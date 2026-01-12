DAR GLOBAL UND THE TRUMP ORGANISATION ERWEITERN IHR SAUDISCHES PORTFOLIO MIT DEM EINE MRD. USD TEUREN TRUMP PLAZA JEDDAH

DSCHIDDA, Saudi-Arabien, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE: DAR), der in London börsennotierte internationale Luxusimmobilien-Entwickler, gab heute die offizielle Eröffnung des Trump Plaza Jeddah bekannt – seiner dritten prestigeträchtigen Zusammenarbeit mit The Trump Organization in Saudi-Arabien. Mit einem Volumen von über einer Milliarde US-Dollar ist das Projekt, das strategisch günstig in der weitläufigen Amaya-Siedlung an der King Abdulaziz Road liegt, darauf ausgerichtet, das urbane Luxusleben in der florierenden Immobilienlandschaft Dschiddas neu zu definieren. Das Projekt folgt auf die erfolgreiche Eröffnung des Trump Tower Jeddah im Dezember 2024.

DAR GLOBAL AND THE TRUMP ORGANISATION EXPAND SAUDI PORTFOLIO WITH USD 1BN TRUMP PLAZA JEDDAH

Die Wohnanlage umfasst vollständig möblierte Trump Executive Residences mit einem, zwei und drei Schlafzimmern, Premium Trump Park Residences mit zwei, drei und vier Schlafzimmern sowie exklusive Trump Townhouses mit vier Schlafzimmern. Zusammen mit durchdacht gestalteten Home Offices, erstklassigen Einzelhandelsgeschäften und ausgewählten Restaurants definiert das Projekt modernes Wohnen neu, indem es Komfort und Luxus an einer einzigen Destination miteinander verbindet. Optionale Mietverwaltungsdienste erhöhen die Attraktivität für internationale Eigentümer, die ein schlüsselfertiges Eigentum suchen.

Eric Trump, Executive Vice President von The Trump Organization, kommentierte: „Der Ausbau unserer Präsenz in Saudi-Arabien mit dem Trump Plaza Jeddah unterstreicht unser Engagement für Weltklasse-Qualität und ikonisches Design. Dieses Projekt spiegelt die Stärke unserer Beziehung zu Dar Global und unser Vertrauen in Dschidda als dynamische, global relevante Stadt wider. Das Trump Plaza Jeddah wird einen neuen Maßstab für integrierte städtische Reiseziele setzen."

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, fügte hinzu: „Die Eröffnung des Trump Plaza Jeddah ist ein wichtiger Meilenstein in unserem saudischen Portfolio. Es handelt sich hierbei nicht um ein Projekt für den einmaligen Gebrauch, sondern um ein sorgfältig zusammengestelltes urbanes Ökosystem für globale Bewohnerinnen und Bewohner, die an der besten Adresse in Dschidda leben, arbeiten und Kontakte knüpfen wollen. Das Trump Plaza Jeddah, das von einem privaten Park umgeben ist und über erstklassige Annehmlichkeiten verfügt, stellt ein neues Modell für modernes Stadtleben im Königreich dar."

Im Mittelpunkt des Lifestyle-Angebots steht der exklusive, 4.000 Quadratmeter große Vitality Club mit Golfsimulatoren, einem Spa, sportmedizinischen Einrichtungen, Schwimmbädern, Restaurants und Wellnessbereichen, die keine Wünsche offen lassen. Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants, darunter Trump Grill, Trump Daily, eine handwerkliche Bäckerei und ein Fitnessstudio, unterstreichen die Positionierung als Tag- und Nachtquartier.

Das Trump Plaza Jeddah liegt im Herzen des 1.000.000 Quadratmeter großen Amaya-Projekts und bildet den Mittelpunkt eines neuen, hochgradig integrierten Stadtviertels, das die wachsende Bedeutung des Königreichs als globales Immobilienziel widerspiegelt, unterstützt durch Anreize für ausländische Eigentümer, eine Kapitalertragssteuer von null Prozent und wachsende Infrastrukturinvestitionen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2859284/Dar_Global_Expansion.jpg