방콕 2025년 12월 1일 /PRNewswire/ -- 쭐랄롱꼰대학교 총장인 윌러트 푸리왓(Wilert Puriwat) 교수가 2025-2030년 임기의 아시아-유럽 회의 평생학습 교육•연구 허브(Asia-Europe Meeting Education and Research Hub for Lifelong Learning, 이하 'ASEM LLL 허브') 의장으로 선출됐다. 그의 임기는 2025년 11월 18일 공식적으로 시작된다.

쭐랄롱꼰대학교 총장, ASEM LLL 허브 의장 선출로 아시아-유럽 평생학습 강화 기대

이로써 태국은 아시아 국가 중 최초로 ASEM LLL 허브 의장을 맡게 된 역사적인 이정표를 쓰게 됐다. 이 새로운 리더십 역할은 또한 쭐랄롱꼰대학교가 모두를 위한 지속가능한 평생학습이라는 국가 정책 비전을 적극 지지해온 노력의 결과이다. 이를 위해 대학교는 쭐라 평생학습 생태계(Chula Lifelong Learning Ecosystem)를 구축하고, 모든 연령대로 학습 기회를 확대하고, 모든 수준에서 교육 격차를 해소하고, 정규•비정규•비형식 교육 전반에서 학습자들에게 새로운 지식에 대한 접근성을 넓히고 있다. 또한 온라인 플랫폼을 포함한 대학의 학술 자원을 누구나 제약 없이 활용할 수 있게 개방 중이다. 개방된 자원에는 쭐라 MOOC(Chula MOOC), 쭐라 뉴론(Chula Neuron), CBS 아카데미(CBS Academy), PIES, CUGS 아카데미(CUGS Academy), 메드유모어(MedUMore) 등뿐 아니라 대학의 플랫폼 파트너인 디그리플러스(DegreePlus)가 포함된다. 또한 쭐랄롱꼰대학교는 급변하는 글로벌 교육 환경에 계속해서 선제적으로 대응하고 있다.

아시아-유럽 회의 평생학습 교육•연구 허브(ASEM LLL 허브)는 2005년 아시아와 유럽의 고등교육 기관들이 설립한 공식 협력 네트워크이다. 이 허브는 평생학습에 관한 비교 연구를 촉진하고, 증거 기반 교육 정책을 개발하며, 양 지역 간 상호 이해를 높이는 것을 사명으로 삼고 있다. 또한 인력, 연구자, 학생 간 협력과 교류를 활성화하여 국제적 고등교육 시스템의 역량과 질을 강화하는 데 중요한 역할을 수행하고 있다.

