쭐랄롱꼰대 개발 AI '딥 GI', 위장관암 진단 혁신 기대

뉴스 제공처

Chulalongkorn University Communication Center

2025년 12월 02일 11:12 KST

방콕 2025년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 쭐랄롱꼰대학교 의과대학 공과대학 협력해 ' GI(Deep GI)'라는 혁신적인 인공지능(AI) 기술을 개발했다.  기술은 일반의가 전문의와 동등한 수준으로 위장관암(胃腸管癌) 발견하는  도움을   있게 설계됐다. 수십만 건의 내시경 영상으로 훈련된  시스템은 태국 식품의약품국(Thai FDA) 승인을 획득해 현재 전국 배포  상업화 준비를 진행 중이다.

대장암은 태국인들 사이에서  번째로 흔한 으로, 특히 50세 이상이 고위험군에 속한다. 그러나 태국에는 내시경 전문의가 약 1000에 불과해 검진 수요를 충족할 만큼 잘 훈련된 전문 인력이 부족하다. 딥 GI는 내시경 검사 시 폴립(용종)과 같은 비정상 병변을 실시간으로 표시해주는 '조력자(co-pilot)' 역할을 수행하며 이러한 격차를 해소하는 데 도움을 준다. 이를 통해 의사는 보다 자신감 있고 효율적으로 최종 진단을 내릴 수 있게 된다.

Continue Reading
쭐랄롱꼰대 개발 AI '딥 GI', 위장관암 진단 혁신 기대
쭐랄롱꼰대 개발 AI '딥 GI', 위장관암 진단 혁신 기대

2022년 완료된  GI 1단계는 대장암 검출에 집중했다. 1단계의 성공은 2025년 6월  GI 2단계 출시로 이어졌다. 2단계에서는 검출 범위를 위암과 담도암까지 확장함으로써 딥 GI은 세 가지 위장관 장기를 모두 식별할 수 있는 세계 최초의 AI 시스템으로 자리매김했다. 위암과 담도암은 병변이 미세하거나 평평해 초기 진단이 어렵고 육안으로는 놓치기 쉽다. 딥 GI의 AI 학습 능력은 진단의 정확도와 일관성 및 속도를 향상시킨다.

테스트 결과, 딥 GI는 대장암 검출에서 최대 97% 정확도를 달성했다. 이는 전문의와 비교할 수 있을 만큼 높은 수준의 정확도다. 또한 용종이 양성인지 전암 단계인지 분류하는 데 도움을 주기 위해 CADx란 새로운 진단 기능도 개발되고 있다. 이는 컴퓨터 보조 진단 분야의 새로운 이정표가 될 전망이다.

혁신 담당 대통령 보좌관이자 위장관 전문의인 룽순 렉르니미트르(Rungsun Rerknimitr) 교수는 "태국 의료 데이터로 훈련된 AI는 태국 환자에게 더 정확하다"면서 "병원에 더 많은 딥 GI 시스템이 도입되면 전국적으로 더 빠르고 광범위하며 효율적인 검진이 가능해질 것"이라고 말했다.

쭐랄롱꼰대학교는 투자위원회(Board of Investment)의 지원을 받아 전국 여러 병원에서 딥 GI 시스템 35대를 시범 운영할 계획이다. 이 혁신 기술은 암 조기 발견율을 높이고, 의료 비용을 낮추고, 암 환자 생존율 향상에 기여할 것으로 기대된다.

룽순 교수는 "딥 GI가 위장관암 조기 검진을 위한 강력한 도구로 활용되어 중증 질환을 예방하고, 삶의 질을 개선하고, 태국의 암 관련 사망률과 비용을 낮추는 데 기여하길 바란다"고 말했다.

자세한 내용은 https://www.chula.ac.th/en/highlight/273772/에서 확인할 수 있다.

미디어 문의
[email protected] 

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center

해당 소스에서 제공하는 다른 기사

쭐랄롱꼰대학교 총장, ASEM LLL 허브 의장 선출로 아시아-유럽 평생학습 강화 기대

쭐랄롱꼰대학교 총장, ASEM LLL 허브 의장 선출로 아시아-유럽 평생학습 강화 기대

쭐랄롱꼰대학교 총장인 윌러트 푸리왓(Wilert Puriwat) 교수가 2025-2030년 임기의 아시아-유럽 회의 평생학습 교육•연구 허브(Asia-Europe Meeting Education and Research Hub for Lifelong Learning,...
쭐랄롱꼰 대학교 수의학팀, 태국 최초로 고양이 심박동기 삽입 수술 성공

쭐랄롱꼰 대학교 수의학팀, 태국 최초로 고양이 심박동기 삽입 수술 성공

쭐랄롱꼰 대학교 수의학부 소속 수의사들이 태국 최초로 고양이 심박동기 삽입 수술을 성공적으로 시행했다. 이번 성과는 태국이 고도화된 수의 심장학 분야에서 새로운 단계로 진입했음을 보여주는 의학적 이정표다. 수술은 생리학과의 아누삭 키짜원랏(Anusak...
해당 소스가 발행한 보도자료 더 보기