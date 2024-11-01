Delska 舉辦波羅的海地區最可持續發展資料中心的封頂儀式

新資料中心的主體已落成，拉脫維亞議會議長 Daiga Mierina、氣候和能源部長 Kaspars Melnis、智慧管理和區域發展部長 Inga Berzina以及里加市議會議員和協會領袖參加了該建築的封頂儀式。他們強調該計劃是可持續業務規劃的絕佳範例，其對促進拉脫維亞經濟增長、擴大 IT 行業出口量和提升全球競爭力至關重要。

由於 Delska 設定了在 2030 年實現二氧化碳淨零排放的目標，資料中心的用電將完全為綠色能源，並依賴備用發電機。此類發電機採用可再生能源生產的 Neste MY 柴油。此外，該設施將配備節能和創新的 Vindur® CoolW @ll 冷卻系統。資料中心運行時電能利用率 (PUE) 低於 1.3。

Delska 執行長 Andris Gailitis 解釋說：「在建立這個資料中心時，我們已完全準備好提供所需的空間和電源容量，我們也特別考慮了此項情況，即在需要電力的 AI 工具大幅增加時，而歐洲無法給資料中心供給所需的電力。」

由於對物聯網解決方案、數位轉型和雲端服務的需求日益增長，共享資料量達到了前所未有的高度。智慧家居、視訊流媒體平臺和人工智慧工具依賴資料中心能實時將內容傳遞給全球使用者。公司希望在擴大其業務量的同時無需大量投資於維護 IT 基礎架構。

Delska 計劃在立陶宛建立另一個資料中心，擴大其集團公司規模，創建一個全面的區域資料中心和網絡生態系統。

關於 Delska

Delska 是一家獨立於運營商之外的北歐資料中心和網絡供應商，運營時間已長達 25 年，能提供可靠、個性化的 IT 和網絡解決方案，滿足客戶的業務需求。Delska 在里加和維爾紐斯各設立了兩個自營點，並在法蘭克福，阿姆斯特丹和斯德哥爾摩設有辦事處。

自 2024 年 6 月以來，新品牌 Delska 已合並了—DEAC 歐洲資料中心和資料物流中心（DLC）— 兩家公司，這兩家公司以其法人實體名義運營，所有權屬於 Quaero 歐洲基礎設施基金 II，並由 Quaero Capital 管理。

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SOURCE Delska