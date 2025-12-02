バンコク、2025年12月2日 /PRNewswire/ -- Chulalongkorn大学の医学部は工学部と共同で、専門医と同等の高水準の性能で医師が消化器がんを発見できるように支援するために設計された人工知能（AI）イノベーション「Deep GI」を開発しました。このシステムは数十万枚の内視鏡画像でトレーニングされ、タイのFDAの承認を受けており、全国展開とスタートアップ商業化に向けて準備が進められています。

大腸がんはタイ人の間で3番目に多いがんであり、高リスク・グループは50歳以上の人々です。しかし、タイ国内に内視鏡検査の専門家は約1,000人しかおらず、検査の需要を満たすための訓練を受けた専門家の不足に直面しています。Deep GIは内視鏡検査中に「副操縦士」として機能し、主にポリープの異常な病変をリアルタイムで強調表示しながら、医師が自信を持って効率的に最終診断を下せるようにすることで、このギャップを埋めるのに役立ちます。

ChulaのDeep GI：AIが消化器がんの検出に革命を起こす

2022年に完了するDeep GIフェーズ1は、大腸がんの検出に重点を置いています。この成功により、2025年6月に開始されたDeep GIフェーズ2への道が開かれ、胃がんと胆管がんの検出範囲が拡大され、3つの消化器官すべてを識別できる世界初のAIシステムとなりました。胃がんや胆管がんは、病変が微細であったり平坦であったりするため、肉眼では見逃されやすく、早期段階での診断が困難です。AI学習機能を備えたDeep GIは、診断の精度、一貫性、速度を向上させます。

テストでは、AIは大腸がん検出において最大97%の精度を達成し、専門医に匹敵する結果が得られました。CADxと呼ばれる新しい診断機能は、ポリープを良性か前癌性かに分類するのに役立つように開発されており、コンピューター支援診断における新たなマイルストーンとなります。

イノベーション担当大統領補佐官であり消化器専門医でもある医学博士Rungsun Rerknimitr教授は次のように述べています。「タイの医療データでトレーニングしたAIの方がタイの患者に対してより高い精度を発揮してくれます。病院にDeep GIシステムが増えれば、全国規模の検査をより迅速かつ広範囲に、そして効率的に実施できるようになります。」

Chulalongkorn大学は投資委員会の支援を受けて、全国の多くの病院に35のDeep GIユニットを試験的に導入する予定です。このイノベーションにより、がんの早期発見へのアクセスが向上し、医療費が削減され、生存率が向上することが期待されています。

「Deep GIが、消化管がんの早期スクリーニングのための強力なツールとして機能し、重篤な病気の予防、生活の質の向上、そしてタイにおけるがん関連の死亡率の低減、費用の削減に役立つことを期待しています」とRungsun教授は述べています。

