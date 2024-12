圭賢以多彩首爾演唱會迷倒粉絲，揭開「COLORS」亞洲巡演序幕

在以今年一月發布的《Restart》揭開演出序幕後,圭賢帶來了《Together》、《Journey》、《Time with you》和《Last Poem》等熱門歌曲,完美切換於清新與溫暖的氛圍之間。接著,他演唱了一系列曾作為各種電視劇原聲帶的歌曲,隨後以一首戲劇感十足、宛如音樂劇曲目的《Nights Without You》深深吸引了觀眾。

圭賢還不忘讓他的粉絲感受到聖誕氣氛。通過演唱《It's Beginning To Look A Lot Like Christmas》和《Last Christmas》這些聖誕頌歌,他為粉絲們創造了難忘的回憶,甚至走下舞台,與二樓和三樓的觀眾互動。

作為韓國流行男團Super Junior中最年輕的成員,圭賢不僅通過表演《Bring It On》展示了他的說唱和舞蹈技巧,還演唱了他所在組合的熱門歌曲時,將節日氣氛推向高潮。當圭賢深情演繹五首被粉絲投票為他最佳歌曲的抒情曲時,粉絲們也為之瘋狂。

圭賢演唱會的其他亮點包括他演繹的首張完整專輯《COLORS》中的曲目,其中主打歌《Unending Days》尤為出色。隨後,他用《Dreaming》和《At Gwanghwamun》等知名熱門歌曲令觀眾驚歎不已,並以一首關於希望的戲劇性歌曲《Wishes》為演出畫上句號。

正如他巡演的名稱「COLORS」所示,圭賢在首爾的演出中展開了他如稜鏡般多彩的音樂世界,帶來了從抒情歌曲到舞曲等多種風格的高質量表演。他不僅回顧了迄今為止的音樂旅程,還暗示了未來將不斷擴展的音樂領域。

圭賢將於2025年繼續他的巡演,演出城市包括高雄(1月4日)、香港(1月25日)、雅加達(2月8日)、台北(2月22日)、橫濱(3月5-6日)、曼谷(3月15日)、澳門(3月22日)和馬尼拉(4月5日)。

