아리비아와 크리스플라이어, 마일리지를 활용한 크루즈 예약 서비스 출시를 위해 파트너십 확대

뉴스 제공처

arrivia

2026년 06월 08일 16:06 KST

싱가포르, 2026년 6월 8일 /PRNewswire/ -- 아리비아(arrivia)와 싱가포르항공 그룹(Singapore Airlines Group)의 라이프스타일 리워드 프로그램 크리스플라이어(KrisFlyer)가 크리스플라이어 마일리지를 사용한 크루즈 예약 서비스 출시로 회원 혜택을 강화했다. 이 강화된 파트너십은 아리비아의 독점 크루즈 플랫폼 크리스플라이어 크루즈(KrisFlyer Cruise)를 통해 크리스플라이어 회원들에게 마일리지를 활용할 수 있는 확대된 기회를 제공한다. 이 강화된 파트너십은 회원들이 아리비아의 전용 크루즈 플랫폼인 크리스플라이어 크루즈를 통해 고가치 크루즈 휴가를 이용할 수 있게 하여 마일리지를 더 의미 있게 사용할 수 있는 방법을 제공한다. 이제 회원들은 40개 이상의 세계 선도적인 크루즈 라인이 제공하는 광범위한 크루즈 일정에 크리스플라이어 마일리지를 사용할 수 있다.

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최근 이루어진 이 혜택 강화로 인해 회원들은 로열 캐리비안 인터내셔널(Royal Caribbean International), 디즈니 크루즈 라인(Disney Cruise Line), 프린세스 크루즈(Princess Cruises) 등 유명 크루즈 라인이 운영하는 3만 개 이상의 일정에서 크루즈에 크리스플라이어 마일리지를 사용하거나 마일리지와 현금을 결합해, 더 큰 유연성을 확보하고 더 높은 가치의 여행 경험에 접근할 수 있다. 이러한 항해는 동남아시아와 호주와 같은 주요 성장 지역을 포함하여 전 세계 목적지를 아우르며 크루즈 여행에 대한 증가하는 수요를 반영한다.

크리스플라이어 회원들은 크루즈 요금 미화 1달러 지출당 2 크리스플라이어 마일리지를 계속 적립할 수 있어 회원들이 동일한 카테고리 내에서 적립과 사용을 모두 할 수 있는 생태계를 만들어 프로그램에 대한 더 깊은 참여를 이끌어낸다. 아리비아의  윌리엄스(John Williams) 최고 운영 책임자는 다음과 같이 말했다. "이번 파트너십은 크리스플라이어 회원들에게 마일리지를  의미 있게 사용할  있는 방법을 제공하는 것이다. 크루즈는 가장 빠르게 성장하고 있고 가장 높은 가치를 지닌 여행 카테고리  하나이며, 크리스플라이어 회원들에게 크루즈를 사용 옵션으로 제공함으로써 회원들이  보람 있는 경험을 제공하는 동시에 프로그램 내에서  강한 참여율을 이끄는  도움이 된다.  세계 수천 개의 항해와 전담 크루즈 전문가들로 우리는 크루즈를  어느 때보다  접근 가능하게 만들고 있다."

간편하게 크루즈 예약하기

1.  https://krisflyercruise.com 방문하기

2.  크리스플라이어 회원 정보로 로그인하기

3.  수많은 일정 선택지를 검색하고 살펴보기

4.  온라인으로 예약하거나 맞춤형 지원을 위해 크루즈 전문가와 연결하기

이번 출시는 크루즈가 전 세계 및 아시아태평양 전반에서 강력한 성장 궤도를 계속 이어가는 중요한 시기에 이루어진다. 2025년 크루즈 산업은 앞으로도 지속적인 상승세가 예상되는 가운데, 전 세계적으로 3720만 명의 승객이라는 기록을 달성하여 전년 대비 7.5% 증가를 기록했다. 크루즈 여행에 대한 수요가 증가하고 재방문 의향이 강하게 유지됨에 따라 크리스플라이어 회원들은 이제 항공 여행을 넘어 해상에서의 엔드투엔드 휴가 경험으로 확장되는 더 원활한 여행 여정을 즐길 수 있다.

소셜 미디어  웹사이트
인스타그램: @KrisflyerCruise
크리스플라이어 크루즈 웹사이트: https://krisflyercruise.com/

크리스플라이어 소개:
크리스플라이어는 전 세계 1180만 명 이상의 회원을 보유한 싱가포르항공 그룹의 라이프스타일 리워드 프로그램이다. 회원들은 싱가포르항공, 스쿠트(Scoot), 크리스샵(KrisShop), 크리스+(Kris+), 펠라고(Pelago) 및 1700개 이상의 글로벌 파트너 브랜드를 통해 항공편, 쇼핑, 다이닝, 여행 경험 전반에 걸쳐 광범위한 적립 및 사용 기회를 즐긴다.

아리비아 소개:
아리비아는 높은 가치를 지닌 여행 경험과 기술 기반 로열티 솔루션을 통해 브랜드들이 사용 생태계를 확장하고 더 깊은 회원 참여를 이끌도록 돕는 여행 로열티 및 리워드 솔루션 분야의 글로벌 선도기업이다.

SOURCE arrivia