Pylontech Memperkuat Strategi di Pasar Asia Tenggara dengan Melalui Kontrak Kerja sama untuk Sistem Penyimpanan Energi 150MWh di Vietnam

Kolaborasi ini menegaskan komitmen jangka panjang Pylontech terhadap pasar Asia Tenggara dan mencerminkan upaya berkelanjutan perusahaan ini dalam mendukung percepatan transisi energi di kawasan tersebut.

Vietnam telah menjadi salah satu pasar sistem penyimpanan energi dengan pertumbuhan terpesat di Asia Tenggara, didorong oleh lonjakan kebutuhan integrasi energi terbarukan dan kebijakan yang kondusif. Menurut BloombergNEF, pertumbuhan pasar penyimpanan energi di Vietnam diperkirakan mencapai 25%–30% setiap tahun selama lima tahun ke depan. Pada 2030, kapasitas terpasang sistem penyimpanan energi diproyeksikan mencapai sekitar 4 GW, dengan nilai pasar total yang melampaui USD 5 miliar.

Dukungan tambahan berasal dari penerapan Surat Edaran No. 62/2025/TT-BCT pada 26 Januari 2026 yang memperkenalkan mekanisme tarif dua komponen untuk sistem penyimpanan energi berbasiskan baterai (BESS). Kebijakan tersebut akan mempercepat tingkat penggunaan sistem penyimpanan energi di Vietnam, serta menjadi acuan bagi pasar lain di Asia Tenggara.

Pylontech telah lama aktif di pasar Vietnam dengan menjalin kemitraan dan menguasai pengalaman proyek yang luas. Melalui kerja sama dengan DAT Group sebagai mitra lokal tepercaya, Pylontech meningkatkan kemampuan implementasi di pasar lokal dan menghadirkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar energi setempat yang terus berkembang.

Dengan kemampuan riset dan pengembangan terintegrasi, mulai dari sel baterai hingga solusi sistem, Pylontech menawarkan portofolio produk lengkap untuk aplikasi residensial, komersial & industri (C&I), hingga skala utilitas. Hingga saat ini, Pylontech telah mengimplementasikan produk dan solusinya di lebih dari 90 negara dan wilayah, serta membangun rekam jejak global yang kuat dalam bidang penyimpanan energi.

Baru-baru ini, Pylontech juga memperkuat strategi regional dengan meningkatkan adaptasi produk untuk Asia Tenggara, menerjemahkan pemahaman terhadap kebutuhan lokal menjadi solusi yang lebih kompetitif dan siap diterapkan untuk berbagai skenario. Pylontech telah menjalankan berbagai proyek di Vietnam, Filipina, dan Malaysia, serta mendirikan pusat layanan regional di Vietnam dan Filipina untuk memberikan dukungan lokal yang cepat dan efisien.

"Kami gembira mempererat kerja sama dengan DAT Group dan memperluas jangkauan di Vietnam," ujar perwakilan Pylontech. "Ke depan, kami akan terus memanfaatkan pengalaman global dan kemampuan lokal guna mendukung pengembangan sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan di Asia Tenggara."

Tentang DAT Group

DAT Group Joint Stock Company adalah penyedia produk dan pengembang solusi terkemuka di sektor otomatisasi industri dan energi berkelanjutan di Vietnam. Berpengalaman hampir dua dekade, DAT telah membangun ekosistem yang kuat dengan daya saing dari sisi budaya, strategi, sumber daya manusia, solusi, dan teknologi. Ekosistem ini meningkatkan efisiensi operasional bagi pelanggan dan mitra.

Tentang Pylontech

Berdiri pada 2009, Pylontech (688063.SH) merupakan penyedia sistem penyimpanan energi yang mencatatkan saham di STAR Market pada 2020 sebagai perusahaan pertama di Tiongkok yang berfokus pada sistem penyimpanan energi sebagai bisnis inti. Dengan keahlian dalam elektrokimia, elektronika daya, dan integrasi sistem, Pylontech menyediakan produk dan solusi penyimpanan energi yang andal untuk pasar global, serta dikenal sebagai salah satu pemain utama di industri ini. Produknya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk residensial, C&I, penyimpanan energi pada jaringan listrik, stasiun komunikasi, pusat data, mobil listrik tipe light-duty, sistem penukaran baterai, dan lain-lain. Situs web: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

SOURCE Pylontech