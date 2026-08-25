Bitmine Immersion Technologies (BMNR) ha annunciato di aver raggiunto detenzioni in ETH pari a 5,85 milioni di token, mentre il totale tra criptovalute e liquidità ammonta a 14,9 miliardi di dollari

Alle 14:00 ET del 23 agosto 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.847.611 ETH al prezzo di 2440 dollari per ETH (per CoinbaseNASDAQ: COIN), 210 Bitcoin (BTC), una partecipazione da 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 89 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e 308 milioni di dollari in liquidità e titoli negoziabili. Le detenzioni di ETH di Bitmine rappresentano il 4,8% dell'offerta totale di Ethereum (pari a 120,7 milioni di ETH).

"L'ETH ha guadagnato il 30% nella scorsa settimana. Questo è il più grande guadagno settimanale da maggio 2025, prima di allora era luglio 2021. In quei due casi precedenti, questo guadagno settimanale di >30% ha segnalato un punto di lancio per una mossa più grande in ETH. Nel luglio 2021, l'ETH ha successivamente guadagnato +167% e dopo maggio 2025, l'ETH ha guadagnato +170%", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine. "Ci aspettiamo che condizioni finanziarie più vantaggiose rappresentino un vento a favore per le criptovalute".

"Crediamo che questa mossa al rialzo in ETH fosse in ritardo dato il rafforzamento dei fondamentali della criptovaluta, i molteplici venti di coda della tokenizzazione di Wall Street e l'AI agentica. Inoltre, il fatto che la Casa Bianca abbia segnalato il sostegno alla criptovaluta e che il Tesoro abbia acquistato obbligazioni a lungo termine ha sostenuto il miglioramento della propensione al rischio", ha dichiarato Lee.

"Storicamente, il rapporto ETH/BTC è aumentato durante i cicli rialzisti delle criptovalute, trainato da un utilizzo crescente di Ethereum rispetto al bitcoin. I cicli precedenti sono stati alimentati dagli ICO (2017-2018), dagli NFT (2020-2021) e dalle stablecoin (2025). Nel prossimo ciclo crypto, prevediamo un nuovo rialzo del rapporto ETH / BTC, spinto dalla tokenizzazione da parte di Wall Street e dall'adozione di blockchain da parte dell'agentic AI", ha proseguito Lee.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 32.447 ETH. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana fin dall'avvio della strategia di tesoreria ETH, il 30 giugno 2025, all'incirca 14 mesi fa", ha dichiarato Lee.

Il 16 luglio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del Presidente (link qui) per il mese di luglio. Il titolo del messaggio è "ETH è la cura per la Uncanny Valley of Wealth".

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in America VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare la tesoreria Ethereum di Bitmine, MAVAN prevede ora di espandersi per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema che cercano migliore infrastrutture di staking di livello superiore. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 23 agosto 2026, il totale degli ETH in staking di Bitmine ammonta a 5.067.309 ETH per un valore di 12,4 miliardi di dollari (al prezzo di 2.440 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 381 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,67%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annualizzati derivanti dallo staking sono attualmente stimati in 330 milioni di dollari. E questi 5,1 milioni di ETH rappresentano l'87% dei 5,85 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking interne di Bitmine hanno generato un rendimento a 7 giorni del 2,67% annualizzato", ha proseguito Lee.

Le detenzioni in criptovalute di Bitmine si confermano come la principale tesoreria Ethereum al mondo e la seconda tesoreria globale, dietro Strategy Inc., che secondo le stime riferito detiene 840.447 BTC per un valore di circa 70 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande tesoreria di ETH al mondo.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) rappresentino, per i servizi finanziari del 2026, un cambiamento trasformativo paragonabile all'intervento degli Stati Uniti del 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e rimosse il dollaro statunitense dal gold standard 55 anni fa. L'evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando origine agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Questi investimenti si sono rivelati più efficienti dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), e le sue controllate ("Bitmine" o la "Società"), è un'azienda specializzata in infrastrutture per la tecnologia blockchain, che opera nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di leader mondiale tra le società con una strategia di tesoreria basata su Ethereum, la società implementa un'innovativa strategia sugli asset digitali, destinata a investitori istituzionali e operatori dei mercati pubblici. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, che le consente di generare ricompense di staking e redditi dall'attività di validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene asset digitali come parte della propria strategia aziendale, generando rendimenti su tali attività a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità di infrastruttura blockchain, tra cui lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la sua piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in iniziative blockchain in fase iniziale (investimenti "moonshot"), nonché servizi accessori di mining, hosting e consulenza.

