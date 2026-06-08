arrivia dan KrisFlyer Memperluaskan Kerjasama dengan Pelancaran Penebusan Pelayaran Menggunakan Miles

SINGAPURA, 8 Jun 2026 /PRNewswire/ -- arrivia dan KrisFlyer, program ganjaran gaya hidup milik Singapore Airlines Group, melancarkan perkhidmatan tempahan pelayaran menggunakan KrisFlyer miles yang meningkatkan manfaat ahli. Dengan platform pelayaran khusus arrivia, KrisFlyer Cruise, kerjasama kali ini meningkatkan dan memperluaskan cara penggunaan KrisFlyer miles oleh ahli. Melalui platform KrisFlyer Cruise, ini membolehkan ahli menebus miles untuk percutian pelayaran bernilai tinggi, menjadikan penebusan miles lebih berfaedah. Kini, ahli boleh menebus pelayaran antarabangsa yang ditawarkan oleh lebih 40 syarikat pelayaran terkemuka dunia menggunakan KrisFlyer miles.

Dengan peningkatan terkini ini, ahli boleh menebus KrisFlyer miles sepenuhnya untuk pelayaran atau menggabungkan miles dengan wang tunai bagi menikmati fleksibiliti yang lebih besar serta akses kepada pengalaman perjalanan bernilai tinggi. Tawaran ini merangkumi lebih daripada 30,000 itinerari pelayaran yang dikendalikan oleh syarikat pelayaran terkenal termasuk Royal Caribbean International, Disney Cruise Line, Princess Cruises dan banyak lagi. Laluan pelayaran tersebut meliputi destinasi di seluruh dunia termasuk rantau pertumbuhan utama seperti Asia Tenggara dan Australia, sejajar dengan peningkatan permintaan terhadap pelancongan pelayaran.

Ahli KrisFlyer juga berpeluang memperoleh 2 KrisFlyer miles bagi setiap US$1 yang dibelanjakan untuk tambang pelayaran. Ini mewujudkan ekosistem yang membolehkan ahli memperoleh dan menebus miles dalam kategori yang sama, meningkatkan penglibatan mereka dengan program ini. John Williams, Ketua Pegawai Operasi (COO) arrivia, berkata: " Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan ahli KrisFlyer menggunakan miles mereka dengan lebih bermakna. Pelayaran merupakan antara kategori perjalanan yang paling pesat berkembang dan menawarkan nilai yang tinggi. Dengan menawarkan pelayaran sebagai pilihan penebusan kepada ahli KrisFlyer, kami membolehkan mereka menikmati pengalaman yang lebih memuaskan sambil meningkatkan penglibatan dalam program ini. Dengan ribuan pelayaran di seluruh dunia dan sokongan pakar pelayaran yang berdedikasi, kami menjadikan pengalaman pelayaran lebih mudah diakses berbanding sebelum ini."

Langkah Mudah untuk Menempah Pelayaran

Layari https://krisflyercruise.com Log masuk menggunakan maklumat keahlian KrisFlyer Layari dan pilih daripada ribuan itinerari yang tersedia Tempah secara dalam talian atau hubungi pakar pelayaran untuk bantuan yang diperibadikan

Pelancaran ini dibuat pada masa yang penting ketika industri pelayaran terus mencatat pertumbuhan kukuh di peringkat global dan di rantau Asia Pasifik. Pada tahun 2025, industri pelayaran merekodkan 37.2 juta penumpang di seluruh dunia, satu rekod baharu yang mewakili peningkatan 7.5% berbanding tahun sebelumnya. Momentum pertumbuhan ini dijangka berterusan pada tahun-tahun akan datang. Dengan permintaan terhadap pelancongan pelayaran yang semakin meningkat dan kadar pengulangan perjalanan yang kekal tinggi, ahli KrisFlyer kini boleh menikmati pengalaman perjalanan yang lebih lancar, melangkaui perjalanan udara kepada pengalaman percutian menyeluruh di laut.

Media Sosial dan Laman Web

Instagram: @KrisFlyerCruise

Laman Web KrisFlyer Cruise: https://krisflyercruise.com/

LATAR BELAKANG KRISFLYER:

KrisFlyer ialah program ganjaran gaya hidup milik Singapore Airlines Group yang mempunyai lebih daripada 11.8 juta ahli di seluruh dunia. Ahli menikmati pelbagai peluang untuk memperoleh dan menebus ganjaran melalui penerbangan, beli-belah, makanan dan pengalaman perjalanan menerusi Singapore Airlines, Scoot, KrisShop, Kris+, Pelago serta lebih daripada 1,700 jenama rakan kongsi global.

LATAR BELAKANG ARRIVIA:

arrivia merupakan peneraju global dalam penyelesaian kesetiaan pelanggan dan ganjaran perjalanan. Syarikat ini membantu jenama memperluaskan ekosistem penebusan ganjaran serta meningkatkan penglibatan ahli melalui pengalaman perjalanan bernilai tinggi dan penyelesaian kesetiaan berasaskan teknologi.

SOURCE arrivia