卡西歐將推出BABY-G兩用手表，既可作為腕表佩戴，又能用作個性飾品

13 5月, 2024, 16:01 CST
三麗鷗人氣角色Kuromi簽約成為BABY-G 30周年形象大使
東京2024年5月13日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今天宣布，旗下BABY-G防震手表系列再添新成員。新款BGD-10K共有四種型號，既可作為腕表佩戴於腕間，也可用作獨特的計時掛件。
最新發布的BGD-10K防震手表采用了彩色流行設計元素，並配有一個別致的表帶支架。這款手表有兩種不同的佩戴方式，既可以佩戴在手腕上，也可以作為掛飾掛在表帶上。
要將手表變成掛在包或皮帶上的吊飾，只需拆下表圈和表帶，然後將中間的表殼嵌入專用支架內即可。[*1]這個硅膠支架還可以用貼紙和其他物品進行點綴，使其成為真正的個性化飾品。
手表和特制支架套裝的流行色彩設計靈感來自2000年左右的Y2K時尚風潮。當手表處於計時模式時，按下燈光按鈕，液晶顯示屏上會隨機出現一系列像素藝術動畫，讓人倍感有趣。
*1 由於表面光亮，可能會出現皺紋一樣的圖案。
新款BGD-10K是BABY-G+PLUS系列的首發之作。卡西歐將為BABY-G系列手表提供可個性化定制的產品，以滿足用戶的獨特品味。
卡西歐還欣然宣布，三麗鷗(Sanrio)人氣角色Kuromi將擔任BABY-G的形象大使，以慶祝品牌創立30周年。BABY-G的宣傳口號「Be you. Be me.」鼓勵大家按照自己的方式生活。與此同時，Kuromi正在推廣#KUROMIFYTHEWORLD項目，該活動旨在讓世界各地的KUROMIES懷抱著和她同樣的獨立生活態度。BABY-G和Kuromi都深受少女們的喜愛，因此雙方走到一起可謂天作之合。
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647961
產品鏈接：https://www.casio.com/tw/watches/babyg/products/digital/bgd-10k/
SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.
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