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Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali includono tutte le affermazioni che non sono puramente storiche e che possono generalmente essere identificate dall'uso di termini quali "si aspetta", "stima", "intende", "pianifica", "ritiene", "prevede", "valuta", "proietta", "punta a", "obiettivi", "potrebbe", "sarà", "sarebbe", "potrebbe", "dovrebbe" o espressioni simili, incluse le forme negative di tali termini, o da altra terminologia comparabile. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni previsionali riguardanti, tra l'altro: (i) l'obiettivo della società di acquisire il 5% dell'offerta totale di ETH (iniziativa "Alchemy of 5%) e dichiarazioni relative ai progressi compiuti verso tale obiettivo; (ii) la strategia di accumulo e di tesoreria delle attività digitali della società, comprese le dichiarazioni riguardanti le continue acquisizioni settimanali di ETH e lo status della società come la più grande tesoreria di ETH al mondo; (iii) le operazioni di staking della società, compresi i premi annualizzati di staking di circa 381 milioni di dollari in scala (supponendo che l'ETH di Bitmine sia interamente investito da MAVAN e dai suoi partner di staking), le entrate annualizzate di staking attualmente previste di circa 330 milioni di dollari e il rendimento a 7 giorni del 2,67% (annualizzato); (iv) l'intenzione di MAVAN di espandersi per servire gli investitori istituzionali, i custodi e i partner dell'ecosistema che cercano un'infrastruttura di staking di prim'ordine e la sua posizione prevista come principale destinazione di staking di Ethereum per gli investitori istituzionali; (v) le aspettative relative all'andamento futuro dei prezzi dell'ETH, comprese dichiarazioni secondo cui il recente guadagno settimanale dell'ETH di oltre il 30% segnala "un punto di partenza per un movimento maggiore dell'ETH" e riferimenti a successivi guadagni del +167% e del +170% in seguito a precedenti guadagni settimanali comparabili; (vi) l'aspettativa della direzione che l'allentamento delle condizioni finanziarie sarà "un vento di coda per le criptovalute" e che il recente movimento al rialzo dell'ETH "è stato in ritardo dato il rafforzamento dei fondamentali delle criptovalute", compresi gli effetti attesi della tokenizzazione di Wall Street, dell'IA agentica, dei segnali di sostegno della Casa Bianca alle criptovalute e degli acquisti da parte del Tesoro di obbligazioni a lungo termine; (vii) dichiarazioni e aspettative riguardanti il rapporto ETH/BTC, compreso il fatto che il rapporto aumenterà nel prossimo ciclo crittografico guidato dalla tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e dall'IA agentica che utilizza blockchain; (viii) la convinzione della direzione che il GENIUS Act e il SEC Project Crypto sono "così trasformazionali per i servizi finanziari" come la fine del sistema di Bretton Woods nel 1971, e che gli investimenti risultanti si riveleranno migliori dell'oro; (x) dichiarazioni riguardanti l'investimento della società in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) che offre un'esposizione indiretta a OpenAI e l'investimento in Beast Industries; e (xii) la futura crescita, evoluzione e all'indirizzo della strategia di tesoreria Ethereum della Società e delle sue capacità di infrastruttura blockchain e della piattaforma di staking MAVAN.

