卡西歐將推出BABY-G兩用手表，既可作為腕表佩戴，又能用作個性飾品

要將手表變成掛在包或皮帶上的吊飾,只需拆下表圈和表帶,然後將中間的表殼嵌入專用支架內即可。[*1]這個硅膠支架還可以用貼紙和其他物品進行點綴,使其成為真正的個性化飾品。

手表和特制支架套裝的流行色彩設計靈感來自2000年左右的Y2K時尚風潮。當手表處於計時模式時,按下燈光按鈕,液晶顯示屏上會隨機出現一系列像素藝術動畫,讓人倍感有趣。

*1 由於表面光亮,可能會出現皺紋一樣的圖案。

新款BGD-10K是BABY-G+PLUS系列的首發之作。卡西歐將為BABY-G系列手表提供可個性化定制的產品,以滿足用戶的獨特品味。

卡西歐還欣然宣布,三麗鷗(Sanrio)人氣角色Kuromi將擔任BABY-G的形象大使,以慶祝品牌創立30周年。BABY-G的宣傳口號「Be you. Be me.」鼓勵大家按照自己的方式生活。與此同時,Kuromi正在推廣#KUROMIFYTHEWORLD項目,該活動旨在讓世界各地的KUROMIES懷抱著和她同樣的獨立生活態度。BABY-G和Kuromi都深受少女們的喜愛,因此雙方走到一起可謂天作之合。

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647961

產品鏈接:https://www.casio.com/tw/watches/babyg/products/digital/bgd-10k/

