KYUHYUN Memukau Para Penggemar lewat Konser yang Penuh Warna di Seoul, Awal dari Konser Asia "COLORS"

Setelah membuka konser dengan lagu yang dilansir Januari lalu, "Restart", KYUHYUN membawakan sejumlah lagu hit, termasuk "Together", "Journey", "Time with you", serta "Last Poem", menghadirkan berbagai suasana seperti ceria dan nyaman. Dia lalu bernyanyi bersama penonton dengan membawakan lagu-lagu yang menjadi soundtrack beragam serial drama, sebelum menampilkan lagu "Nights Without You", sebuah tembang bernada dramatis seperti film musikal.

KYUHYUN juga menghadirkan suasana Natal. Membawakan lagu-lagu natal, termasuk "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas" dan "Last Christmas", dia menciptakan kenangan yang penuh kesan bagi para penggemar, bahkan sempat berinteraksi dengan penggemar yang berada di lantai dua dan tiga.

Kemeriahan konser ini mencapai puncaknya saat KYUHYUN, anggota termuda grup musik pria "K-pop" Super Junior, menyanyikan lagu "Bring It On", serta menunjukkan keahlian rapping dan dancing lewat lagu hit tersebut. Para penggemar pun semakin heboh ketika KYUHYUN membawakan lima lagu cinta yang terpilih sebagai lagu-lagu terbaiknya.

Momen spesial lain dari konser KYUHYUN adalah lagu-lagu yang dibawakan dari album full-length perdananya, "COLORS", termasuk lagu andalan, "Unending Days". Dia lalu terus memukau penggemar lewat lagu-lagu hit berikutnya, seperti "Dreaming" dan "At Gwanghwamun", sebelum menutup konser dengan lagu "Wishes", lagu dramatis tentang harapan.

Seperti nama turnya, "COLORS", KYUHYUN mengusung nuansa musik yang beraneka ragam dalam konser di Seoul, serta mempersembahkan penampilan yang mencakup berbagai genre, mulai dari lagu balada hingga dance. Dia tak hanya memperlihatkan karier musiknya hingga saat ini, namun juga menunjukkan spektrum musik yang terus berkembang pada masa mendatang.

KYUHYUN akan melanjutkan turnya pada 2025 dengan tampil di Kaohsiung (4 Jan), Hong Kong (25 Jan), Jakarta (8 Feb), Taipei (22 Feb), Yokohama (5-6 Maret), Bangkok (15 Maret), Makau (22 Maret), serta Manila (5 Apr).

SOURCE Antenna