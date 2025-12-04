AvernaとSphereaが組織構築に向けて提携、テストおよび品質エンジニアリングシステムの統合をリード

両社が一体となり、テストおよび品質エンジニアリングソリューションの新たな世界標準を確立

モントリオール、2025年12月4日 /PRNewswire/ -- Avernaは、テストおよび品質ソリューションのグローバルリーダーとして、ミッションクリティカル産業向けテストシステムの著名なプロバイダーであるSphereaとの戦略的統合を発表します。この提携の下、SphereaがAvernaを完全に取得することとなり、両社が共有する「世界をリードするテストおよび品質エンジニアリングシステムインテグレーターになる」という使命において、大きな節目を迎えることになります。

この取引は、国際的なプライベートエクイティファンドであるAndera Partnersによって支えられており、Walter Capital PartnersおよびAvernaとSpherea双方の経営陣による継続的な再投資も行われています。同取引は、規制当局の承認を前提として、2025年12月末までに完了する見通しです。

François Rainville and Patrice Bélie Averna, powered by Spherea

SphereaのCEOであるPatrice Bélie氏が、新たに形成されるSphereaグループのCEOとして指揮を執り、AvernaのCEOであるFrançois Rainville氏は引き続きAvernaのCEOを務めます。また、Rainville氏はSphereaグループの最高執行責任者の役割も担うことになります。

13か国で1,800名以上の従業員を擁するAverna-Spherea統合グループは、航空宇宙&防衛、コンシューマエレクトロニクス、医療機器、自動車&輸送、データセンター、電力&エネルギーなど幅広い産業分野において、テストおよび品質に特化した世界最大級の独立系システムインテグレーターとなります。

「このパートナーシップは、私たちが共有するビジョンの自然な進化です」と、Patrice Bélie氏は述べています。「双方の強みを結集することで、俊敏性を備え、広範囲にわたり、卓越性への強いコミットメントを持つ、テストおよび品質エンジニアリング分野の強力な組織を創り上げることができるのです。」

「これは両社にとって極めて重要な機会です」と、François Rainville氏は述べています。「技術、市場での存在感、事業展開の面で、SphereaとAvernaは非常に補完的な関係にあります。共に歩むことで、イノベーションを加速し、世界中のお客様により大きな価値を提供してまいります。このパートナーシップが、お客様、従業員、そしてパートナー企業に新たな可能性を切り拓くことを、私たちは心から楽しみにしています。」

両社はそれぞれの市場で事業を継続しつつ、互いの強みと独自性を最大限に活かすため、最適な商業面および運用面での協業の道を模索していきます。

Avernaについて

Avernaは、グローバルなテストおよび品質ソリューションインテグレーターとして、製品設計者、開発者、OEMと協働し、製品品質の向上、市場投入期間の短縮、ブランド価値の保護を支援しています。1999年に設立されたAvernaは、航空宇宙、自動車、家電、エネルギー、工業、医療機器およびライフサイエンス、半導体、通信などの業界のクライアントに対し、技術、財務、市場面で大きなメリットをもたらす専門知識と革新的なテスト、視覚検査、精密組立、自動化ソリューションを提供しています。Avernaは世界各地に拠点を持ち、ISO 9001:2015やITAR登録など、数多くの業界認証を取得しています。

www.averna.com

Sphereaについて

Sphereaは60年以上にわたり、航空宇宙、防衛、その他の安全性が極めて重要な産業向けに、高度な電子・自動テストソリューションを提供するグローバルリーダーとしての地位を築いています。1965年、コンコルドおよびMirage F1向けに初のATEC®電子テストベンチを開発したことに端を発し、Sphereaは複雑かつミッションクリティカルな用途向けの先進的なテストシステムの設計およびサポートにおいて、長年にわたり高い評価を築いてきました。Sphereaは、プライベートエクイティファンドであるAndera MidCapおよびidiCoを筆頭株主とし、最も要求の厳しい環境で事業を展開する顧客に対し、信頼性、可用性、安全性を保証する独立性の高い高性能ソリューションを提供し続けています。

www.spherea.com

© Copyright 2025 Averna. 無断転載を禁じます。情報は予告なく変更されることがあります。AvernaはAverna Technologies Inc.の商標です。

問い合わせ先：詳細については、[email protected] までお問い合わせください

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2836771/Averna_Technologies_Inc__Averna_and_Spherea_Join_Forces_to_Build.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2836769/Averna_Technologies_Inc__Averna_and_Spherea_Join_Forces_to_Build.jpg

SOURCE Averna Technologies Inc.