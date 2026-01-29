Arasan gibt die sofortige Verfügbarkeit der branchenweit ersten xSPI NOR + eMMC NAND Kombi-PHY-IP bekannt

NOR- oder NAND-Flash? Lizenz UND! Arasan kündigt xSPI NOR- und eMMC NAND-Kombi-PHY-IP an, die nahtlos in seine xSPI + eMMC-Kombi-Controller-IP integriert ist

SAN JOSE, Kalifornien, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für mobile und Automobil-SoCs, gab heute die sofortige Verfügbarkeit seiner xSPI + eMMC Kombi-PHY-IP bekannt. Diese IP integriert sowohl xSPI als auch eMMC 5.1 PHY in einer einzigen einheitlichen Lösung und ermöglicht so die Unterstützung von zwei unterschiedlichen Speicherprotokollen innerhalb derselben IP. Die xSPI + eMMC Kombi-PHY-IP ist für missionskritische Anwendungen in der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie für SoCs vorgesehen, die die Zuverlässigkeit von NOR-Flash und die Massendatenspeicherkapazitäten sowie die Kostenvorteile von NAND-Flash benötigen. Diese IP kann auch für lebensbedrohliche Anwendungen wie medizinische Geräte verwendet werden, bei denen Zuverlässigkeit von größter Bedeutung ist.

Arasan xSPI + eMMC Combo PHY IP

Die xSPI + eMMC Kombi-PHY-IP wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach leistungsstarken, flächeneffizienten Speicherlösungen in Embedded- und Boot-Anwendungen gerecht zu werden. Durch die Nutzung einer gemeinsamen I/O- und analogen Front-End-Architektur reduziert das Design die Pin-Anzahl und den Silizium-Footprint erheblich und bietet eine kostengünstige und stromoptimierte Implementierung für SoC- und MCU-Plattformen.

„Mit diesem Dual-Mode-PHY können Kunden sowohl eMMC- als auch xSPI-Geräte der nächsten Generation mit einer einzigen IP mit geringer Pin-Anzahl nahtlos unterstützen, wodurch die Systemkosten gesenkt und die Markteinführungszeit verkürzt werden. Mit der Einführung unserer xSPI + eMMC Kombi-PHY-IP setzt Arasan seine Innovationskraft im Bereich der Speicher-Schnittstellen-IP fort", so Ron Mabry, VP of Sales bei Arasan.

Arasan bietet eine umfassende Suite mobiler Speicher-IP für Solid-State-Speicherschnittstellen wie UFS, eMMC, xSPI, NAND Flash und I2C Controller IP. Arasan hat über 200 Lizenzen für seine eMMC-IP verkauft und ist auch der führende Anbieter von xSPI-IP, wodurch das Unternehmen den NOR- und NAND-Flash-Markt einzeln oder mit diesem Produkt als kombinierte Lösung bedient.

Die xSPI- und eMMC Kombi-PHY-IP kann ab sofort für führende Foundries in Knoten von 28 nm bis 3 nm lizenziert werden.

Informationen zu Arasan:

Arasan Chip Systems ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen und hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem IP ausgeliefert. Unsere hochwertigen, Silizium-erprobten Total IP-Lösungen umfassen digitale IP, analoge Mixed Signal PHY IP, Verifizierungs-IP, HDK und Software. Mit einem starken Fokus auf mobile SoCs stehen wir seit Mitte der 90er Jahre an der Spitze der Mobile-Evolution und unterstützen mit unserer auf Standards basierenden IP verschiedene mobile Geräte, darunter Smartphones, Autos, Drohnen und IoT-Geräte.

