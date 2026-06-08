아리비아와 크리스플라이어, 마일리지를 활용한 크루즈 예약 서비스 출시를 위해 파트너십 확대

싱가포르, 2026년 6월 8일 /PRNewswire/ -- 아리비아(arrivia)와 싱가포르항공 그룹(Singapore Airlines Group)의 라이프스타일 리워드 프로그램 크리스플라이어(KrisFlyer)가 크리스플라이어 마일리지를 사용한 크루즈 예약 서비스 출시로 회원 혜택을 강화했다. 이 강화된 파트너십은 아리비아의 독점 크루즈 플랫폼 크리스플라이어 크루즈(KrisFlyer Cruise)를 통해 크리스플라이어 회원들에게 마일리지를 활용할 수 있는 확대된 기회를 제공한다. 이 강화된 파트너십은 회원들이 아리비아의 전용 크루즈 플랫폼인 크리스플라이어 크루즈를 통해 고가치 크루즈 휴가를 이용할 수 있게 하여 마일리지를 더 의미 있게 사용할 수 있는 방법을 제공한다. 이제 회원들은 40개 이상의 세계 선도적인 크루즈 라인이 제공하는 광범위한 크루즈 일정에 크리스플라이어 마일리지를 사용할 수 있다.

최근 이루어진 이 혜택 강화로 인해 회원들은 로열 캐리비안 인터내셔널(Royal Caribbean International), 디즈니 크루즈 라인(Disney Cruise Line), 프린세스 크루즈(Princess Cruises) 등 유명 크루즈 라인이 운영하는 3만 개 이상의 일정에서 크루즈에 크리스플라이어 마일리지를 사용하거나 마일리지와 현금을 결합해, 더 큰 유연성을 확보하고 더 높은 가치의 여행 경험에 접근할 수 있다. 이러한 항해는 동남아시아와 호주와 같은 주요 성장 지역을 포함하여 전 세계 목적지를 아우르며 크루즈 여행에 대한 증가하는 수요를 반영한다.

크리스플라이어 회원들은 크루즈 요금 미화 1달러 지출당 2 크리스플라이어 마일리지를 계속 적립할 수 있어 회원들이 동일한 카테고리 내에서 적립과 사용을 모두 할 수 있는 생태계를 만들어 프로그램에 대한 더 깊은 참여를 이끌어낸다. 아리비아의 존 윌리엄스(John Williams) 최고 운영 책임자는 다음과 같이 말했다. "이번 파트너십은 크리스플라이어 회원들에게 마일리지를 더 의미 있게 사용할 수 있는 방법을 제공하는 것이다. 크루즈는 가장 빠르게 성장하고 있고 가장 높은 가치를 지닌 여행 카테고리 중 하나이며, 크리스플라이어 회원들에게 크루즈를 사용 옵션으로 제공함으로써 회원들이 더 보람 있는 경험을 제공하는 동시에 프로그램 내에서 더 강한 참여율을 이끄는 데 도움이 된다. 전 세계 수천 개의 항해와 전담 크루즈 전문가들로 우리는 크루즈를 그 어느 때보다 더 접근 가능하게 만들고 있다."

간편하게 크루즈 예약하기

1. https://krisflyercruise.com 방문하기

2. 크리스플라이어 회원 정보로 로그인하기

3. 수많은 일정 선택지를 검색하고 살펴보기

4. 온라인으로 예약하거나 맞춤형 지원을 위해 크루즈 전문가와 연결하기

이번 출시는 크루즈가 전 세계 및 아시아태평양 전반에서 강력한 성장 궤도를 계속 이어가는 중요한 시기에 이루어진다. 2025년 크루즈 산업은 앞으로도 지속적인 상승세가 예상되는 가운데, 전 세계적으로 3720만 명의 승객이라는 기록을 달성하여 전년 대비 7.5% 증가를 기록했다. 크루즈 여행에 대한 수요가 증가하고 재방문 의향이 강하게 유지됨에 따라 크리스플라이어 회원들은 이제 항공 여행을 넘어 해상에서의 엔드투엔드 휴가 경험으로 확장되는 더 원활한 여행 여정을 즐길 수 있다.

소셜 미디어 및 웹사이트

인스타그램: @KrisflyerCruise

크리스플라이어 크루즈 웹사이트: https://krisflyercruise.com/

크리스플라이어 소개:

크리스플라이어는 전 세계 1180만 명 이상의 회원을 보유한 싱가포르항공 그룹의 라이프스타일 리워드 프로그램이다. 회원들은 싱가포르항공, 스쿠트(Scoot), 크리스샵(KrisShop), 크리스+(Kris+), 펠라고(Pelago) 및 1700개 이상의 글로벌 파트너 브랜드를 통해 항공편, 쇼핑, 다이닝, 여행 경험 전반에 걸쳐 광범위한 적립 및 사용 기회를 즐긴다.

아리비아 소개:

아리비아는 높은 가치를 지닌 여행 경험과 기술 기반 로열티 솔루션을 통해 브랜드들이 사용 생태계를 확장하고 더 깊은 회원 참여를 이끌도록 돕는 여행 로열티 및 리워드 솔루션 분야의 글로벌 선도기업이다.

SOURCE arrivia