 認證、適用於相機應用的 MIPI CSI-2 IP，以及適用於顯示應用的 MIPI DSI-2 IP 無縫整合，提供一套完整、通過 ISO 26262 認證的 MIPI 顯示及相機 IP 解決方案。 Arasan 亦提供其 VESA DSC 編碼器及解碼器 IP，並可與其 DSI-2 及 D-PHY IP 無縫整合，用於系統單晶片 (SoC) 的顯示介面。 MIPI D-PHY IP 可配置為僅支援傳送 (Tx) 或僅支援接收 (Rx)，以節省晶片面積及降低功耗。

ISO 26262 認證進一步確認，Arasan 的 MIPI D-PHY IP 與其 DSI-2 IP 及 CSI-2 IP 無縫整合後，符合嚴格的汽車安全要求，協助系統開發人員設計先進駕駛輔助系統 (ADAS)、數碼駕駛艙、環視系統，以及其他對相機與顯示效能要求甚高的汽車平台。

Arasan Chip Systems 的技術總監 Prakash Kamath 表示：「隨着現代車輛配備的鏡頭數量及高解像度顯示屏不斷增加，可靠的高速連接變得至關重要。 我們最新版本的 MIPI D-PHY IP 獲得 ISO 26262 認證，展現了我們致力於提供經實證且車用級 IP 的承諾，讓客戶能信心十足地將其應用於安全至上的設計中。」

Arasan 同時提供 MIPI I3C IP，可用於相機或顯示控制，並另有音訊相關 IP，包括 MIPI SoundWire 及 MIPI SWI3S。 所有數碼 IP 均配備可無縫整合的 PHY IP 及軟件堆疊。

Arasan Chip Systems 是領先的標準化矽智財 (Silicon IP) 供應商，為全球客戶提供高品質的介面、記憶體及系統 IP。 Arasan 的 IP 已廣泛應用於數十億部裝置，涵蓋流動通訊、汽車、消費電子及企業市場。 有關 Arasan MIPI D-PHY IP 的更多資訊，請瀏覽 https://www.arasan.com/products/mipi/mipi-phys/d-phy-1-2/

關於 Arasan：

Arasan Chip Systems 自 2005 年起一直為 MIPI Association 的活躍成員，為流動儲存及連接介面提供 IP 解決方案。 憑藉超過十億顆整合 Arasan MIPI IP 的晶片出貨量，公司已建立提供高品質、經矽驗證 (silicon-proven) 的整體 IP 解決方案之良好聲譽。其解決方案涵蓋數碼 IP、AMS PHY IP、驗證 IP、硬件開發套件 (HDK) 及軟件。 Arasan 的業務重點集中於流動系統單晶片 (Mobile SoC)。相關技術歷經演進，應用範疇由 1990 年代中期的個人數碼助理 (PDA)，擴展至今日的汽車、無人機及物聯網 (IoT) 裝置。 Arasan 一直站在這場「流動」演進的前沿，提供以標準為本的 IP 解決方案，構成流動系統單晶片的核心基礎。

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.

