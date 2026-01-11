광저우자동차그룹 쿼크 전기 구동 시스템, 세계 최초 DAkkS ASIL D 기능 안전 및 정보 보안 통합 인증 획득

광저우, 중국 2026년 1월 11일 /PRNewswire/ -- 최근 광저우자동차그룹(GAC)이 독자 개발한 쿼크 전기 구동(Quark E-Drive) 파워트레인 도메인 컨트롤러 시스템이 독일 국가 인증 기구인 DAkkS로부터 세계 최초로 ASIL D 기능 안전 및 정보 보안 심층 통합 부문의 이중 인증을 획득했다. 이번 인증은 세계적인 공인 인증 기관인 SGS-CSTC 표준 기술 서비스(SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.•SGS)의 평가를 거쳐 발행됐다.

ISO 26262는 자동차 기능 안전 분야에서 국제적으로 공인된 핵심 표준이다. 이 프레임워크 내에서 ASIL D는 자동차 안전 무결성 수준 중 최고 등급을 의미하며, 안전과 직결되는 결함에 대해 0에 수렴하는 엄격한 허용 오차를 요구한다. DAkkS가 인정한 ASIL D 인증을 획득했다는 것은 해당 제품이 자동차 안전 분야에서 세계적으로 통용되는 가장 높은 표준을 충족했음을 의미한다.

이번에 인증을 받은 쿼크 전기 구동 파워트레인 도메인 컨트롤러 시스템은 2025년 2월부터 양산에 들어갔으며, 현재 GAC의 브랜드인 하입텍(HYPTEC)과 아이온(AION)의 다양한 모델에 탑재되고 있다. 단일 메인 제어 칩을 사용한 심층 통합 기반의 업계 최초 전기 구동 파워트레인 도메인 시스템인 이 솔루션은 칩 개수가 획기적으로 감소하면서 칩 수준에서 발생할 수 있는 고장 위험을 최소화하고, 모터 제어 효율을 최대 99.9%까지 끌어올렸다. 이번 인증을 통해 GAC는 ISO 26262:2018 기능 안전 및 ISO/SAE 21434:2021 정보 보안 표준을 엄격히 준수하며 시스템의 전체 제품 개발 수명 주기를 완료했음을 공식 인정받았다.

프로젝트 전반에 걸쳐 GAC 기술 연구 센터(GAC Technology Research Center)는 SGS 전문가들과 긴밀히 협력했으며, 기술적 타당성과 최적의 사용자 경험을 보장하는 동시에 모든 개발 단계에서 안전 설계를 강화했다.

SGS 중국의 자오후이(Zhao Hui) 부사장은 "GAC는 이번 인증 획득으로 강력한 팀워크와 탄탄한 개발 시스템을 증명했다"면서 "쿼크 전기 구동 시스템의 안전성을 지원하게 되어 기쁘게 생각하며, 앞으로도 더욱 긴밀한 협력을 기대한다"고 전했다.

이번 이정표는 전기 구동 시스템 안전 분야에서 GAC가 거둔 중대한 돌파구이며, 지능형 전기차 산업의 새로운 글로벌 기준을 제시한 것으로 평가받는다.

