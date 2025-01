Concept Medical 宣佈 MAGICAL BTK IDE 試驗的首位病人入院，在美國啟動 PAD 臨床計劃

佛羅里達州坦帕2025年1月18日 /美通社/ -- 全球創新藥物輸送科技領域的先鋒概念醫療公司 Concept Medical Inc 自豪地宣佈,「MAGICAL BTK」(經皮血管腔內成形術 (MagicTouch PTA) - Sirolimus 塗層球囊 (Sirolimus Coated Balloon) 與標準球囊血管成形術治療膝部以下 (BTK) 動脈疾病的隨機對照試驗)臨床試驗器材豁免 (IDE) 中樞試驗,成功招募了首位病人。Icahn School of Medicine at Mount Sinai 的 Prakash Krishnan 醫生和其團隊招募了首位病人,標誌著膝下周邊動脈疾病 (PAD) 病人治療方案發展的重要里程碑。

在美國食品和藥物管理局 (FDA) 最近獲得 MagicTouch PTA 的 IDE 批准後,這次成功招募病人,預示著 Concept Medical 在美國的周邊臨床試驗計劃正式開始。由於 MagicTouch SCB 在冠狀動脈疾病的 IDE 研究正在進行中,Concept Medical 目前正積極參與冠狀動脈和周邊血管介入的兩項美國臨床試驗,可說是一項前所未有的成就,旨在改善病人的治療效果並提供更多治療選項。