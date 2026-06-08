arrivia與KrisFlyer深化合作 推出里數兌換郵輪服務

KrisFlyer會員預訂郵輪船票時，每消費1美元依舊可累積2個KrisFlyer里數，實現里數累積與里數兌換的雙向閉環，進一步提升會員對該計劃的參與活躍度。arrivia International 首席運營官John Williams表示：「本次合作旨在為KrisFlyer會員打造更優質的里數使用渠道。郵輪是增速最快、附加值最高的旅遊品類之一，新增郵輪兌換權益，既讓會員有機會享受到更豐富的度假體驗，也能提升整個計劃的參與活躍度。依托全球數千條航線與專業郵輪服務團隊，我們大幅降低了郵輪旅行的門檻。」

輕鬆幾步，預訂郵輪航程

此次合作升級恰逢全球及亞太區郵輪市場持續高速增長之際。2025年，全球郵輪旅客人次達3,720萬，創下歷史新高，按年增長7.5%，並預計未來數年將延續強勁增長勢頭。隨著郵輪旅遊需求持續升溫，以及旅客重複搭乘意願保持高企，KrisFlyer會員現可享受更流暢無縫的旅遊體驗，將旅程從空中延伸至海上，輕鬆規劃完整假期。

社交媒體與官網

Instagram：@KrisflyerCruise

KrisFlyer Cruise官網：https://krisflyercruise.com/

關於KrisFlyer

KrisFlyer是新加坡航空集團旗下的常旅客獎勵計劃，全球會員超1180萬名。會員可通過新加坡航空、酷航(Scoot)、KrisShop、Kris+、Pelago及全球1700多家合作品牌，在機票、購物、餐飲、各類旅遊消費中累積與兌換里數。

關於arrivia

arrivia是全球旅行忠誠度與獎勵解決方案領導者，通過高價值旅行體驗與技術驅動的忠誠度解決方案，助力品牌拓展里程兌換生態、提升會員參與度。

SOURCE arrivia