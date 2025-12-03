Averna und Spherea bündeln ihre Kräfte, um eine führende Organisation für die Integration von Systemen zur Test- und Qualitätssicherung zu schaffen

Gemeinsam setzen sie den neuen globalen Standard bei Lösungen zum Test- und Qualitätsengineering.

MONTREAL, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Averna, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Test- und Qualitätslösungen freut sich, eine strategische Konsolidierung mit Spherea bekannt zu geben, einem renommierten Anbieter von Testsystemen für sicherheitskritische Branchen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Spherea die vollständige Eigentümerschaft an Averna übernehmen. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein in der gemeinsamen Vision beider Unternehmen, der weltweit führende Integrator von Systemen für Test- und Qualitätsengineering zu werden.

Die Transaktion wird von Andera Partners unterstützt, einem internationalen Private-Equity-Fonds, unterstützt. Gleichzeitig reinvestieren Walter Capital Partners und die Managementteams von Averna und Spherea weiterhin. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis Ende Dezember 2025 erwartet.

Patrice Bélie, CEO von Spherea, wird die neu gegründete Spherea-Gruppe als CEO leiten, während François Rainville weiterhin als CEO von Averna tätig sein wird. Rainville wird außerdem die Rolle des Chief Operating Officer der Spherea-Gruppe übernehmen.

Mit mehr als 1.800 Mitarbeitern in 13 Ländern wird die fusionierte Averna-Spherea-Gruppe zu einem der größten unabhängigen Systemintegratoren für Test- und Qualitätslösungen. Sie bedient eine Vielzahl von Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigungswesen, Verbraucherelektronik, Medizinprodukte, Autotive und Transport, Rechenzentren sowie Energie und Stromversorgung.

„Diese Partnerschaft ist eine natürliche Weiterentwicklung unserer gemeinsamen Vision", sagte Patrice Bélie. „Durch die Bündelung unserer Stärken formen wir einen führenden Akteur im Bereich Test- und Qualitätstechnik, der agil und gobal vernetzt und kompromisslos auf Spitzenqualität ausgerichtet ist."

„Für beide Unternehmen ist dies eine wegweisende Gelegenheit", sagte François Rainville. „Spherea und Averna ergänzen sich hervorragend in Bezug auf Technologie, Marktpräsenz und Reichweite. Gemeinsam werden wir Innovationen vorantreiben und zusätzlichen Nutzen für unsere Kunden weltweit schaffen. Wir freuen uns auf die Zukunft und die Möglichkeiten, die diese Partnerschaft unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern eröffnet."

Beide Unternehmen werden weiterhin in ihren jeweiligen Märkten tätig sein und gleichzeitig die besten kommerziellen und operativen Wege ausloten, um die Stärken und Alleinstellungsmerkmale des jeweils anderen optimal auszuschöpfen.

Über Averna

Als globaler Integrator von Test -und Qualitätslösungen hilft Averna seinen Partnern – Produktdesigner, Entwickler und OEMs –, die Qualität ihrer Produkte zu steigern, Markteinführungen zu beschleunigen und ihre Marken zu schützen. Seit der Gründung 1999 bietet Averna spezialisiertes Know-how und innovative Lösungen für Testtechnik, Vision, Präzisionsmontage und Automatisierung. Kunden aus den verschiedensten Branchen, u.a. Luft- und Raumfahrt, Automotive, Verbraucherelektronik, Energiewirtschaft, Industrieprodukte, Medizintechnik und Biowissenschaften, Halbleiter und Telekommunikation, genießen so entscheidende Vorteile in Bezug auf Technologie, Finanzen und Marktposition. Averna unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt, verfügt über zahlreiche Branchenzertifizierungen wie ISO 9001:2015 und ITAR-Registrierung. www.averna.com

Über Spherea

Seit über 60 Jahren ist Spherea weltweit führend bei hochwertigen elektronischen und automatisierten Testlösungen für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie und andere sicherheitskritische Branchen.

Ausgehend von der Entwicklung des ersten ATEC®-Elektronik-Prüfstands für die Concorde- und Mirage-F1-Programme im Jahr 1965 hat sich Spherea einen festen Ruf als führender Entwickler und Anbieter innovativer Testsysteme für komplexe und sicherheitskritische Applikationen erarbeitet.

Spherea befindet sich mehrheitlich im Besitz der Private-Equity-Fonds Andera MidCap und idiCo und liefert weiterhin unabhängige, leistungsstarke Lösungen, die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit für Kunden in den anspruchsvollsten Einsatzumgebungen sicherstellen. www.spherea.com

