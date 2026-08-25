Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH s'élèvent à 5,85 millions de jetons, et que le total de ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités s'élève à 14,9 milliards de dollars

Au 23 août 2026 à 14 h 00 (heure de l'Est), le portefeuille de cryptomonnaies de la Société se composait de 5 847 611 ETH au cours de 2 440 dollars par ETH (selon Coinbase, NASDAQ : COIN), 210 bitcoins (BTC), une participation de 180 millions de dollars dans Beast Industries, une participation de 89 millions de dollars dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et un total de liquidités et de titres négociables s'élevant à 308 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,8 % de l'offre totale d'ETH (qui s'élève à 120,7 millions de jetons).

« L'ETH a progressé de 30 % au cours de la semaine dernière. Il s'agit de la plus forte hausse hebdomadaire depuis mai 2025 ; avant cela, la plus forte hausse remontait à juillet 2021. Dans ces deux cas précédents, cette hausse hebdomadaire de plus de 30 % a marqué le point de départ d'un mouvement plus important pour l'ETH. En juillet 2021, l'ETH a ensuite enregistré une hausse de +167 % et, après mai 2025, il a progressé de +170 % », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine. « Nous pensons que l'assouplissement des conditions financières constituera un facteur favorable pour les cryptomonnaies. »

« Nous estimons que cette hausse de l'ETH se faisait attendre depuis longtemps, compte tenu du renforcement des fondamentaux du secteur des cryptomonnaies, des multiples facteurs favorables liés à la tokenisation à Wall Street et de l'IA agentique. En outre, le fait que la Maison Blanche ait manifesté son soutien à la cryptomonnaie et que le Trésor ait acheté des obligations à long terme a favorisé un regain d'appétit pour le risque », a déclaré Lee.

« Ce ratio ETH/BTC a augmenté au cours des cycles haussiers des cryptomonnaies, sous l'effet d'une utilisation croissante d'Ethereum par rapport au bitcoin. Ces cycles précédents ont été alimentés par les ICO (2017-2018), les NFT (2020-2021) et les stablecoins (2025). Au cours du cycle des cryptomonnaies à venir, nous prévoyons une hausse du ratio ETH/BTC, portée par la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et par l'utilisation des blockchains par l'IA agentique », a poursuivi Lee.

« Au cours de la semaine dernière, nous avons acquis 32 447 ETH. Bitmine a acheté des ETH chaque semaine depuis l'entrée en vigueur de la stratégie de trésorerie en ETH, le 30 juin 2025, il y a environ 14 mois », indique Tom Lee.

Le 16 juillet 2026, Bitmine a publié le dernier message du président (lien ici) pour le mois de juillet 2026. Le titre du message est « ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth » (L'ETH est le remède à la vallée dérangeante de la richesse).

Au début de l'année 2026, Bitmine a lancé MAVAN (Made in America VAlidator Network), une plateforme de jalonnement destinée aux investisseurs institutionnels. Initialement conçue pour soutenir la propre trésorerie en Ethereum de Bitmine, la plateforme MAVAN a aujourd'hui vocation à se développer au service des investisseurs institutionnels, des dépositaires et des partenaires de l'écosystème qui recherchent une infrastructure de jalonnement de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà jalonnée sur la plateforme MAVAN.

Au 23 août 2026, le montant total d'ETH jalonné sur Bitmine s'élève à 5 067 309 (soit 12,4 milliards de dollars, à 2 440 dollars par ETH). « Bitmine a jalonné plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À grande échelle (lorsque les ETH de Bitmine sont entièrement jalonnés par MAVAN et ses partenaires de jalonnement), la récompense prévue pour le jalonnement d'ETH est de 381 millions de dollars sur une base annualisée (en utilisant un rendement de 2,67 % sur 7 jours pour BMNR) », a déclaré T. Lee.

« Les revenus annuels issus du jalonnement sont désormais estimés à 330 millions de dollars. Et ces 5,1 millions d'ETH représentent 87 % des 5,85 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les opérations de jalonnement menées par Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,67 % (annualisé) », a poursuivi T. Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine occupent la première place au sein des trésoreries en Ethereum et la deuxième place au niveau mondial, derrière Strategy Inc., qui détiendrait 840 447 BTC évalués à environ 70 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie en ETH au monde.

