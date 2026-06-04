방콕 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 태국이 월드프라이드 2030(WorldPride 2030) 개최를 향한 포부를 드러내고 아시아에서 가장 포용적인 목적지 중 하나로서 그 입지를 강화하는 가운데, 태국의 선도적인 지속 가능한 부동산 개발업체이자 태국의 '평등의 선구자(Pioneer of Equality)'인 센트럴 파타나(Central Pattana)가 전국의 지역사회, 글로벌 브랜드, 아티스트, 파트너, 지지자들을 한데 모아 7년 연속 '프라이드 포 올(Pride For All)' 개최를 기념한다. '위 아 매니(WE ARE MANY)'라는 주제 아래 진행되는 이 운동은 다양성, 창의성, 자기표현을 기념하는 동시에, 누구나 소속감을 느낄 수 있는 글로벌 목적지로서 태국의 높아지는 역할을 더욱 공고히 한다.

방콕에서 전국으로: 센트럴 파타나, 태국 최대 프라이드 운동으로 지역사회 결집 (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA) 방콕에서 전국으로: 센트럴 파타나, 태국 최대 프라이드 운동으로 지역사회 결집 (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

전국적인 축제는 방콕의 두 가지 랜드마크 프라이드 목적지인 '센트럴월드, 프라우드 투 비 프라이드 2026(centralwOrld, PROUD TO BE PRIDE 2026)'과 '센트럴 파크, 디 아트 오브 셀프 2026(Central Park, THE ART OF SELF 2026)'에서 시작된다. 센트럴월드에서는 4000제곱미터가 넘는 대형 무지개 설치물과 태국의 상징적인 panOramix 디지털 스크린이 도심을 활기찬 프라이드 무대로 탈바꿈시켰으며, 대규모 공연, 커뮤니티 경험, 문화적 스토리텔링을 한자리에 모았다. 센트럴 파크에서는 웰니스, 창의성, 라이브 엔터테인먼트, 커뮤니티 중심 경험을 통해 프라이드가 현대적인 도시적 표현으로 구현되며, 실롬 중심부에서 연결과 자기표현을 위한 환영의 공간을 조성한다.

센트럴월드와 센트럴 파크는 태국 전국 프라이드 운동의 분위기를 함께 조성하며, 개성, 소속감, 커뮤니티의 힘을 기념하는 차별적이면서도 상호 보완적인 경험을 제공한다.

방콕에서 시작된 이 운동은 6월 한 달 동안 태국 전역의 모든 지역에 위치한 센트럴 쇼핑센터로 확대되며, 공공 공간을 축하, 창의성, 지역사회 참여를 위한 활기찬 플랫폼으로 탈바꿈시킨다. 전국적으로 진행되는 프라이드 경험, 문화 쇼케이스, 포용적 활동을 통해 센트럴 파타나는 다양한 배경의 사람들이 함께 모여 자신의 진정한 모습을 표현할 수 있는 의미 있는 기회를 지속적으로 창출하고 있다.

태국 최대 규모의 시티 프라이드 퍼레이드가 각각 6월 27일 푸껫과 파타야에서 진행되면서 두 도시를 밝힐 예정이다. 지역사회, 방문객, 기업, 현지 파트너가 함께하는 이 대표적인 축하 행사는 태국 프라이드 운동의 확대되는 규모와 추진력을 보여주며, 다양성, 창의성, 포용성을 포용하는 세계적 수준의 목적지로서 태국의 위상을 더욱 강화한다.

센트럴 파타나의 최신 소식은 여기에서 확인할 수 있다:

https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities

SOURCE CENTRAL PATTANA