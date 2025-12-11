DAR GLOBAL 將 TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, DUBAI 的前期工程合約批予 EDRAFOR EMIRATES LLC

阿聯酋杜拜2025年12月11日 /美通社/ -- 倫敦上市豪華房地產開發商 Dar Global 已將 Trump International Hotel & Tower, Dubai 的前期工程合約批予 Edrafor Emirates LLC，標誌著這座位於杜拜市中心入口謝赫扎耶德路 (Sheikh Zayed Road) 的地標性項目在施工進展上邁出了重要里程碑。

Trump International Hotel & Tower, Dubai 於今年 4 月推出，將成為新的全球地標，匯聚世界級酒店服務、豪華住宅生活以及專為全球品味獨到的特選社群而設的會員制私人會所 「The Trump」。這座 80 層高的大樓將高達 350 米，設有杜拜最高的戶外泳池、兩套靈感源自紐約第五大道特朗普大廈的極罕有頂層豪宅，並可飽覽有哈利法塔的壯麗全景。

Edrafor Emirates LLC 將負責進行為全面施工整頓地盤所需的前期及地基工程。範圍包括地面工程、深層支撐系統及後勤動員，以確保達到此類大規模及豪華開發項目所需的高端標準。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「杜拜持續吸引尋求獨特性、卓越建築及世界級酒店服務的全球投資者，而 Trump International Hotel & Tower 正是這些特質的體現。進入現場施工階段是重要的一步，加強了我們致力交付地標性項目的承諾，該項目將躋身區內最負盛名的地段之列。」

Edrafor 總經理 Pierre Fayad 評論道：「我們很榮幸獲委任負責這個非凡項目的前期工程。Trump International Hotel & Tower, Dubai 是該市最雄心勃勃的開發項目之一，我們致力以最高的國際標準執行地基工程。憑藉我們的技術專長及在區內複雜開發項目上的長期佳績，Edrafor Emirates 將確保施工旅程精準且準時地展開，為隨後的工程奠定堅實基準。」

隨著 Edrafor Emirates 開始在現場全面進場，Dar Global 將繼續推進施工活動，並配合關鍵里程碑發佈項目更新。該大廈旨在提升杜拜的豪華房地產及酒店業格局，吸引尋求無與倫比獨特性的全球投資者、國際居民及會員。

