Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣布其以太幣持有量達 4.371 百萬枚代幣，加密資產及現金總持有額達 96 億美元

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 表示：「在過去一週出席全球一大加密貨幣盛會——Consensus 香港大會 (Consensus Hong Kong) 後，我們愈發堅信 2026 年將成為以太幣發展的關鍵一年。 我們認為，在三項長期結構性驅動因素支持下，產品與市場契合度正持續增強：(i) Wall Street 透過以太坊推動資產代幣化與私隱技術；(ii) 人工智能及人工智能代理利用以太幣進行收款與驗證；以及 (iii) 創作者傾向採用「人類證明」(proof of human) 及其他運行於以太坊第二層網絡（如 Worldchain 等）的標準。 圍繞上述三大主題舉行了多場專題討論及演講，顯而易見，憑藉其中立性、100% 的運行時間及高度可靠性，以太幣具備充分條件爭取可觀市場份額。」

Tom Lee 最新的主席致辭亦是他於 Consensus 香港大會發表的主題演講，他在演講中談到了推動以太幣使用的三大未來增長驅動因素，以及 Bitmine 自身增長計劃的動力。 致辭全文可於 此處 查閱。

Lee 表示：「相比之下，投資者情緒及市場熱情目前處於極低水平，令人聯想到 2022 年 11 月低位及 2018 年加密貨幣寒冬期間所見的低迷及沮喪。 2018 年及 2022 年期間，市場曾出現多宗大型高知名度機構倒閉事件（包括 2022 年的 FTX 及 Three Arrows Capital），2025 至 2026 年期間則並未出現類似大規模崩盤。 但事實上，自 10 月 10 日出現「價格衝擊」及大規模去槓桿化以來，加密資產市場似乎持續疲弱。 對 Bitmine 而言，我們無法控制以太幣價格，但公司不論價格走勢如何，仍持續增持以太幣，因為我們對以太幣的長遠前景依然充滿信心。 因此，即使加密市場經歷這段『迷你寒冬』，我們仍繼續買入以太幣。」

Lee 續稱：「在過去一週，我們增持了 45,759 枚以太幣， Bitmine 一直穩步買入以太幣，我們認為在基本面持續改善的情況下，今次回調具吸引力。 我們認為以太幣的價格並未反映其高度的實用性，以及它作為未來金融基石的角色。」

截至 2026 年 2 月 16 日，Bitmine 的已質押以太幣總數達 3,040,483 枚（按每枚以太幣 1,998 美元計算，相當於 61 億美元）。 Lee 表示：「Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當規模擴大（即 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面完成質押）後，以太幣質押獎勵每年可達 2.52 億美元 (按 2.89% 的 7 日 BMNR 收益率計算)。」

Lee 續說：「目前按年化計算的質押收入為 1.76 億美元。 而這 300 萬枚以太幣約佔 Bitmine 持有的 437 萬枚以太幣的 69%。 由 Quatrefoil 管理的 CESR (Composite Ethereum Staking Rate) 為 2.84%，而 Bitmine 自有質押業務所產生的 7 日收益率為 2.89%（按年化計算）。 我們持續推進名為 The Made in America VAlidator Network (MAVAN) 的質押解決方案。 該方案將成為「同類最佳」的安全質押基礎設施解決方案，並計劃於 2026 年初投入部署。 隨著公司準備在 2026 年揭曉 MAVAN，Bitmine 目前正與三家質押服務供應商開展合作。」

Bitmine 的加密資產持倉穩居全球第一大以太幣金庫，以及全球第二大加密資產金庫，僅次於 Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)，後者持有 714,644 枚比特幣，價值 490 億美元。 Bitmine 仍然是全球最大的以太幣金庫。

Bitmine 為美國成交最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據，該股平均每日美元成交額為 9 億美元（截至 2026 年 2 月 13 日止 5 日平均計算），在美國 5,704 隻上市股票中排名第 158 位，僅次於 KKR（排名第 157 位），並領先 CBRE（排名第 159 位）（ statista.com 及 Fundstrat 調查數據）。

GENIUS Act 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，猶如美國於 54 年前的 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 體系及美元與黃金掛鈎制度一樣深遠。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) 為全球領先的以太幣金庫公司，為機構投資者及公開市場參與者推行創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術 (Alchemy of 5%)」指引下，本公司承諾以以太幣作為其主要庫存儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年第一季度推出 MAVAN (美國製造驗證者網絡)，這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的聲明。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 本文件具體載有有關本公司於以太幣收購及質押方面的目標進展與實現情況、以太坊的長期價值、本公司以太坊庫藏策略的持續增長與發展，以及相關措施為本公司帶來的適用效益等前瞻性陳述。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素，包括 Bitmine 能否跟上新技術及不斷變化的市場需求；Bitmine 為其現有業務、以太坊庫藏營運及擬議的未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務所處的競爭環境；以及比特幣與以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 10-K 中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他 SEC 文件。 Bitmine 向 SEC 提交的文件副本，可於 SEC 的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

