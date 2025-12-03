Averna et Spherea unissent leurs forces pour devenir le chef de file mondial en intégration de systèmes d'ingénierie de test et de qualité

Ensemble, ils établissent la nouvelle norme mondiale en matière de solutions d'ingénierie de test et de qualité

MONTRÉAL, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Averna, un leader mondial en solutions d'ingénierie de test et de qualité, est fière d'annoncer une consolidation stratégique avec Spherea, un fournisseur reconnu offrant des systèmes de test pour des secteurs d'activité critiques. En vertu de cette entente, Spherea fera l'acquisition complète d'Averna, marquant une étape majeure dans la vision commune des deux entreprises de devenir le chef de file mondial des solutions de test et de qualité.

François Rainville and Patrice Bélie Averna, powered by Spherea

La transaction est soutenue par Andera Partners, un fonds de capital-investissement international, ainsi que par le réinvestissement continu de Partenaires Walter Capital et des équipes de direction d'Averna et de Spherea. La conclusion de la transaction est prévue d'ici la fin du mois de décembre 2025, sous réserve des approbations réglementaires.

Patrice Bélie assumera la direction du nouveau Groupe Spherea en tant que chef de la direction, tandis que François Rainville poursuivra ses fonctions de PDG d'Averna et occupera également le poste de chef de l'exploitation (COO) du Groupe Spherea.

Avec plus de 1 800 employés répartis dans 13 pays, le groupe combiné Averna-Spherea deviendra l'un des plus importants intégrateurs indépendants de systèmes dédiés aux tests et à la qualité, desservant un vaste éventail d'industries, notamment l'aérospatiale, la défense, l'électronique grand public, les dispositifs médicaux, l'automobile et les transports, les centres de données, l'énergie et les infrastructures.

« Ce partenariat est une évolution naturelle de notre vision commune », a déclaré Patrice Bélie. « En combinant nos forces, nous créons une organisation de pointe en ingénierie de test et qualité, agile, largement déployée et résolument engagée vers l'excellence. »

« Il s'agit d'une avancée déterminante pour les deux entreprises. Spherea et Averna sont hautement complémentaires tant sur le plan technologique que géographique et commercial. Ensemble, nous accélérerons l'innovation et offrirons encore plus de valeur à nos clients à l'échelle mondiale », a affirmé François Rainville.

Les deux entreprises continueront d'opérer dans leurs marchés respectifs tout en explorant les meilleures avenues commerciales et opérationnelles afin de mettre en valeur leurs forces et différenciateurs uniques.

À propos de Averna

En tant que leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna collabore avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection par la vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui procurent des avantages techniques, financiers et commerciaux considérables à ses clients dans les secteurs industriel, de l'automobile et des véhicules électriques, des sciences de la vie et des appareils médicaux, des batteries, de l'électronique grand public, de l'énergie, des télécommunications, de l'aérospatiale, des semiconducteurs et plus encore. Averna compte plusieurs bureaux à travers le monde, est certifiée ISO 9001:2015 et est enregistrée à l'ITAR.

www.averna.com

À propos de Spherea

Depuis plus de 60 ans, Spherea est une entreprise reconnue mondialement pour ses solutions de test électroniques et automatiques haut de gamme, destinées principalement aux secteurs de l'aéronautique et de la défense. Créée en 1965 avec le développement du premier banc de test électronique ATEC® pour les programmes Concorde et Mirage F1, Spherea s'est forgé une solide réputation dans la conception et le soutien de systèmes de test avancés destinés à des applications complexes et critiques. Spherea est détenue majoritairement par les fonds d'investissement Andera MidCap et idiCo, et continue de fournir des solutions indépendantes et performantes garantissant fiabilité, disponibilité et sécurité aux clients évoluant dans les environnements les plus exigeants.

www.spherea.com

