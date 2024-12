キュヒョン、色彩豊かなソウルコンサートでファンを魅了、「COLORS」アジアツアーの幕開け

ソウル、韓国、12月24日2024年 /PRNewswire/ -- キュヒョンは12月20日から22日までの3日間のソウルコンサートシリーズで「COLORS」アジアツアーのスタートを告げ、プリズムのような音楽の世界でファンを魅了しました。

アンテナ所属のキュヒョンはオリンピック公園のオリンピックホールで公演し、ソロデビュー10周年を記念したツアーを開始しました。ソウル公演のチケットは発売と同時に完売し、キュヒョンの衰えない人気を証明しました。

Singer KYUHYUN / Courtesy of Antenna

1月にリリースした「Restart」で公演を開始した後、キュヒョンは「Together」「Journey」「Time with you」「Last Poem」などのヒット曲でステージを支配し、爽やかさと心地よさをシームレスに切り替えました。その後、彼はさまざまなドラマのサウンドトラックとして取り上げられた一連の曲で観客を魅了し、ミュージカルナンバーを彷彿とさせるドラマチックな曲「Nights Without You」で観客を魅了しました。

キュヒョンはファンをクリスマス気分にさせることも忘れなかったです。「It's Beginning To Look A Lot Like Christmas」や「Last Christmas」などのキャロルを歌い、歌手はファンに忘れられない思い出を作り、ステージを降りて2階や3階の人々と交流しました。

K-POPボーイズグループSuper Juniorの最年少メンバーであるキュヒョンが「Bring It On」を披露し、ラップとダンスのスキルを披露し、グループの大ヒット曲を大声で歌い上げると、お祭り気分は最高潮に達しました。ファンがキュヒョンのベストソングとして投票した5つのバラードを彼がささやくと、ファンも熱狂しました。

キュヒョンのコンサートのハイライトは、リードトラック「Unending Days」を含む初のフルアルバム「COLORS」の曲のパフォーマンスでした。その後、彼は「Dreaming」や「At Gwanghwamun」などの有名なヒット曲で観客を魅了し、希望についてのドラマチックな曲「Wishes」でショーを締めくくりました。

ツアー名「COLORS」のように、キュヒョンはソウル公演でプリズムのような音楽世界を展開し、バラードからダンスまで多様なジャンルで質の高いパフォーマンスを披露しました。これまでの音楽の旅を振り返るだけでなく、今後さらに拡大していく音楽のスペクトラムについても示唆しました。

キュヒョンは2025年もツアーを続け、高雄(1月4日)、香港(1月25日)、ジャカルタ(2月8日)、台北(2月22日)、横浜(3月5日〜6日)、バンコク(3月15日)、マカオ(3月22日)、マニラ(4月5日)で公演を行います。

SOURCE Antenna