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o impliciti. I fattori che potrebbero causare o contribuire a tali differenze includono, ma non sono limitati a: l'estrema volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, compresi ETH e Bitcoin, e la natura speculativa degli investimenti in asset digitali; il rischio che i movimenti storici dei prezzi di ETH, inclusi i precedenti guadagni settimanali e l'apprezzamento dei prezzi che li ha seguiti, non si ripetano o non siano indicativi delle prestazioni future; la dipendenza della Società da fonti di determinazione dei prezzi di terze parti e dai valori di mercato riportati nel calcolo del valore delle sue partecipazioni in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e asset "moonshot", e il rischio che tali valori oscillino in modo significativo dopo la data e l'ora indicate nel presente comunicato; i cambiamenti nelle condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società; la capacità della Società di attuare con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali e raggiungere i propri obiettivi di accumulo di ETH, incluso l'obiettivo "Alchemy of 5%"; la capacità della Società di finanziare le proprie operazioni commerciali, le operazioni di tesoreria Ethereum e l'espansione di MAVAN; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici associati alle operazioni di staking e validazione della Società, inclusi guasti di rete, eventi di slashing, violazioni della sicurezza informatica e modifiche del protocollo; il rischio che la partecipazione effettiva allo staking, i rendimenti, i premi e i ricavi differiscano in modo significativo dagli importi previsti descritti nel presente comunicato, basati su un rendimento a 7 giorni e sull'ipotesi che l'ETH sia interamente messo in staking su larga scala; la concorrenza nei settori della tesoreria, dello staking e del mining di asset digitali; la dipendenza della Società dal personale chiave, inclusa la leadership esecutiva; gli sviluppi normativi che riguardano gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking negli Stati Uniti e a livello globale, inclusa l'emanazione, l'attuazione e l'interpretazione definitiva del GENIUS Act e di altre iniziative legislative e regolamentari in sospeso; le azioni della SEC, della CFTC e di altri organismi di regolamentazione che influenzano gli asset digitali e le attività correlate; i rischi connessi agli investimenti della Società in opportunità blockchain in fase iniziale (investimenti "moonshot"), inclusi gli investimenti in Eightco Holdings e Beast Industries e qualsiasi esposizione indiretta a OpenAI; i fattori macroeconomici, tra cui inflazione, tassi di interesse, politica monetaria della Federal Reserve, condizioni del mercato del lavoro e condizioni economiche generali che influenzano la propensione al rischio degli investitori nei confronti degli asset digitali; l'accuratezza delle aspettative della direzione riguardo al rapporto ETH/BTC e all'impatto della tokenizzazione e delle applicazioni di AI agentica su Ethereum; l'imprevedibilità dei cicli del mercato delle criptovalute e l'accuratezza delle aspettative relative ai futuri cicli crypto; le modifiche apportate al protocollo Ethereum, inclusi i meccanismi di staking, i requisiti dei validatori e le strutture di ricompensa; i rischi connessi ai sistemi di intelligenza artificiale e al loro potenziale impatto sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia blockchain; le prestazioni dei fornitori di servizi terzi, delle borse, dei custodi e dei partner di staking; i rischi connessi alla concentrazione delle attività della Società in valute digitali, in particolare Ethereum; e gli altri fattori di rischio descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data della presente diffusione e riflettono le attuali aspettative, stime, previsioni e proiezioni, valutazioni e convinzioni del management riguardo a eventi e circostanze future. I risultati effettivi possono differire in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali in funzione di molteplici fattori, inclusi quelli descritti in precedenza e nella sezione Risk Factors della Relazione Annuale della Società sul Form 10-K per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositata presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché nelle Relazioni Trimestrali sul Form 10-Q e negli altri documenti della Società depositati presso la SEC, come di volta in volta modificati o aggiornati. Copie di tali documenti sono disponibili sul sito della SEC all'indirizzo www.sec.gov e sul sito della Società all'indirizzo https://Bitminetech.io/investor-relations/. La società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che si riferiscono esclusivamente alla data in cui sono state formulate. Bitmine declina espressamente qualsivoglia obbligo o impegno ad aggiornare, rivedere o integrare tali dichiarazioni previsionali per riflettere eventuali cambiamenti delle proprie aspettative o mutamenti di eventi, condizioni o circostanze su cui si basano tali dichiarazioni, salvo quanto richiesto dalla normativa o regolamentazione applicabile.