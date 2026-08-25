Bitmine Immersion Technologies（BMNR）宣佈 ETH 持倉達 585 萬枚，加密資產及現金總持倉達 149 億美元

「ETH 過去一週上升 30%。這是自 2025 年 5 月以來最大單週升幅；再上一次錄得如此升幅，則要追溯至 2021 年 7 月。這兩次單週升幅超過 30% 後，ETH 均進一步展開更大升浪。2021 年 7 月之後，ETH 再升 167%；2025 年 5 月之後則再升 170%。」Bitmine 主席 Thomas「Tom」Lee 表示。「我們預期金融環境轉趨寬鬆將利好加密資產。

鑑於加密資產基本面持續改善，加上華爾街推動資產代幣化及代理式人工智能發展所帶來的多重利好，我們認為 ETH 此輪升勢早已醞釀多時。此外，白宮釋出支持加密資產的訊號，加上美國財政部購入長期國債，亦有助改善市場風險胃納。」Lee 表示。

「在加密貨幣牛市週期中，受以太坊相對於比特幣的使用量增加所驅動，此 ETH/BTC 比率呈現上升趨勢。這些過往的週期分別由 ICO（2017-2018 年）、NFT（2020-2021 年）以及穩定幣（2025 年）所推動。在即將到來的加密貨幣週期中，我們看到 ETH/BTC 比率正在上升，這主要受到華爾街在區塊鏈上進行代幣化，以及具備自主能力的 AI 運用區塊鏈技術所推動。」Lee 續稱。

「過去一週，我們增購了 32,447 枚 ETH。自約 14 個月前，即 2025 年 6 月 30 日啟動 ETH 儲備策略以來，Bitmine 每週均有購入 ETH。」Lee 表示。

2026 年 7 月 16 日，Bitmine 發佈了 2026 年 7 月最新一期《董事長寄語》（連結見此）。該期寄語的標題為「ETH 是化解財富恐怖谷效應的良方」。

2026 年較早時候，Bitmine 推出 MAVAN（Made in America VAlidator Network），一個機構級質押平台。MAVAN 最初為支援 Bitmine 本身的以太幣儲備而開發，現計劃擴大服務範圍，為尋求頂級質押基建的機構投資者、託管機構及生態系統合作夥伴提供服務。Bitmine 已有部分 ETH 在 MAVAN 平台上進行質押。

截至 2026 年 8 月 23 日，Bitmine 質押的 ETH 總量為 5,067,309 枚，按每枚 ETH 2,440 美元計算，價值達 124 億美元。Lee 表示：「Bitmine 質押的 ETH 數量多於全球任何其他實體。當業務達到規模，即 Bitmine 持有的 ETH 全部透過 MAVAN 及其質押合作夥伴進行質押後，預計 ETH 質押獎勵按年率計算將達 3.81 億美元，有關估算採用 BMNR 的 7 日收益率 2.67%。」

Lee 續稱：「目前預計質押收入按年率計算為 3.3 億美元。這 510 萬枚已質押 ETH，佔 Bitmine 所持 585 萬枚 ETH 的 87%。Bitmine 自營質押業務錄得的 7 日年化收益率為 2.67%。」

Bitmine 的加密資產持倉使其成為全球第 1 大 Ethereum 儲備公司，並在全球加密資產儲備公司中排名第 2，僅次於 Strategy Inc.。據報 Strategy Inc. 持有 840,447 枚 BTC，價值約 700 億美元。Bitmine 仍是全球擁有最大 ETH 儲備的企業。

Bitmine 管理層認為，《GENIUS 法案》及美國證券交易委員會 (SEC) 的「Project Crypto」，對 2026 年金融服務業帶來的變革，堪比 55 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終結布雷頓森林體系並令美元脫離金本位制度的行動。這 1971 年事件是華爾街現代化的催化劑，並造就現今多位著名華爾街巨頭和金融和支付軌道。事實證明，這些都是優於黃金的投資。

如欲查看「董事長寄語」，請瀏覽以下網站：

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

2025 財政年度全年業績簡報及企業簡報可於此處查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/

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關於 Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所代碼：BMNR）與其附屬公司（「Bitmine」或「公司」）一起，是一間區塊鏈技術基礎設施公司，經營機構數字資產質押和驗證服務、比特幣挖礦和戰略數字資產管理。作為全球領先的以太幣儲備公司，Bitmine 為機構投資者及公開市場參與者實行創新的數字資產策略。公司提供機構級質押及驗證基建，藉此賺取質押獎勵及驗證收入，同時亦從事比特幣挖礦業務。Bitmine 策略性持有數字資產，並透過有關資產產生收益，以支持流動性及資本形成。自 2025 年以來，公司擴展了區塊鏈基建能力，包括開發及部署機構級質押與驗證平台 MAVAN。公司的業務亦包括投資早期區塊鏈項目（「Moonshot」投資），以及相關的挖礦、託管和顧問服務。

