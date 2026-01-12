Dar Global y la Organización Trump amplían la cartera saudí con mil millones de dólares en Trump Plaza Jeddah

JEDDAH, Arabia Saudí, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE: DAR), la promotora inmobiliaria internacional de lujo, que cotiza en la bolsa de Londres, anunció hoy el lanzamiento oficial de Trump Plaza Jeddah, lo que marca su tercera colaboración prestigiosa con la Organización Trump en Arabia Saudita. Valorado en más de mil millones de dólares, este emblemático desarrollo, estratégicamente ubicado dentro del extenso complejo Amaya, en la calle King Abdulaziz, está listo para redefinir la vida urbana de lujo en el próspero panorama inmobiliario de Yeddah, tras el exitoso lanzamiento de Trump Tower Jeddah en diciembre de 2024.

DAR GLOBAL AND THE TRUMP ORGANISATION EXPAND SAUDI PORTFOLIO WITH USD 1BN TRUMP PLAZA JEDDAH

La oferta residencial incluye residencias ejecutivas Trump de 1, 2 y 3 dormitorios completamente amuebladas; residencias premium Trump Park de 2, 3 y 4 dormitorios; y exclusivas casas adosadas Trump de 4 dormitorios. Junto con oficinas en casa cuidadosamente diseñadas, tiendas de lujo y restaurantes de alta gama, el proyecto redefine la vida moderna al combinar comodidad y lujo en un único destino conectado. Los servicios opcionales de gestión de alquileres refuerzan aún más el atractivo para los propietarios internacionales que buscan una experiencia de propiedad llave en mano.

Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization, comentó: "Ampliar nuestra presencia en Arabia Saudita con Trump Plaza Jeddah subraya nuestro compromiso con la calidad de primer nivel y el diseño icónico. Este proyecto refleja la solidez de nuestra relación con Dar Global y nuestra confianza en Yeddah como una ciudad dinámica y de relevancia global. Trump Plaza Jeddah establecerá un nuevo referente para los destinos urbanos integrados".

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, añadió: "El lanzamiento de Trump Plaza Jeddah representa un hito importante en nuestra cartera saudí. No se trata de un desarrollo de uso único, sino de un ecosistema urbano cuidadosamente diseñado para residentes globales que desean vivir, trabajar y conectar en la mejor ubicación de Jeddah. Con un parque privado como base y servicios de primera clase, Trump Plaza Jeddah presenta un nuevo modelo de vida urbana moderna en el Reino".

Un elemento central de esta oferta de estilo de vida es el exclusivo Vitality Club de 4.000 metros cuadrados, con simuladores de golf, spa, instalaciones de medicina deportiva y recuperación, piscinas, restaurantes y espacios de bienestar de alto rendimiento. Las tiendas y restaurantes de lujo, como Trump Grill, Trump Daily, una panadería artesanal y una tienda de fitness, refuerzan su posicionamiento como un distrito ideal día y noche.

Ubicado en el corazón del desarrollo Amaya de 1.000.000 de metros cuadrados, Trump Plaza Jeddah es el pilar de un nuevo distrito urbano altamente integrado que refleja la creciente prominencia del Reino como destino inmobiliario global, respaldado por incentivos para la propiedad extranjera, un impuesto a las ganancias de capital del 0% y una inversión acelerada en infraestructura.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2859284/Dar_Global_Expansion.jpg