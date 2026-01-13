Dar Global 攜手 The Trump Organization 拓展沙特版圖，推資產值逾 10 億美元 Trump Plaza Jeddah

沙特阿拉伯吉達2026年1月13日 /美通社/ -- 倫敦上市的國際豪華房地產發展商 Dar Global (倫敦證券交易所：DAR) 今日宣佈正式推出 Trump Plaza Jeddah，標誌著其與 The Trump Organization 在沙特阿拉伯的第三次尊貴合作。該地標性發展項目估值超過 10 億美元，策略性座落於阿卜杜勒阿齊茲國王路廣闊的 Amaya 發展區內。繼 2024 年 12 月成功推出 Trump Tower Jeddah 後，此項目勢將重新定義吉達繁榮房地產景觀中的奢華城市生活標準。

住宅項目包括配備全屋傢俬的一房、兩房及三房 Trump Executive Residences；尊尚兩房、三房及四房 Trump Park Residences；以及獨家四房 Trump Townhouses 聯排別墅。項目配合精心設計的居家辦公室、高級零售及精選餐飲，將便利與奢華融合為一，重新定義現代生活，打造一體化的目的地。此外，可選的租賃管理服務進一步增強了項目對尋求「一站式」置業體驗的國際投資者的吸引力。

The Trump Organization 執行副總裁 Eric Trump 表示：「隨著 Trump Plaza Jeddah 的推出，我們在沙特阿拉伯的業務版圖得以擴展，突顯了我們對世界級品質及標誌性設計的承諾。此項目反映了我們與 Dar Global 的穩固關係，以及我們對吉達作為一個充滿活力、具全球影響力城市的信心。Trump Plaza Jeddah 將為綜合城市地標樹立新基準。」

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 補充：「Trump Plaza Jeddah 的推出代表我們沙特物業組合的一個重要里程碑。這並非單一用途的發展項目，而是一個精心策劃的城市生態系統，專為渴望在吉達最佳地段生活、工作及建立連繫的全球居民而設。以私人公園為核心，輔以世界級設施，Trump Plaza Jeddah 為王國引入了現代城市生活的新模式。」

生活方式的核心在於佔地 4,000 平方米的專屬 Vitality Club，設有高爾夫模擬器、水療中心、運動醫學及康復設施、游泳池、餐飲及高性能健康空間。項目亦設有包括 Trump Grill、Trump Daily、手工烘焙坊及健身專業商店在內的零售與餐飲目的地，鞏固了其作為日夜繁華社區的定位。

Trump Plaza Jeddah 位於佔地 100 萬平方米的 Amaya 發展區中心，是一個全新的高度綜合城市區的核心。在海外業權激勵措施、0% 資本增值稅及加速基建投資的支持下，該項目反映了沙特王國作為全球房地產目的地日益提升的地位。

