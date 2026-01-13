다르 글로벌•트럼프 기업, 10억 달러 규모 '트럼프 플라자 제다'로 사우디 포트폴리오 확장

제다, 사우디아라비아, 2026년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 런던 증시에 상장된 국제 럭셔리 부동산 개발사 다르 글로벌(Dar Global, LSE: DAR)이 12일 트럼프 플라자 제다(Trump Plaza Jeddah)의 공식 출범을 발표하며, 사우디아라비아에서 트럼프 기업(The Trump Organization)과의 세 번째 협력을 공식화했다. 10억 달러 이상의 가치를 지닌 것으로 평가되는 이 랜드마크 개발 프로젝트는 킹 압둘아지즈 로드(King Abdulaziz Road)를 따라 조성되는 광활한 아마야(Amaya) 개발 단지 내에 전략적으로 위치해 있다. 이는 2024년 12월 성공적으로 출범한 트럼프 타워 제다(Trump Tower Jeddah)에 이어 빠르게 성장하는 제다 부동산 시장에서 럭셔리 도시 생활의 새로운 기준을 제시할 것으로 기대된다.

주거 시설로는 가구가 완비된 1•2•3 베드룸으로 구성된 트럼프 이그제큐티브 레지던스(Trump Executive Residences), 프리미엄 2•3•4 베드룸으로 이루어진 트럼프 파크 레지던스(Trump Park Residences), 그리고 독점적인 4 베드룸으로 구성된 트럼프 타운하우스(Trump Townhouses)가 마련된다. 여기에 세심하게 설계된 홈 오피스와 프리미엄 리테일 공간, 엄선된 다이닝이 합쳐져 편의성과 럭셔리를 하나의 연결된 공간으로 융합함으로써 현대적인 주거 생활을 재정의할 것이다. 또한 선택 가능한 임대 관리 서비스는 구매 즉시 거주•운영이 가능한 턴키(turnkey) 방식의 소유 경험을 원하는 해외 소유주들에게 더 큰 매력으로 다가올 것이다.

에릭 트럼프(Eric Trump) 트럼프 기업 부사장은 "트럼프 플라자 제다를 통해 사우디아라비아에서 우리의 입지를 확대함으로써 세계 최고 수준의 품질과 상징적인 디자인에 대한 우리의 의지를 표명하게 됐다"라며 "이번 프로젝트는 다르 글로벌과의 강력한 협력 관계와 역동적이고 국제적인 도시로서 제다가 지닌 잠재력에 대한 우리의 확신을 반영하며, 트럼프 플라자 제다는 통합형 도시 생활 공간의 새로운 기준을 제시할 것"이라고 말했다.

지아드 엘 샤르(Ziad El Chaar) 다르 글로벌 CEO는 "트럼프 플라자 제다의 출범은 우리의 사우디 포트폴리오에서 중요한 이정표에 해당한다"며 "이는 단일 용도 개발이 아닌, 제다 최고의 주소지에서 생활하고 일하며 교류하고자 하는 글로벌 거주자를 위해 세심하게 기획된 도시 생태계"라고 강조했다. 그는 이어 "프라이빗 공원을 중심으로 세계적인 수준의 편의시설을 갖춘 트럼프 플라자 제다는 사우디아라비아에 현대적 도시 생활의 새로운 모델을 제시한다"라고 덧붙였다.

라이프스타일의 중심에는 골프 시뮬레이터, 스파, 스포츠 의학 및 회복 시설, 수영장, 다이닝 공간, 고성능 웰니스 시설을 갖춘 4000㎡ 규모의 독점적인 '바이탈리티 클럽(Vitality Club)'이 자리한다. 트럼프 그릴(Trump Grill), 트럼프 데일리(Trump Daily), 아티잔 베이커리(artisan bakery), 피트니스 프로 숍 등으로 구성된 목적지형 리테일•다이닝 시설은 이곳을 낮과 밤을 아우르는 지역 중심지로 자리매김하게 해줄 것이다.

100만㎡ 규모의 아마야 개발 단지 중심부에 위치한 트럼프 플라자 제다는 외국인 소유권 인센티브, 자본이득세 0%, 가속화된 인프라 투자에 힘입어 사우디아라비아가 글로벌 부동산 투자처로 부상하고 있음을 보여주며, 고도로 통합된 새로운 도시 지구의 핵심 축을 담당할 전망이다.

