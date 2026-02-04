拉脫維亞總統參觀 Delska 全新數據中心----波羅的海地區緊貼可持續發展的數據中心典範

拉脫維亞里加2026年2月4日 /美通社/ -- 拉脫維亞總統 Edgars Rinkevics 於數據中心正式揭幕前夕，在 2 月 3 日親赴里加視察 Delska 已竣工投運的 10 MW 數據中心。 Delska 行政總裁 Andris Gailitis 與技術總監 Rihards Kaletovs 向總統展示了該設施，並闡述其在承載人工智能 (AI) 及高效能運算 (HPC) 任務、以及鞏固歐洲數碼主權方面的重要作用。

總統 Rinkevics 在會後表示：「數據中心坐落於拉脫維亞，對科技企業發展及國家數碼穩健架構而言，實為不可或缺。 因此，國家必須充分認知數據中心服務供應商所帶來的挑戰與機遇，這對提升拉脫維亞的競爭實力而言意義重大。 今天的參觀與交流，以及與該公司代表的討論，均顯示 Delska 以前瞻視野規劃新數據中心的容量，並建設符合可持續發展的高能效基礎設施，以確保順暢無間地為客戶提供服務。」

拉脫維亞總統參觀 Delska 設於里加的全新 10 MW 數據中心，其乃波羅的海地區其中一座最符合可持續發展的設施，專為滿足人工智能及高效能運算需求而打造。 照片來源：拉脫維亞總統府。

此設施已深得業界專家與潛在客戶的讚譽，躋身波羅的海地區尖端數據中心之列。 這個佔地 7,100 平方米的模組化數據中心，可支援高達 250 kW 的機櫃電力，設計兼顧長遠發展，擁有穩定的電網供電，並能在已購土地上擴容至 30 MW。

Gailitis 概述影響數據中心行業的全球趨勢，包括人工智能的快速普及，以及歐洲現有數據中心樞紐電力供應日益增加的壓力。 由於容量受限，眾多企業正將其基礎設施遷移至能源供應充足且有擴展空間的區域。 在此背景下，波羅的海國家作為數據中心選址地的競爭力正不斷提升，備受矚目。 這座新的 Delska 數據中心投資額逾 3,000 萬歐元，展現出強大的出口潛力，亦深深吸引國際客戶。

可持續發展是本次到訪的核心主題。 此數據中心全面採用源自北歐風力發電場、太陽能園區及水力發電的可再生能源，Delska 在拉脫維亞及立陶宛的所有設施亦遵循此環保原則。 備用發電機使用 Neste MY 可再生柴油，而維護期間產生的電力則將回輸至電網供用戶使用，務求減少浪費。 Delska 正與里加市立供熱公司洽談，研究將廢熱回收，供應給住宅建築。

為了實現低於 1.3 的電力使用效率，該中心採用了熱通道封閉、先進自然冷卻技術、Weiss Technik Vindur® CoolW@ll 系統以及 Trane 冷水機組。 另外亦支援風冷與直接晶片液冷技術，以處理高密度圖形處理器 (GPU) 運算任務。

該數據中心已獲得 Uptime Institute 第 III 級設計認證，並預計於三月取得第 III 級設施認證。 EU North Riga LV DC1 數據中心的官方開幕典禮已定於 4 月 8 日舉行。

關於 Delska

Delska 是波羅的海地區引領在前的數據中心營運商，在資訊科技 (IT) 及網絡基建領域擁有逾 26 載豐富經驗。 公司提供雲端服務、伺服器租用、共置服務、網絡、安全及託管服務，並在拉脫維亞及立陶宛營運總容量達 19 MW 的設施。

