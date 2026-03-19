파이런텍, 베트남 150MWh 에너지 저장 계약으로 동남아시아 전략 강화

호찌민시, 베트남 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 글로벌 에너지 저장 시스템 제공업체 파이런텍(Pylontech, 688063.SH)이 베트남의 산업 자동화 및 지속 가능한 에너지 솔루션 선도 업체 DAT 그룹(DAT Group Joint Stock Company)와 양해각서(MoU)를 체결했다. 이번 협약은 150MWh 에너지 저장 구축을 골자로 하며, 파이런텍의 동남아시아 지속적 확장에서 중요한 단계를 의미한다.

이번 협력은 동남아시아 시장에 대한 파이런텍의 장기적인 헌신을 강조하며, 이 지역의 가속화되는 에너지 전환을 지원하기 위한 지속적인 노력을 반영한다.

베트남은 재생에너지 통합에 대한 수요 증가와 지원 정책에 힘입어 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 에너지 저장 시장 중 하나로 부상했다. 블룸버그NEF(BloombergNEF)에 따르면, 베트남의 에너지 저장 시장은 향후 5년간 연간 25~30%의 성장률을 유지할 것으로 예상된다. 2030년까지 설치 용량은 약 4GW에 달하고, 총 시장 가치는 미화 50억 달러를 초과할 것으로 전망된다.

이러한 모멘텀을 더 뒷받침하는 요소로, 2026년 1월 26일 시행된 순환법령 62/2025/TT-BCT는 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)에 대한 공식적인 이원 요금제를 도입했다. 이 정책은 베트남의 에너지 저장 채택을 가속화하고 다른 동남아시아 시장의 참고 사례가 될 것으로 기대된다.

파이런텍은 수년간 베트남 시장에서 적극적으로 활동하며 강력한 파트너십을 구축하고 풍부한 프로젝트 경험을 축적해 왔다. 장기적이고 신뢰할 수 있는 현지 파트너인 DAT 그룹과의 협력을 통해, 파이런텍은 현지화된 구축 역량을 강화하고 현지 에너지 시장의 진화하는 요구에 맞춘 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다.

배터리 셀부터 시스템 수준 솔루션까지 아우르는 수직 통합 연구개발 역량을 갖춘 파이런텍은 주거용, 상업 및 산업용(C&I), 유틸리티 규모 애플리케이션을 포괄하는 종합적인 제품 포트폴리오를 제공한다. 현재까지 파이런텍은 90개국 이상에 제품과 솔루션을 구축하며 에너지 저장 분야에서 탄탄한 글로벌 실적을 쌓아왔다.

최근 파이런텍은 동남아시아에 맞게 제품을 개선하고, 현지 애플리케이션과 고객 요구에 대한 이해를 더욱 경쟁력 있고 시나리오에 최적화된 솔루션으로 전환함으로써 지역 전략을 강화하고 있다. 회사는 베트남, 필리핀, 말레이시아에서 다수의 프로젝트를 수행했으며, 베트남과 필리핀에 지역 서비스 센터를 설립해 적시에 효율적인 현지 지원을 제공하고 있다.

파이런텍 대변인은 "DAT 그룹과의 협력을 심화하고 베트남에서의 입지를 더 확장하게 되어 기쁘다"고 말했다. 이어 "앞으로도 글로벌 경험과 현지화 역량을 활용해 동남아시아 전역에 걸쳐 더 탄력적이고 지속 가능한 에너지 시스템 개발을 지원할 것"이라고 덧붙였다.

DAT 그룹 소개

DAT 그룹 주식회사는 베트남의 산업 자동화 및 지속 가능한 에너지 분야의 선도적인 제품 제공업체이자 솔루션 개발업체다. 약 20년의 경험을 바탕으로 DAT는 문화, 전략, 인력, 솔루션, 기술의 탁월성을 특징으로 하는 견고한 생태계를 구축했으며, 이 생태계는 고객과 파트너 모두의 운영 효율성을 향상시키는 것을 목표로 한다.

파이런텍 소개

2009년 설립된 파이런텍(688063.SH)은 2020년 스타마켓(STAR Market)에 상장한 전문 에너지 저장 시스템 제공업체로, 에너지 저장을 핵심 사업으로 하는 중국 최초의 상장 기업이다. 전기화학, 전력 전자, 시스템 통합 분야의 광범위한 전문성을 바탕으로 파이런텍은 글로벌 시장에 신뢰할 수 있는 에너지 저장 제품과 솔루션을 제공하며 업계 선도 기업으로 자리매김했다. 제품은 주거용, 상업 및 산업용, 계통 측 저장, 통신 기지국 및 데이터 센터 에너지 저장, 소형 전기차, 배터리 교환 등 다양한 시나리오에서 폭넓게 활용된다. 웹사이트: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

SOURCE Pylontech