Der Quark Electric Drive von GAC erhält als weltweit erster Antrieb die doppelte Zertifizierung nach DAkkS ASIL D für funktionale Sicherheit und Informationssicherheit

GUANGZHOU, China, 11. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Vor kurzem hat das von GAC eigenständig entwickelte Quark E-Drive-Power-Domain-Control-System als weltweit erstes System die doppelte Zertifizierung für tief integrierte ASIL D-Funktionssicherheit und Informationssicherheit erhalten, die von der DAkkS, der deutschen nationalen Akkreditierungsstelle, akkreditiert wurde. Die Zertifizierung wurde von SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (SGS), einer weltweit anerkannten Zertifizierungsstelle, bewertet und ausgestellt.

ISO 26262 ist die international anerkannte Kernnorm für die funktionale Sicherheit in Kraftfahrzeugen. In diesem Rahmen stellt ASIL D die höchste Sicherheitsintegritätsstufe für Kraftfahrzeuge dar, die eine Toleranz von nahezu Null für sicherheitskritische Ausfälle erfordert. Die Erlangung einer von der DAkkS akkreditierten ASIL D-Zertifizierung bedeutet, dass das zertifizierte Produkt die weltweit höchsten Standards für die Sicherheit von Kraftfahrzeugen erfüllt.

Das zertifizierte Quark E-Drive-Leistungsdomänen-Steuerungssystem ist seit Februar 2025 in der Produktion im Einsatz und wird nun in mehreren Modellen der GAC-Marken HYPTEC und AION eingesetzt. Als branchenweit erstes elektrisches Antriebsleistungssystem, das auf einer tiefen Integration mit einem einzigen Hauptsteuerchip basiert, reduziert die Lösung die Chipanzahl erheblich, minimiert die mit Ausfällen auf Chipebene verbundenen Risiken und steigert die Effizienz der Motorsteuerung auf bis zu 99,9 %. Die Zertifizierung bestätigt, dass GAC den gesamten Produktentwicklungszyklus des Systems unter strikter Einhaltung der Normen ISO 26262:2018 für funktionale Sicherheit und ISO/SAE 21434:2021 für Informationssicherheit abgeschlossen hat.

Während des gesamten Projekts arbeitete das GAC Technology Research Center eng mit den Experten von SGS zusammen, um das Sicherheitsdesign in allen Entwicklungsphasen zu verbessern und gleichzeitig die technische Machbarkeit und ein optimales Benutzererlebnis zu gewährleisten.

Zhao Hui, Vice President von SGS China, kommentierte: „Die erfolgreiche Zertifizierung unterstreicht die Stärke des Teams und die Robustheit der Entwicklungssysteme von GAC. Wir freuen uns, die Sicherheit des Quark E-Drive zu unterstützen und hoffen auf eine engere Zusammenarbeit."

Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Durchbruch für GAC im Bereich der E-Drive-Sicherheit dar und setzt einen neuen globalen Maßstab für die intelligente Elektrofahrzeugindustrie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858815/1.jpg