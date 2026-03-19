Pylontech、ベトナムでの150MWh規模のエネルギー貯蔵契約により東南アジア戦略を推進

ホーチミン市、ベトナム、2026年3月19日 /PRNewswire/ -- 世界的なエネルギー貯蔵システム・プロバイダーであるPylontech（688063.SH）は、ベトナムの産業オートメーションおよび持続可能なエネルギー・ソリューションの大手プロバイダーであるDAT Group Joint Stock Companyと覚書（MoU）を締結しました。本合意は、150MWh規模のエネルギー貯蔵導入の概要を示すものであり、Pylontechが東南アジア全域で事業拡大を続ける上での重要な一歩となります。

今回の提携は、Pylontechの東南アジア市場に対する長期的なコミットメントを強調するものであり、同地域の加速するエネルギー転換を支援するための継続的な取り組みを反映しています。

ベトナムは、再生可能エネルギー統合への需要の高まりと支援政策に後押しされ、東南アジアで最も急成長しているエネルギー貯蔵市場の一つとして台頭しています。BloombergNEFによると、同国のエネルギー貯蔵市場は今後5年間、年率25%〜30%の成長を維持すると予想されています。2030年までに、導入容量は約4GWに達し、市場総額は50億米ドルを超えると予測されています。

この勢いをさらに後押しするものとして、2026年1月26日に施行された「通達第62号/2025/TT-BCT」の施行により、電池エネルギー貯蔵システム（BESS）に対する正式な二部料金制度が導入されました。この政策により、ベトナムでのエネルギー貯蔵の導入が加速し、他の東南アジア市場の参考事例となることが期待されています。

Pylontechは長年にわたりベトナム市場で積極的に活動しており、強力なパートナーシップを築き、豊富なプロジェクト実績を蓄積してきました。長期にわたり信頼を寄せる現地パートナーであるDAT Groupとの協力を通じて、Pylontechは現地での展開能力をさらに強化し、進化する現地のエネルギー市場のニーズに合わせたソリューションを提供することを目指しています。

バッテリー・セルからシステム・レベルのソリューションまで垂直統合された研究開発能力を持つPylontechは、住宅用、商業・産業用（C&I）、および電力事業規模のアプリケーションを網羅する包括的な製品ポートフォリオを提供しています。現在までに、Pylontechは90以上の国と地域で製品とソリューションを展開し、エネルギー貯蔵分野において確かなグローバル実績を築いています。

最近では、Pylontechは東南アジア向けの製品適合性を強化することで地域戦略を推進しており、現地の用途や顧客ニーズへの理解を、より競争力のあるシナリオ対応型のソリューションへと反映させています。同社はベトナム、フィリピン、マレーシアで複数のプロジェクトを納入しており、ベトナムとフィリピンには地域サービス・センターを設立し、迅速かつ効率的な現地サポートを提供しています。

Pylontechの広報担当者は次のように述べています。「DAT Groupとの協力関係を深め、ベトナムでのプレゼンスをさらに拡大できることを嬉しく思います。今後も、東南アジア地域全体でより強靭かつ持続可能なエネルギー・システムの構築を支援するため、当社のグローバルな経験と地域に根ざした能力を活用してまいります。」

DAT Groupについて

DAT Group Joint Stock Companyは、ベトナムの産業オートメーションおよび持続可能なエネルギー分野における主要な製品プロバイダー兼ソリューション開発企業です。20年近い経験を持つDAT Groupは、文化、戦略、人材、ソリューション、およびテクノロジーの卓越性を特徴とする強固なエコシステムを構築してきました。このエコシステムは、顧客とパートナー双方の業務効率を高めることを目的としています。

Pylontechについて

2009年に設立されたPylontech（688063.SH）は、エネルギー貯蔵システムの専業プロバイダーです。2020年にSTAR市場に上場し、エネルギー貯蔵を中核事業とする中国初の上場企業となりました。電気化学、パワー・エレクトロニクス、およびシステム・インテグレーションの広範な専門知識を持つPylontechは、信頼性の高いエネルギー貯蔵製品とソリューションを世界市場に提供し、業界のリーダーとしての地位を確立しています。同社の製品は、住宅用、商業・産業（C&I）用、系統側貯蔵、通信基地局およびデータセンター用エネルギー貯蔵、小型電気自動車、バッテリー交換システムなど、さまざまなシナリオで広く使用されています。ウェブサイト：https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

SOURCE Pylontech