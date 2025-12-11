DAR GLOBAL 將 TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, DUBAI 的前期工程合約批予 EDRAFOR EMIRATES LLC

Edrafor Emirates LLC 將負責進行為全面施工整頓地盤所需的前期及地基工程。範圍包括地面工程、深層支撐系統及後勤動員，以確保達到此類大規模及豪華開發項目所需的高端標準。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「杜拜持續吸引尋求獨特性、卓越建築及世界級酒店服務的全球投資者，而 Trump International Hotel & Tower 正是這些特質的體現。進入現場施工階段是重要的一步，加強了我們致力交付地標性項目的承諾，該項目將躋身區內最負盛名的地段之列。」

Edrafor 總經理 Pierre Fayad 評論道：「我們很榮幸獲委任負責這個非凡項目的前期工程。Trump International Hotel & Tower, Dubai 是該市最雄心勃勃的開發項目之一，我們致力以最高的國際標準執行地基工程。憑藉我們的技術專長及在區內複雜開發項目上的長期佳績，Edrafor Emirates 將確保施工旅程精準且準時地展開，為隨後的工程奠定堅實基準。」

隨著 Edrafor Emirates 開始在現場全面進場，Dar Global 將繼續推進施工活動，並配合關鍵里程碑發佈項目更新。該大廈旨在提升杜拜的豪華房地產及酒店業格局，吸引尋求無與倫比獨特性的全球投資者、國際居民及會員。

SOURCE Dar Global