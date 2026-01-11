廣汽夸克電驅獲全球首個DAkkS ASIL D功能安全與信息安全雙認證

本次獲認證的夸克電驅多合一動力域控系統已於2025年2月搭載於廣汽昊鉑、埃安等多款車型。作為行業首個基於單主控芯片深度融合的電驅動力域系統，該技術方案減少了芯片使用量，降低了因芯片失效引發的風險，並將電機控制器效率最高提升至99.9%。此次認證表明，廣汽集團已按照ISO 26262:2018功能安全與ISO/SAE 21434:2021信息安全標準，完成了該動力域系統的產品開發全流程建設。

在項目過程中，廣汽集團平台技術研究院在既有流程體系基礎上，與SGS專家團隊緊密合作，深化了系統在各開發階段的安全設計，確保了方案既符合最高安全規範，又兼顧工程可行性與用戶體驗。

SGS中國區副總裁趙暉表示：「此次高效通過認證，離不開廣汽集團高水平的團隊和完善的流程體系。我們很高興能為夸克電驅產品的安全性保駕護航，期待未來與廣汽展開更多深入合作。」

此次獲得全球權威雙認證，標誌著廣汽集團在電驅安全領域取得重要突破，也為智能電動汽車行業樹立了新的安全標桿。

