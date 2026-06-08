arriviaとKrisFlyer、提携を拡大しマイルを利用したクルーズ予約を開始

シンガポール、2026年6月8日 /PRNewswire/ -- arriviaとSingapore Airlines Groupのライフスタイル特典プログラムであるKrisFlyerは、KrisFlyerマイルを利用したクルーズ予約サービスを開始し、会員特典を拡充しています。今回の提携強化により、KrisFlyer会員は、arrivia独自のクルーズプラットフォームであるKrisFlyer Cruiseを通じて、マイルを活用する機会が広がります。今回の提携強化により、会員は、arriviaのクルーズ専用プラットフォームであるKrisFlyer Cruiseを通じて付加価値の高いクルーズ旅行を楽しめるようになり、マイルをより有意義に活用する方法が広がります。現在、会員は、40社を超える世界有数のクルーズ会社が提供する幅広いクルーズ旅程をKrisFlyerマイルで予約できるようになりました。

今回の機能強化により、会員は、Royal Caribbean International、Disney Cruise Line、Princess Cruisesなどの著名なクルーズ会社が運航する3万件を超える旅程を対象に、KrisFlyerマイルをクルーズ旅行の予約に利用したり、マイルと現金を組み合わせたりできるようになりました。これにより、予約の柔軟性がさらに高まり、より価値の高い旅行体験を楽しめます。これらのクルーズは、東南アジアやオーストラリアなど、成長が著しい主要地域を含む世界各地の目的地を巡るもので、クルーズ旅行への需要の高まりを反映しています。

KrisFlyer会員は、クルーズ運賃の支払い1米ドルにつき2KrisFlyerマイルを引き続き獲得できます。これにより、同じカテゴリー内でマイルを獲得・交換できるエコシステムが構築され、プログラムのさらなる利用促進につながります。arriviaの最高執行責任者（COO）であるJohn Williamsは、次のように述べています。「この提携の目的は、KrisFlyer会員にマイルをより有意義に活用する方法を提供することです。クルーズは、旅行分野の中でも特に成長が著しく、価値の高いカテゴリーの1つです。KrisFlyer会員にマイル交換の選択肢としてクルーズ旅行を提供することで、会員がより充実した体験を楽しめるようにすると同時に、プログラムのさらなる利用促進にもつなげています。世界各地で数千件のクルーズを取り扱い、専任のクルーズ専門スタッフを擁することで、クルーズ旅行をこれまで以上に身近なものにしています。」

クルーズ予約の簡単な手順

今回のサービス開始は、クルーズ旅行が世界全体およびアジア太平洋地域で力強い成長を続ける重要な時期に実現しました。2025年、クルーズ業界の旅客数は世界全体で過去最高の3,720万人に達し、前年比7.5%増となりました。今後数年間もこの勢いが続くと見込まれています。クルーズ旅行への需要が高まり、リピーターの利用意向も引き続き強い中、KrisFlyer会員は、航空旅行にとどまらず、船旅を含む休暇全体にわたる、よりシームレスな旅行体験を楽しめるようになりました。

ソーシャルメディアおよびウェブサイト Instagram：@KrisflyerCruise

KrisFlyer Cruiseウェブサイト：https://krisflyercruise.com/

KrisFlyerについて：

KrisFlyerは、世界で1,180万人を超える会員を擁するSingapore Airlines Groupのライフスタイル特典プログラムです。会員は、Singapore Airlines、Scoot、KrisShop、Kris+、Pelago、および世界各地の1,700を超える提携ブランドを通じて、航空便、ショッピング、食事、旅行体験にわたり、特典を獲得・交換できる多彩な機会があります。

arriviaについて：

arriviaは、旅行ロイヤリティおよび特典ソリューションの世界的リーダーであり、付加価値の高い旅行体験とテクノロジーを活用したロイヤリティソリューションを通じて、ブランドが特典交換エコシステムを拡大し、会員との関係を深められるよう支援しています。

SOURCE arrivia