如欲了解更多詳情，請關注 X：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

前瞻性陳述

本新聞稿載有經修訂的《1995 年私人證券訴訟改革法案》所界定的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括所有並非純粹屬歷史事實的陳述，一般可透過「預期」、「預測」、「擬」、「計劃」、「相信」、「預計」、「估計」、「預報」、「目標」、「宗旨」、「可能」、「將會」、「將」、「可以」、「應該」、「觀點」、「看法」等詞語、這些詞語的否定形式或其他類似字眼識別。本新聞稿載有的前瞻性陳述尤其包括但不限於：(i) 公司收購 ETH 總供應量 5% 的目標（「5% 煉金術」計劃），以及有關實現該目標進度的陳述； (ii) 公司的數字資產累積及儲備策略，包括持續每週購入 ETH，以及公司作為全球最大 ETH 儲備公司的地位； (iii) 公司的質押業務，包括待 Bitmine 的 ETH 全數由 MAVAN 及其質押合作夥伴質押後，預計年化 ETH 質押獎勵約為 3.81 億美元；目前預計年化質押收入約為 3.3 億美元；以及七天年化收益率為 2.67%； (iv) MAVAN 計劃拓展服務範圍，為尋求頂級質押基礎設施的機構投資者、託管機構及生態系統合作夥伴提供服務，以及其成為機構投資者首選以太坊質押平台的目標； (v) 對 ETH 未來價格表現的預期，包括近期單週升幅超過 30% 標誌著 ETH「開始新一輪更大升浪」，以及過往相若單週升幅後再錄得 167% 及 170% 升幅； (vi) 管理層預期金融環境轉趨寬鬆將為加密資產市場帶來支持，並認為在加密資產基本面改善的情況下，近期 ETH 升勢早已醞釀多時；相關預期亦包括華爾街代幣化、代理式人工智能、白宮支持加密資產的訊號，以及美國財政部購入長期國債所帶來的潛在影響； (vii) 有關 ETH/BTC 比率的陳述及預期，包括在下一個加密資產週期中，該比率將受華爾街在區塊鏈上推動資產代幣化，以及代理式人工智能應用區塊鏈所帶動而上升； (viii) 管理層相信 GENIUS Act 及 SEC 的 Project Crypto 對金融服務業帶來的變革性影響，可媲美 1971 年布雷頓森林體系終結，而由此衍生的投資表現將勝於黃金； (x) 公司投資 Eightco Holdings（納斯達克股票代碼：ORBS）可為投資者提供間接投資 OpenAI 的機會，以及公司對 Beast Industries 的投資；及（xi）公司以太坊儲備策略、區塊鏈基礎設施能力及 MAVAN 質押平台的未來增長、發展及策略方向。

這些前瞻性陳述涉及重大風險及不確定因素，可能導致實際結果與陳述中明示或暗示的結果存在重大差異。可能導致或促成有關差異的因素包括但不限於：數字資產價格（包括 ETH 及比特幣）的極端波動及不可預測性；數字資產投資的投機性；過往 ETH 價格走勢，包括先前的單週升幅及其後的價格升幅，未必會再次出現，亦未必能反映未來表現；公司在計算加密資產、現金、有價證券及「Moonshots」持倉價值時，依賴第三方定價來源及所報市場價值，而有關價值可能在本新聞稿所述日期及時間後大幅波動；市況變化可能影響公司普通股及 A 系列優先股的交易價格；公司能否成功執行數字資產收購策略並達成 ETH 累積目標，包括「5% 煉金術」目標；公司能否為業務營運、以太坊儲備業務及 MAVAN 擴展籌集所需資金；與質押及驗證業務相關的營運、安全及技術風險，包括網絡故障、削減懲罰事件、網絡安全漏洞及協議變更；實際質押參與度、收益率、獎勵及收入可能與本新聞稿所述預測金額有重大差異，而有關預測以七天收益率為基礎，並假設公司所持 ETH 將全數投入質押；數字資產儲備、質押及挖礦行業的競爭；公司對包括高級管理人員在內的關鍵人員的依賴；影響美國及全球數字資產、區塊鏈技術及質押活動的監管發展，包括 GENIUS Act 及其他待審法例和監管措施最終會否獲通過、實施及如何詮釋；SEC、CFTC 及其他監管機構就數字資產及相關業務採取的行動；公司投資早期區塊鏈機遇（「Moonshots」投資）的相關風險，包括對 Eightco Holdings 及 Beast Industries 的投資，以及任何對 OpenAI 的間接投資機會；宏觀經濟因素，包括通脹、利率、聯儲局貨幣政策、勞工市場狀況，以及影響投資者對數字資產取態的整體經濟環境；管理層對 ETH/BTC 比率的預期，以及對代幣化及代理式人工智能應用對以太坊影響的判斷是否準確；加密貨幣市場週期的不可預測性，以及對未來加密資產週期的預期是否準確；以太坊協議的變更，包括質押機制、驗證者要求及獎勵架構；人工智能系統相關風險及其對加密貨幣市場與區塊鏈技術的潛在影響；第三方服務供應商、交易所、託管機構及質押合作夥伴的表現；公司資產高度集中於數字貨幣，尤其是以太坊的相關風險；以及公司向 SEC 提交的文件所述的其他風險因素。

本新聞稿所載的前瞻性陳述建基於管理層截至本新聞稿發佈日期可取得的資料，並反映管理層對未來事件及情況的現行預期、估計、預測、展望、觀點及信念。實際結果可能因多項因素而與前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異，包括上述因素，以及公司於 2025 年 11 月 21 日向 SEC 提交、截至 2025 年 9 月 30 日止財政年度的 Form 10-K 年報中「風險因素」一節、公司的 Form 10-Q 季度報告，以及公司不時經修訂或更新並提交予 SEC 的其他文件所述因素。上述文件副本可於 SEC 網站 www.sec.gov 及公司網站 https://Bitminetech.io/investor-relations/ 查閱。本公司提醒投資者，切勿過度依賴此類前瞻性陳述，而此類陳述僅限陳述當日為準。除適用法律或法規另有規定外，Bitmine 明確表示不承擔任何責任或義務，因應其預期的任何變化，或任何作為前瞻性陳述依據的事件、情況或環境出現變化，而更新、修訂或補充任何前瞻性陳述。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.