La direction de Bitmine estime que la loi GENIUS et le projet Crypto de la SEC (Securities and Exchange Commission : Commission américaine des opérations boursières) auront, en 2026, un impact aussi transformateur sur les services financiers que la décision prise par les États-Unis le 15 août 1971 qui, il y a près de 55 ans, a mis fin au système de Bretton Woods et détaché le dollar américain de l'étalon-or. En 1971, cet événement a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, qui en a créé les titans emblématiques et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

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La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation de la société sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

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À propos de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR) et ses filiales (« Bitmine » ou la « société »), spécialisées dans les infrastructures de technologie de la blockchain, proposent des services institutionnels de jalonnement et de validation d'actifs numériques, d'extraction de bitcoins et de gestion stratégique d'actifs numériques. Leader mondial dans le domaine de la gestion de trésorerie en Ethereum, la société met en œuvre une stratégie innovante d'actifs numériques à l'intention des investisseurs institutionnels et des acteurs des marchés publics. Parallèlement à ses activités d'extraction de bitcoins, la société fournit une infrastructure de jalonnement et de validation de niveau institutionnel, grâce à laquelle elle perçoit des primes de jalonnement et des revenus de validation. Bitmine détient des actifs numériques dans le cadre d'une stratégie visant à générer un rendement sur ces avoirs afin de soutenir la liquidité et la formation de capital. Depuis 2025, la société renforce ses capacités en matière d'infrastructure blockchain, notamment en développant et en déployant MAVAN, sa plateforme institutionnelle de jalonnement et de validation. Les activités de la société comprennent également des investissements dans des projets de blockchain en phase de démarrage (investissements « moonshot ») ainsi que des services connexes dans les domaines du minage, de l'hébergement et du conseil.

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995, telle que modifiée. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas purement historiques, et peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « s'attend à », « prévoit », « a l'intention de », « envisage de », « croit », « anticipe », « estime », « pronostique », « vise », « objectifs », « pourra », « sera », « serait », « pourrait », « devrait », « consulter », « voir » ou des expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces termes ou toute autre terminologie comparable. Ce communiqué de presse contient notamment des déclarations prospectives concernant : (i) l'objectif de la Société consistant à acquérir 5 % de l'offre totale d'ETH (l'initiative « Alchémie des 5 % ») et les déclarations concernant les progrès réalisés en vue d'atteindre cet objectif ; (ii) la stratégie de la Société en matière d'accumulation d'actifs numériques et de trésorerie, y compris les déclarations concernant la poursuite des acquisitions hebdomadaires d'ETH et le statut de la Société en tant que plus grande trésorerie d'ETH au monde ; (iii) les opérations de jalonnement de la Société, y compris les récompenses de jalonnement en ETH annualisées prévues d'environ 381 millions de dollars à pleine échelle (en supposant que les ETH de Bitmine soient entièrement mis en jalonnement par MAVAN et ses partenaires de jalonnement), les revenus de jalonnement annualisés actuellement estimés à environ 330 millions de dollars, et le rendement sur 7 jours de 2,67 % (annualisé) ; (iv) le projet d'expansion de MAVAN visant à répondre aux besoins des investisseurs institutionnels, des dépositaires et des partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de jalonnement de premier ordre, ainsi que sa volonté de se positionner comme la destination de choix pour le jalonnement d'Ethereum auprès des investisseurs institutionnels ; (v) les prévisions concernant l'évolution future du cours de l'ETH, y compris les déclarations selon lesquelles la récente hausse hebdomadaire de plus de 30 % de l'ETH marque « le point de départ d'un mouvement plus important pour l'ETH » et les références à des hausses ultérieures de +167 % et +170 % ayant suivi des hausses hebdomadaires comparables antérieures ; (vi) les prévisions de la direction selon lesquelles l'assouplissement des conditions financières constituera « un vent favorable pour les cryptomonnaies » et que la récente hausse de l'ETH « se faisait attendre compte tenu du renforcement des fondamentaux du secteur des cryptomonnaies », y compris les effets attendus de la tokenisation à Wall Street, de l'IA agentique, des signaux de soutien de la Maison Blanche aux cryptomonnaies, et les achats par le Trésor d'obligations à long terme ; (vii) les déclarations et prévisions concernant le ratio ETH/BTC, notamment le fait que ce ratio augmentera au cours du prochain cycle des cryptomonnaies, sous l'impulsion de la tokenisation de Wall Street sur la chaîne de blocs et de l'IA agentique utilisant les chaînes de blocs ; (viii) la conviction de la direction selon laquelle le GENIUS Act et le projet « Crypto » de la SEC sont « aussi transformateurs pour les services financiers » que la fin du système de Bretton Woods en 1971, et que les investissements qui en résulteront s'avéreront plus rentables que l'or ; (x) des déclarations concernant l'investissement de la Société dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) comme offrant une exposition indirecte à OpenAI et à son investissement dans Beast Industries ; et (xi) la croissance future, les progrès et l'orientation stratégique de la stratégie de trésorerie Ethereum de la Société, de ses capacités en matière d'infrastructure de chaîne de blocs et de sa plateforme de jalonnement MAVAN.

Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes importants qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner de telles différences ou d'y contribuer, on peut citer, sans que cette liste soit exhaustive : la volatilité extrême et l'imprévisibilité des cours des actifs numériques, notamment l'ETH et le Bitcoin, ainsi que le caractère spéculatif des investissements dans ces actifs ; le risque que l'évolution historique des cours de l'ETH, y compris les gains hebdomadaires antérieurs et l'appréciation des cours qui s'en est suivie, ne se reproduise pas ou ne soit pas indicative des performances futures ; la dépendance de la Société à l'égard de sources de cotation tierces et des valeurs de marché déclarées pour calculer la valeur de ses avoirs en cryptomonnaies, en liquidités, en titres négociables et en « moonshot », ainsi que le risque que ces valeurs fluctuent de manière significative après la date et l'heure mentionnées dans le présent communiqué ; les changements des conditions de marché affectant le cours des actions ordinaires et des actions privilégiées de série A de la Société ; la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès sa stratégie d'acquisition d'actifs numériques et à atteindre ses objectifs d'accumulation d'ETH, y compris l'objectif dit « Alchémie des 5 % » ; la capacité de la Société à financer ses activités commerciales, ses opérations de trésorerie Ethereum et l'expansion de MAVAN ; les risques opérationnels, de sécurité et technologiques associés aux opérations de jalonnement et de validation de la Société, y compris les pannes de réseau, les événements de « slashing », les failles de cybersécurité et les modifications de protocole ; le risque que la participation effective au jalonnement, les rendements, les récompenses et les revenus diffèrent sensiblement des montants prévisionnels décrits dans le présent communiqué, qui sont basés sur un rendement sur 7 jours et supposent que l'ETH soit jalonné à grande échelle ; la concurrence dans les secteurs de la trésorerie en actifs numériques, du jalonnement et du minage ; la dépendance de la Société à l'égard de son personnel clé, y compris ses dirigeants ; les évolutions réglementaires affectant les actifs numériques, la technologie de chaîne de blocs et les activités de jalonnement aux États-Unis et à l'échelle mondiale, y compris l'adoption, la mise en œuvre et l'interprétation définitives de la loi GENIUS ainsi que d'autres projets de loi et initiatives réglementaires en cours ; les mesures prises par la SEC, la CFTC et d'autres organismes de régulation ayant une incidence sur les actifs numériques et les activités connexes les risques liés aux investissements de la Société dans des opportunités de chaîne de blocs en phase de démarrage (investissements « moonshot »), y compris les investissements dans Eightco Holdings et Beast Industries ainsi que toute exposition indirecte à OpenAI ; les facteurs macroéconomiques, notamment l'inflation, les taux d'intérêt, la politique monétaire de la Réserve fédérale, les conditions du marché du travail et la conjoncture économique générale affectant le sentiment des investisseurs à l'égard des actifs numériques ; l'exactitude des prévisions de la direction concernant le ratio ETH/BTC et l'impact de la tokenisation et des applications d'IA agentique sur Ethereum ; l'imprévisibilité des cycles du marché des cryptomonnaies et l'exactitude des prévisions concernant les futurs cycles de ces monnaies ; les modifications apportées au protocole Ethereum, notamment les mécanismes de jalonnement, les exigences relatives aux validateurs et les structures de récompense ; les risques liés aux systèmes d'IA et leur impact potentiel sur les marchés des cryptomonnaies et la technologie de chaîne de blocs ; les performances des prestataires de services tiers, des plateformes d'échange, des dépositaires et des partenaires de jalonnement ; les risques liés à la concentration des actifs de la Société dans les monnaies numériques, en particulier Ethereum ; et les autres facteurs de risque décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, qui reposent sur les informations dont dispose la direction à la date de publication de ce communiqué, reflètent les attentes, estimations, prévisions, projection, opinions et convictions actuelles de la direction concernant des événements et circonstances futurs. Les résultats réels peuvent s'écarter sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment ceux décrits ci-dessus et dans la partie « Facteurs de risque » du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 septembre 2025, déposé auprès de la SEC le 21 novembre 2025, dans les rapports trimestriels de la société sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans les autres documents déposés par la société auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies de ces documents sont disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov et sur le site Internet de la Société à l'adresse https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Société invite les lecteurs à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Bitmine décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour, de réviser ou de compléter les déclarations prospectives afin de refléter tout changement dans ses prévisions ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation en vigueur l'exige.