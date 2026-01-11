廣汽彈匣電池、全固態電池技術再獲國家頂級榮譽

北京2026年1月11日 /美通社/ -- 12月29日，由中國國家博物館、工業和信息化部新聞宣傳中心聯合主辦的「築基強國路——中國製造『十四五』成就展」在中國國家博物館盛大開幕，匯聚了全國300余件（套）頂尖成果。由廣汽集團「國家卓越工程師團隊」傾力打造的彈匣電池、全固態電池雙雙入選。

廣汽彈匣電池是首款通過針刺無明火和槍擊不起火測試的電池系統安全技術。通過應用超高本征安全電芯、全時車端與雲端安全監控、多維安全防護體系，彈匣電池實現了本源防護、主動防護與被動防護的三重安全保障，安全性能遠超將於2026年7月1日起開始實施的電池安全新國標明(GB38031-2025)。目前，彈匣電池已實現累計裝車130萬輛零自燃，超500億公里安全出行，為用戶每一次出行提供堅實的安全保障。