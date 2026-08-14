Bitmine Immersion Technologies 公佈 9.50% A 系列永久優先股現金股息的記錄日期及派付日期
新聞提供者Bitmine Immersion Technologies, Inc.
14 8月, 2026, 20:30 CST
康涅狄格州諾沃克2026年8月14日 /美通社/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所代碼：BMNR、BMNP，簡稱「Bitmine」或「本公司」）今日宣佈，董事會已就本公司的 9.50% A 系列永久優先股（「A 系列優先股」）宣派合共 17 期現金股息。A 系列優先股以股份代號「BMNP」於紐約證券交易所上市買賣。
上述各期股息將按照規管 A 系列優先股的《指定證書》條款，以現金方式派付。各期股息的記錄日期、派付日期及每股股息如下：
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股息編號
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記錄日期
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派付日期
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每股股息
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12
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2026 年 8 月 25 日（星期二）
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2026 年 9 月 4 日（星期五）
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$0.1583
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13
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2026 年 9 月 1 日（星期二）
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2026 年 9 月 11 日（星期五）
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$0.1847
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14
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2026 年 9 月 8 日（星期二）
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2026 年 9 月 18 日（星期五）
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$0.1847
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15
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2026 年 9 月 15 日（星期二）
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2026 年 9 月 25 日（星期五）
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$0.1847
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16
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2026 年 9 月 22 日（星期二）
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2026 年 10 月 2 日（星期五）
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$0.1847
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17
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2026 年 9 月 29 日（星期二）
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2026 年 10 月 9 日（星期五）
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$0.1847
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18
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2026 年 10 月 6 日（星期二）
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2026 年 10 月 16 日（星期五）
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$0.1847
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19
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2026 年 10 月 13 日（星期二）
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2026 年 10 月 23 日（星期五）
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$0.1847
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20
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2026 年 10 月 20 日（星期二）
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2026 年 10 月 30 日（星期五）
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$0.1847
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21
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2026 年 10 月 27 日（星期二）
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2026 年 11 月 6 日（星期五）
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$0.1583
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22
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2026 年 11 月 3 日（星期二）
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2026 年 11 月 13 日（星期五）
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$0.1847
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23
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2026 年 11 月 10 日（星期二）
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2026 年 11 月 20 日（星期五）
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$0.1847
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24
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2026 年 11 月 17 日（星期二）
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2026 年 11 月 27 日（星期五）
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$0.1847
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25
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2026 年 11 月 24 日（星期二）
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2026 年 12 月 4 日（星期五）
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$0.1847
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26
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2026 年 12 月 1 日（星期二）
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2026 年 12 月 11 日（星期五）
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$0.1847
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27
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2026 年 12 月 8 日（星期二）
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2026 年 12 月 18 日（星期五）
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$0.1847
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28
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2026 年 12 月 18 日（星期五）
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2026 年 12 月 28 日（星期一）
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$0.2639
關於 Bitmine
Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所股票代碼：BMNR）及其附屬公司（簡稱「Bitmine」或「公司」）是一家區塊鏈技術基建公司，業務涵蓋機構數碼資產質押及驗證服務、比特幣挖礦，以及策略性數碼資產管理。作為全球領先的以太幣儲備公司，Bitmine 為機構投資者及公開市場參與者實行創新的數碼資產策略。公司提供機構級質押及驗證基建，藉此賺取質押獎勵及驗證收入，同時亦從事比特幣挖礦業務。Bitmine 策略性持有數碼資產，並透過有關資產產生收益，以支持流動性及資本形成。自 2025 年以來，公司擴展了區塊鏈基建能力，包括開發及部署機構級質押與驗證平台 MAVAN。公司的業務亦包括投資早期區塊鏈項目（「Moonshot」投資），以及相關的挖礦、託管和顧問服務。
如欲了解更多詳情，請關注 X：
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https://x.com/fundstrat
前瞻性陳述
本新聞稿載有構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所界定「前瞻性陳述」的陳述。本新聞稿的陳述並非單純陳述歷史，而是前瞻性陳述，當中涉及風險和不確定。這些前瞻性陳述可通過「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「預測」、「估計」及類似詞彙來識別。本文件尤其載有關於本公司派付 A 系列優先股股息的前瞻性陳述。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮多種因素，包括：Bitmine 能否為現有業務、以太幣儲備業務及擬開展的未來業務提供資金；可能影響本公司普通股及 A 系列優先股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括待審法例及美國證券交易委員會（SEC）措施最終是否獲通過和實施；數碼資產價格的波動性及不可預測性；本公司質押業務的表現、可靠性及安全性；以及比特幣和以太幣的未來價值。實際未來表現成果與結果，可能與前瞻性陳述內容存在重大差異。前瞻性陳述須遵守多種條件，而當中許多條件超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向 SEC 提交 10-K 表格的風險因素所列明的，以及所有不時修訂或更新的其他向 SEC 提交的文件。如欲查看 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，請瀏覽美國證券交易委員會網站：www.sec.gov。本新聞稿發佈日後，Bitmine 不承擔更新該等聲明修訂或變更的義務，法律另有規定者除外。
SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.
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